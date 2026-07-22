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الجيش الإيراني: مستمرون في إنتاج الصواريخ والمسيرات بالتزامن مع العمليات العسكرية

الجيش الإيراني: مستمرون في إنتاج الصواريخ والمسيرات بالتزامن مع العمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني، أبو الفضل شكارجي، اليوم الأربعاء، بأنه "خلال الحرب المفروضة، لم يتوقف إنتاج الصواريخ الاستراتيجية، ويستمر إنتاج الصواريخ... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T16:56+0000

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وقال شكارجي، اليوم الأربعاء، إن "الشعب الإيراني تعلم خلال سنوات المواجهة مع الولايات المتحدة، أنه بالاعتماد على قوته الداخلية، والحفاظ على استقلاليته، ومقاومة الضغوط، يمكنه أن يسلك طريق التقدم"، وفقا لما نقلته وكالة "فارس".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: "كلما ازدادت مقاومة الشعب الإيراني، ازداد يأس الأعداء وضعفهم، وقد أثبتت التجربة أن ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام لأعداء الثورة الإسلامية".وشدد شكارجي على أن المعدات المنتجة مباشرة في الخدمة العملياتية، دخلت وحلّت محلّ المخزونات المستهلكة.وأضاف: "على الرغم من امتلاك العدو لجميع مرافق المعلومات والتقنيات المتقدمة، لا تزال مراكز إنتاج الصواريخ التابعة للجمهورية الإسلامية مجهولة، ولم يُحدد العدو مواقعها".وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن، وتدمير 8 طائرات مسيرة أمريكية من طراز "إم-كيو 9" وإلحاق أضرار بمروحيتين أمريكيتين.وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن، استُهدفت حظيرة لتجهيز طائرات "إف-15"، كما تم تدمير 8 طائرات مسيرة جديدة تمامًا من طراز "إم كيو-9"، كما تعرضت طائرتين مسيرتين لأضرار بالغة".واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.

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