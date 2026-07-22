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الصحة العالمية: حصيلة وفيات "إيبولا" في أفريقيا تتجاوز 1000
الصحة العالمية: حصيلة وفيات "إيبولا" في أفريقيا تتجاوز 1000
سبوتنيك عربي
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا 1000 حالة وفاة، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T19:19+0000
2026-07-22T19:19+0000
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
فيروس جديد
العالم
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وأظهرت بيانات الصحة العالمية أنه حتى 21 تموز/ يوليو توفي 999 شخصا بسبب "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية، وتوفي شخصان آخران في أوغندا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في 17 أيار/ مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا على دول أخرى، فيما قيمت خطر انتشار الفيروس إقليميا بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260718/وفيات-الإيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-تتجاوز-850-حالة-1115296023.html
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منظمة الصحة العالمية, إيبولا, فيروس جديد, العالم
منظمة الصحة العالمية, إيبولا, فيروس جديد, العالم

الصحة العالمية: حصيلة وفيات "إيبولا" في أفريقيا تتجاوز 1000

19:19 GMT 22.07.2026
© AP Photo / Anja Niedringhausشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا 1000 حالة وفاة، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
وأظهرت بيانات الصحة العالمية أنه حتى 21 تموز/ يوليو توفي 999 شخصا بسبب "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية، وتوفي شخصان آخران في أوغندا.
وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 2494 حالة حول العالم.
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
وفيات "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 850 حالة
18 يوليو, 04:29 GMT
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في 17 أيار/ مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا على دول أخرى، فيما قيمت خطر انتشار الفيروس إقليميا بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
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