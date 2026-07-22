مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: المواجهة بين أمريكا وإيران لا تستهدف انتصارا عسكريا حاسما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260722/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-المواجهة-بين-أمريكا-وإيران-لا-تستهدف-انتصارا-عسكريا-حاسما-1115409623.html
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: المواجهة بين أمريكا وإيران لا تستهدف انتصارا عسكريا حاسما
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: المواجهة بين أمريكا وإيران لا تستهدف انتصارا عسكريا حاسما
سبوتنيك عربي
أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير ياسر عثمان، أن المواجهة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا تستهدف تحقيق انتصار عسكري حاسم لأي من الطرفين. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T13:53+0000
2026-07-22T13:53+0000
حصري
العالم
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_114e89acdb0233799bf432689766e8c8.jpg
وأوضح أن تلك المواجهة تمثل مرحلة من "الدبلوماسية الخشنة" تستخدم فيها الأدوات العسكرية والاقتصادية لانتزاع مكاسب على طاولة المفاوضات، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى مواجهات ممتدة إذا لم تُستأنف المسارات السياسية.وقال عثمان، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، إن "العمليات العسكرية الحالية ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما وسيلة ضغط متبادل"، موضحًا أن إيران تلجأ إلى توسيع نطاق التصعيد في المنطقة والتهديد بمضيق هرمز لزيادة أوراقها التفاوضية، في حين تكثف الولايات المتحدة ضرباتها وتشدد الضغوط الاقتصادية وحصار الموانئ الإيرانية لإجبار طهران على تقديم تنازلات.ورأى أن ميزان القوى يميل لصالح الولايات المتحدة رغم الضغوط الداخلية التي تواجهها، مثل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وارتفاع أسعار الطاقة، ووجود معارضة داخل الكونغرس والرأي العام لاستمرار الحرب، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه انتقادات بسبب غياب استراتيجية سياسية واضحة تحدد أهداف العمليات العسكرية، لكنه اعتبر أن واشنطن ما تزال تمتلك الأفضلية في هذه الجولة.وأضاف أن إيران تواجه تحديا أكبر على المستوى الإقليمي، موضحا أن استهدافها دولا عربية بدعوى وجود قواعد أمريكية على أراضيها يفاقم أزمة الثقة مع دول المنطقة، ويجعل مهمة بناء نظام أمن إقليمي بعد انتهاء الحرب أكثر صعوبة، خاصة مع تجنبها استهداف إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات حول أولوياتها العسكرية.وأكد عثمان أن إسرائيل تعد "المستفيد الأكبر" من استمرار الأزمة، معتبرا أنها لعبت دورا رئيسيا في دفع الولايات المتحدة نحو الحرب، وتسعى إلى إفشال أي جهود للتهدئة، بينما تجد نفسها اليوم في وضع عسكري وسياسي مريح مع تجميد مسارات التفاهم بين واشنطن وطهران، واستمرار الضغوط الأمريكية على إيران.وأشار إلى أن باكستان وقطر وتركيا ومصر والسعودية تقود جهودا إقليمية مكثفة للوساطة انطلاقا من قناعة مشتركة بأن الأزمة لا يمكن حسمها عسكريا، وإنما تتطلب تسوية سياسية تقوم على تقديم تنازلات متبادلة، لافتا إلى أن هناك مقترحات مطروحة تشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لإفساح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات.وأوضح أن الأفكار الخاصة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومذكرات التفاهم السابقة، لا تزال تمثل أساسا صالحا لاستئناف المفاوضات، مع تأكيد الموقف العربي الرافض لاستخدام المضيق كورقة ضغط سياسية أو عسكرية أو فرض إجراءات تعرقل أمن الملاحة العالمية وسلاسل إمداد الطاقة.وعن أسباب انهيار مذكرة التفاهم السابقة، قال عثمان إن نصوصها جاءت بصياغات عامة وقابلة لتفسيرات متباينة، ما دفع كل طرف إلى تأويلها بما يخدم مصالحه، مضيفا أن الولايات المتحدة حاولت لاحقًا معالجة بعض الثغرات عبر خطوات تتعلق بالملف اللبناني، وبدائل الملاحة في مضيق هرمز، والإبقاء على الضغوط الاقتصادية، بينما ردت إيران عبر تصعيد أنشطة حلفائها الإقليميين واستهداف حركة الملاحة.