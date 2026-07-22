https://sarabic.ae/20260722/الصحة-العالمية-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-أفريقيا-تتجاوز-1000--1115418180.html
الصحة العالمية: حصيلة وفيات "إيبولا" في أفريقيا تتجاوز 1000
الصحة العالمية: حصيلة وفيات "إيبولا" في أفريقيا تتجاوز 1000
سبوتنيك عربي
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا 1000 حالة وفاة، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T19:19+0000
2026-07-22T19:19+0000
2026-07-22T19:19+0000
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
فيروس جديد
العالم
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وأظهرت بيانات الصحة العالمية أنه حتى 21 تموز/ يوليو توفي 999 شخصا بسبب "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية، وتوفي شخصان آخران في أوغندا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في 17 أيار/ مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا على دول أخرى، فيما قيمت خطر انتشار الفيروس إقليميا بأنه مرتفع.وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260718/وفيات-الإيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-تتجاوز-850-حالة-1115296023.html
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منظمة الصحة العالمية, إيبولا, فيروس جديد, العالم
منظمة الصحة العالمية, إيبولا, فيروس جديد, العالم
الصحة العالمية: حصيلة وفيات "إيبولا" في أفريقيا تتجاوز 1000
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا 1000 حالة وفاة، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
وأظهرت بيانات الصحة العالمية أنه حتى 21 تموز/ يوليو توفي 999 شخصا بسبب "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية، وتوفي شخصان آخران في أوغندا.
وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 2494 حالة حول العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في 17 أيار/ مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا
في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا على دول أخرى، فيما قيمت خطر انتشار الفيروس إقليميا بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا)
. ووفقاً للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.