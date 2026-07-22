https://sarabic.ae/20260722/محللون-لـسبوتنيك-موسكو-طرف-فاعل-في-دعم-المسار-السياسي-الليبي-ورفض-محاولات-تقسيم-البلاد-1115410617.html
محللون لـ"سبوتنيك": موسكو طرف فاعل في دعم المسار السياسي الليبي ورفض محاولات تقسيم البلاد
محللون لـ"سبوتنيك": موسكو طرف فاعل في دعم المسار السياسي الليبي ورفض محاولات تقسيم البلاد
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غيورغي بوريسينكو، استعداد بلاده لمواصلة تسهيل تقدم العملية السياسية الشاملة بما يسهم في التوصل إلى تسوية مستدامة في ليبيا. 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T14:58+0000
2026-07-22T14:58+0000
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وجاء ذلك خلال لقاء جمع بوريسينكو مع مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي سامي المنفي في موسكو، بحثا خلاله عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز الحوار السياسي بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع العملية السياسية في ليبيا نحو تسوية تنهي حالة الانقسام وتفتح الطريق أمام استحقاقات سياسية وانتخابية.وأشار الورفلي إلى "الحضور الروسي الفاعل في دعم المسار السياسي من خلال تحركات البعثة الروسية واتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية في إطار السعي للمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السياسية".وأوضح أن "روسيا تحرص على الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، وتسعى إلى الإبقاء على مساحة للحوار مع الجميع بما يتيح لها أن تكون طرفًا فاعلًا في أي تسوية سياسية مقبلة".وأشار امطيريد إلى أن "الموقف الروسي يرتكز على دعم وحدة ليبيا والحفاظ على سيادتها ورفض أي محاولات لتقسيمها مع الدفع نحو حل سياسي يستند إلى توافق الليبيين أنفسهم"، مشيرًا إلى أن موقف موسكو ثابت من أن "إجراء الانتخابات يمثل المخرج الأساسي من الأزمة، وأن نجاح هذا المسار يتطلب وجود قاعدة دستورية واضحة وتوافق سياسي شامل بما يضمن عدم انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من الخلافات".وأكد امطيريد أن "روسيا كما هو الحال بالنسبة لأي دولة أخرى لا تستطيع فرض حل على الليبيين لأن جوهر الأزمة يظل داخليًا"، وأضاف: "الحل الحقيقي يبدأ بتوفر إرادة وطنية تضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبارات أخرى وبإدراك جميع الأطراف أن التوافق هو السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات مستقرة ودائمة".
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العملية السياسية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العملية السياسية, تقارير سبوتنيك, حصري
محللون لـ"سبوتنيك": موسكو طرف فاعل في دعم المسار السياسي الليبي ورفض محاولات تقسيم البلاد
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غيورغي بوريسينكو، استعداد بلاده لمواصلة تسهيل تقدم العملية السياسية الشاملة بما يسهم في التوصل إلى تسوية مستدامة في ليبيا.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع بوريسينكو مع مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي سامي المنفي في موسكو، بحثا خلاله عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز الحوار السياسي بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع العملية السياسية في ليبيا نحو تسوية تنهي حالة الانقسام وتفتح الطريق أمام استحقاقات سياسية وانتخابية.
وتعليقًا على اللقاء، قال المحلل السياسي العربي الورفلي في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "العلاقات بين روسيا وليبيا تمتد إلى عقود إذ ارتبط البلدان تاريخيًا بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وأن الزيارات المتبادلة بين الوفود العسكرية الروسية وقيادة الجيش الليبي إلى جانب الزيارات الرسمية إلى العاصمة موسكو عكست استمرار الحضور الروسي في المشهد الليبي".
وأشار الورفلي إلى "الحضور الروسي الفاعل في دعم المسار السياسي من خلال تحركات البعثة الروسية واتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية في إطار السعي للمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السياسية
".
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد امطيريد في حديث لـ"سبوتنيك": "تنظر موسكو إلى ليبيا باعتبارها دولة محورية شمالي أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، وأن استقرارها ينعكس بشكل مباشر على التوازنات الإقليمية".
وأوضح أن "روسيا تحرص على الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، وتسعى إلى الإبقاء على مساحة للحوار مع الجميع بما يتيح لها أن تكون طرفًا فاعلًا في أي تسوية سياسية مقبلة".
وأشار امطيريد إلى أن "الموقف الروسي يرتكز على دعم وحدة ليبيا والحفاظ على سيادتها ورفض أي محاولات لتقسيمها مع الدفع نحو حل سياسي يستند إلى توافق الليبيين أنفسهم"، مشيرًا إلى أن موقف موسكو ثابت من أن "إجراء الانتخابات يمثل المخرج الأساسي من الأزمة، وأن نجاح هذا المسار يتطلب وجود قاعدة دستورية واضحة وتوافق سياسي شامل بما يضمن عدم انزلاق البلاد إلى مرحلة جديدة من الخلافات".
ولفت إلى أن "متابعة المواقف الروسية خلال السنوات الماضية تُظهر حرص موسكو على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع مختلف القوى الليبية، الأمر الذي يمنحها فرصة للقيام بدور سياسي مؤثر إذا توفرت الظروف المناسبة لدفع العملية السياسية إلى الأمام".
وأكد امطيريد أن "روسيا كما هو الحال بالنسبة لأي دولة أخرى لا تستطيع فرض حل على الليبيين لأن جوهر الأزمة يظل داخليًا"، وأضاف: "الحل الحقيقي يبدأ بتوفر إرادة وطنية تضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبارات أخرى
وبإدراك جميع الأطراف أن التوافق هو السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات مستقرة ودائمة".