ورجح الدبلوماسي المصري السابق أن تتجه الأزمة إلى أحد سيناريوهين؛ الأول عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بعد استنزاف متبادل، والثاني الدخول في مرحلة طويلة من المواجهات المحدودة والمتقطعة، مؤكدا أن تجنب هذا السيناريو يتطلب تغليب الحوار وعدم الإفراط في استخدام أدوات القوة.واعتبر أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك حاليًا النفوذ الكافي للتأثير في مسار الأزمة، بينما يمكن للصين أن تؤدي دورا داعما للتهدئة بحكم مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الوثيقة مع إيران، إلا أن الدور الحاسم، بحسب تقديره، سيظل بيد دول المنطقة والقنوات المباشرة بين طهران وواشنطن.وأكد عثمان أن النظام الأمني في الخليج لن يشهد تغيرا جذريا على المدى القريب، في ظل استمرار الشراكات الدفاعية العربية مع الولايات المتحدة، مشيدا بما وصفه بـ"الحكمة العربية" في عدم الانجرار إلى مواجهة ليست طرفا فيها، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار.ودعا إلى تحويل آلية الوساطة التي تقودها مصر والسعودية وقطر وتركيا وباكستان إلى نواة لنظام أمن إقليمي جديد، يضمن عدم تكرار تعرض الدول العربية لتداعيات الصراعات الأمريكية الإيرانية، مؤكدا أن "لا أمن لأحد إلا إذا تحقق الأمن للجميع".وفيما يتعلق بمصر، أوضح أن الحرب ألحقت أضرارا اقتصادية واضحة، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، إلا أنه أكد أن القاهرة تعاملت مع الأزمة بسياسات اقتصادية مرنة، ساعدت في الحفاظ على استقرار سعر الصرف والأسواق، مشيرا إلى إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري، ومصر أدانت الضربات الإيرانية على الدول العربية.
https://sarabic.ae/20260721/ترامب-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-البريطاني-الجديد-إزالة-الألغام-من-مضيق-هرمز-1115357396.html
https://sarabic.ae/20260722/روبيو-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-وإيران-لا-تتعامل-بجدية-مع-المفاوضات-1115392393.html
https://sarabic.ae/20260722/إيران-تنفي-وجود-أي-نشاط-نووي-في-جبل-الفأس-1115398506.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_129:0:1254:844_1920x0_80_0_0_96ffb26d262488cdf0f23cc8c5ec65a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, الأخبار, إيران
حصري, العالم, الأخبار, إيران

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: المواجهة بين أمريكا وإيران لا تستهدف انتصارا عسكريا حاسما

13:53 GMT 22.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
حصري
أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير ياسر عثمان، أن المواجهة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا تستهدف تحقيق انتصار عسكري حاسم لأي من الطرفين.
وأوضح أن تلك المواجهة تمثل مرحلة من "الدبلوماسية الخشنة" تستخدم فيها الأدوات العسكرية والاقتصادية لانتزاع مكاسب على طاولة المفاوضات، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى مواجهات ممتدة إذا لم تُستأنف المسارات السياسية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
ترامب يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد إزالة الألغام من مضيق هرمز
أمس, 00:31 GMT
وقال عثمان، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، إن "العمليات العسكرية الحالية ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما وسيلة ضغط متبادل"، موضحًا أن إيران تلجأ إلى توسيع نطاق التصعيد في المنطقة والتهديد بمضيق هرمز لزيادة أوراقها التفاوضية، في حين تكثف الولايات المتحدة ضرباتها وتشدد الضغوط الاقتصادية وحصار الموانئ الإيرانية لإجبار طهران على تقديم تنازلات.
ورأى أن ميزان القوى يميل لصالح الولايات المتحدة رغم الضغوط الداخلية التي تواجهها، مثل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وارتفاع أسعار الطاقة، ووجود معارضة داخل الكونغرس والرأي العام لاستمرار الحرب، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه انتقادات بسبب غياب استراتيجية سياسية واضحة تحدد أهداف العمليات العسكرية، لكنه اعتبر أن واشنطن ما تزال تمتلك الأفضلية في هذه الجولة.
