https://sarabic.ae/20260722/الأحزاب-الليبية-تؤكد-من-سرت-أهمية-توحيد-المؤسسات-وترسيخ-الحوار-الليبي---الليبي-1115405402.html

الأحزاب الليبية تؤكد من سرت أهمية توحيد المؤسسات وترسيخ الحوار الليبي - الليبي

الأحزاب الليبية تؤكد من سرت أهمية توحيد المؤسسات وترسيخ الحوار الليبي - الليبي

سبوتنيك عربي

تحت شعار "رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية"، انطلقت في مدينة سرت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمشاركة رؤساء وممثلي... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T13:20+0000

2026-07-22T13:20+0000

2026-07-22T13:20+0000

أخبار ليبيا اليوم

مدينة سرت

الأحزاب الليبية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115404721_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_06a195c87fb0a369a0505bf4c583e3b4.jpg

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية، محمود عبدالله مجبر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "أعمال المؤتمر انطلقت وفق جدول أعمال يتضمن مناقشة عدد من الملفات السياسية والوطنية، بمشاركة ممثلي التكتلات والأحزاب السياسية، إلى جانب الأحزاب التي لا تنضوي تحت أي تكتل حزبي".وأضاف: "جلسات اليوم الأول تُعقد على فترتين، حيث خُصصت الفترة الأولى لمناقشة الرؤى الحزبية لمعالجة الأزمة الليبية، واستعراض المبادرات والحلول التي تطرحها الأحزاب السياسية للخروج من حالة الانقسام، وصولًا إلى صياغة رؤية مشتركة تدعم الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة".وأكد مجبر أن "اليوم الختامي سيشهد مناقشة واعتماد المخرجات والتوصيات النهائية للمؤتمر، والتي من المقرر أن تتضمن مجموعة من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني، وتفعيل دور الأحزاب السياسية في دعم مسار التسوية والاستقرار في ليبيا".وشددت اللجنة على أن الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية، وتقع على عاتقها مسؤولية الإسهام في إنهاء الانقسام، وترسيخ ثقافة الحوار والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون، بما يحقق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار والتنمية.وأوضحت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يهدف إلى جمع الأحزاب الليبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية تحت مظلة الوطن، بعيدًا عن الإقصاء والتخوين، بما يعزز الحوار الليبي - الليبي، ويكرس ثقافة قبول الرأي الآخر والشراكة الوطنية، وصولًا إلى صياغة رؤية سياسية مشتركة لمعالجة الأزمة.

https://sarabic.ae/20260721/سرت-تحتضن-المؤتمر-الأول-للأحزاب-الليبية-من-أجل-صياغة-رؤية-وطنية-لمعالجة-الأزمة--1115388714.html

https://sarabic.ae/20260713/لقاء-سرت-هل-يفتح-توحيد-المؤسسة-العسكرية-الطريق-نحو-تسوية-شاملة-في-ليبيا؟-1115164085.html

https://sarabic.ae/20260712/استعدادات-في-سرت-لانطلاق-اجتماعات-عسكرية-بين-قيادات-من-الشرق-والغرب-1115154381.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, مدينة سرت, الأحزاب الليبية, تقارير سبوتنيك, حصري