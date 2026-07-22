https://sarabic.ae/20260722/الأحزاب-الليبية-تؤكد-من-سرت-أهمية-توحيد-المؤسسات-وترسيخ-الحوار-الليبي---الليبي-1115405402.html
الأحزاب الليبية تؤكد من سرت أهمية توحيد المؤسسات وترسيخ الحوار الليبي - الليبي
الأحزاب الليبية تؤكد من سرت أهمية توحيد المؤسسات وترسيخ الحوار الليبي - الليبي
سبوتنيك عربي
تحت شعار "رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية"، انطلقت في مدينة سرت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمشاركة رؤساء وممثلي... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T13:20+0000
2026-07-22T13:20+0000
2026-07-22T13:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
مدينة سرت
الأحزاب الليبية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115404721_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_06a195c87fb0a369a0505bf4c583e3b4.jpg
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية، محمود عبدالله مجبر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "أعمال المؤتمر انطلقت وفق جدول أعمال يتضمن مناقشة عدد من الملفات السياسية والوطنية، بمشاركة ممثلي التكتلات والأحزاب السياسية، إلى جانب الأحزاب التي لا تنضوي تحت أي تكتل حزبي".وأضاف: "جلسات اليوم الأول تُعقد على فترتين، حيث خُصصت الفترة الأولى لمناقشة الرؤى الحزبية لمعالجة الأزمة الليبية، واستعراض المبادرات والحلول التي تطرحها الأحزاب السياسية للخروج من حالة الانقسام، وصولًا إلى صياغة رؤية مشتركة تدعم الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة".وأكد مجبر أن "اليوم الختامي سيشهد مناقشة واعتماد المخرجات والتوصيات النهائية للمؤتمر، والتي من المقرر أن تتضمن مجموعة من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني، وتفعيل دور الأحزاب السياسية في دعم مسار التسوية والاستقرار في ليبيا".وشددت اللجنة على أن الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية، وتقع على عاتقها مسؤولية الإسهام في إنهاء الانقسام، وترسيخ ثقافة الحوار والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون، بما يحقق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار والتنمية.وأوضحت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يهدف إلى جمع الأحزاب الليبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية تحت مظلة الوطن، بعيدًا عن الإقصاء والتخوين، بما يعزز الحوار الليبي - الليبي، ويكرس ثقافة قبول الرأي الآخر والشراكة الوطنية، وصولًا إلى صياغة رؤية سياسية مشتركة لمعالجة الأزمة.
https://sarabic.ae/20260721/سرت-تحتضن-المؤتمر-الأول-للأحزاب-الليبية-من-أجل-صياغة-رؤية-وطنية-لمعالجة-الأزمة--1115388714.html
https://sarabic.ae/20260713/لقاء-سرت-هل-يفتح-توحيد-المؤسسة-العسكرية-الطريق-نحو-تسوية-شاملة-في-ليبيا؟-1115164085.html
https://sarabic.ae/20260712/استعدادات-في-سرت-لانطلاق-اجتماعات-عسكرية-بين-قيادات-من-الشرق-والغرب-1115154381.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115404721_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_b8765ce00191ad9211684067aba03c79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
أخبار ليبيا اليوم, مدينة سرت, الأحزاب الليبية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, مدينة سرت, الأحزاب الليبية, تقارير سبوتنيك, حصري
الأحزاب الليبية تؤكد من سرت أهمية توحيد المؤسسات وترسيخ الحوار الليبي - الليبي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تحت شعار "رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية"، انطلقت في مدينة سرت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمشاركة رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية، في خطوة تستهدف توحيد الرؤى السياسية ودعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية، محمود عبدالله مجبر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "أعمال المؤتمر انطلقت وفق جدول أعمال يتضمن مناقشة عدد من الملفات السياسية والوطنية، بمشاركة ممثلي التكتلات والأحزاب السياسية، إلى جانب الأحزاب التي لا تنضوي تحت أي تكتل حزبي".
وأوضح مجبر أن "الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات للمشاركين، أعقبها استعراض جدول أعمال المؤتمر، الذي يركز على واقع الأحزاب السياسية في ليبيا، وسبل تفعيل دورها في الحياة السياسية، إلى جانب مناقشة ملف المصالحة الوطنية، وأبرز المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية والأزمة الليبية".
وأضاف: "جلسات اليوم الأول تُعقد على فترتين، حيث خُصصت الفترة الأولى لمناقشة الرؤى الحزبية لمعالجة الأزمة الليبية، واستعراض المبادرات والحلول التي تطرحها الأحزاب السياسية للخروج من حالة الانقسام
، وصولًا إلى صياغة رؤية مشتركة تدعم الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن "أعمال المؤتمر ستتواصل، غدًا، باستكمال جلسات الحوار السياسي بين الأحزاب المشاركة، لمناقشة بقية بنود جدول الأعمال، بما ينسجم مع الهدف الذي انطلق من أجله المؤتمر، والمتمثل في بلورة رؤى سياسية مشتركة لمعالجة الأزمة الليبية".
وأكد مجبر أن "اليوم الختامي سيشهد مناقشة واعتماد المخرجات والتوصيات النهائية للمؤتمر، والتي من المقرر أن تتضمن مجموعة من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني، وتفعيل دور الأحزاب السياسية في دعم مسار التسوية والاستقرار في ليبيا".
وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في كلمتها الافتتاحية، أن اختيار مدينة سرت لاستضافة الحدث يجسد مكانتها الوطنية والتاريخية بوصفها رمزًا للوحدة الليبية، واستحضارًا لمعركة القرضابية التي مثلت محطة بارزة في تلاحم الليبيين في مواجهة الاحتلال.
وشددت اللجنة على أن الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية، وتقع على عاتقها مسؤولية الإسهام في إنهاء الانقسام، وترسيخ ثقافة الحوار والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون، بما يحقق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لإنهاء حالة الانقسام ودعم مسار بناء دولة المؤسسات والقانون.
وأوضحت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يهدف إلى جمع الأحزاب الليبية بمختلف توجهاتها
الفكرية والسياسية تحت مظلة الوطن، بعيدًا عن الإقصاء والتخوين، بما يعزز الحوار الليبي - الليبي، ويكرس ثقافة قبول الرأي الآخر والشراكة الوطنية، وصولًا إلى صياغة رؤية سياسية مشتركة لمعالجة الأزمة.