وأضاف أن إيران تواجه تحديا أكبر على المستوى الإقليمي، موضحا أن استهدافها دولا عربية بدعوى وجود قواعد أمريكية على أراضيها يفاقم أزمة الثقة مع دول المنطقة، ويجعل مهمة بناء نظام أمن إقليمي بعد انتهاء الحرب أكثر صعوبة، خاصة مع تجنبها استهداف إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات حول أولوياتها العسكرية.
وأكد عثمان أن إسرائيل تعد "المستفيد الأكبر" من استمرار الأزمة، معتبرا أنها لعبت دورا رئيسيا في دفع الولايات المتحدة نحو الحرب، وتسعى إلى إفشال أي جهود للتهدئة، بينما تجد نفسها اليوم في وضع عسكري وسياسي مريح مع تجميد مسارات التفاهم بين واشنطن وطهران، واستمرار الضغوط الأمريكية على إيران.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار وإيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات
03:15 GMT
وأشار إلى أن باكستان وقطر وتركيا ومصر والسعودية تقود جهودا إقليمية مكثفة للوساطة انطلاقا من قناعة مشتركة بأن الأزمة لا يمكن حسمها عسكريا، وإنما تتطلب تسوية سياسية تقوم على تقديم تنازلات متبادلة، لافتا إلى أن هناك مقترحات مطروحة تشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لإفساح المجال أمام جولة جديدة من المفاوضات.
وأوضح أن الأفكار الخاصة بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومذكرات التفاهم السابقة، لا تزال تمثل أساسا صالحا لاستئناف المفاوضات، مع تأكيد الموقف العربي الرافض لاستخدام المضيق كورقة ضغط سياسية أو عسكرية أو فرض إجراءات تعرقل أمن الملاحة العالمية وسلاسل إمداد الطاقة.
وعن أسباب انهيار مذكرة التفاهم السابقة، قال عثمان إن نصوصها جاءت بصياغات عامة وقابلة لتفسيرات متباينة، ما دفع كل طرف إلى تأويلها بما يخدم مصالحه، مضيفا أن الولايات المتحدة حاولت لاحقًا معالجة بعض الثغرات عبر خطوات تتعلق بالملف اللبناني، وبدائل الملاحة في مضيق هرمز، والإبقاء على الضغوط الاقتصادية، بينما ردت إيران عبر تصعيد أنشطة حلفائها الإقليميين واستهداف حركة الملاحة.
ورجح الدبلوماسي المصري السابق أن تتجه الأزمة إلى أحد سيناريوهين؛ الأول عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بعد استنزاف متبادل، والثاني الدخول في مرحلة طويلة من المواجهات المحدودة والمتقطعة، مؤكدا أن تجنب هذا السيناريو يتطلب تغليب الحوار وعدم الإفراط في استخدام أدوات القوة.
واعتبر أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك حاليًا النفوذ الكافي للتأثير في مسار الأزمة، بينما يمكن للصين أن تؤدي دورا داعما للتهدئة بحكم مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الوثيقة مع إيران، إلا أن الدور الحاسم، بحسب تقديره، سيظل بيد دول المنطقة والقنوات المباشرة بين طهران وواشنطن.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
إيران تنفي وجود أي نشاط نووي في "جبل الفأس"
11:35 GMT
وأكد عثمان أن النظام الأمني في الخليج لن يشهد تغيرا جذريا على المدى القريب، في ظل استمرار الشراكات الدفاعية العربية مع الولايات المتحدة، مشيدا بما وصفه بـ"الحكمة العربية" في عدم الانجرار إلى مواجهة ليست طرفا فيها، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار.
ودعا إلى تحويل آلية الوساطة التي تقودها مصر والسعودية وقطر وتركيا وباكستان إلى نواة لنظام أمن إقليمي جديد، يضمن عدم تكرار تعرض الدول العربية لتداعيات الصراعات الأمريكية الإيرانية، مؤكدا أن "لا أمن لأحد إلا إذا تحقق الأمن للجميع".
وفيما يتعلق بمصر، أوضح أن الحرب ألحقت أضرارا اقتصادية واضحة، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، إلا أنه أكد أن القاهرة تعاملت مع الأزمة بسياسات اقتصادية مرنة، ساعدت في الحفاظ على استقرار سعر الصرف والأسواق، مشيرا إلى إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري، ومصر أدانت الضربات الإيرانية على الدول العربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала