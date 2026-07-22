https://sarabic.ae/20260722/وزير-الدفاع-الإيراني-ابتكاراتنا-المحلية-غيرت-معادلات-ساحة-المعركة-1115411248.html

وزير الدفاع الإيراني: ابتكاراتنا المحلية غيرت معادلات ساحة المعركة

وزير الدفاع الإيراني: ابتكاراتنا المحلية غيرت معادلات ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، مجيد ابن الرضا، اليوم الأربعاء، بأن الابتكار الإيراني غيّر معادلات ساحة المعركة. 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T14:55+0000

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2026-07-22T14:55+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن مجيد ابن الرضا أن "القدرات الوطنية الإيرانية تطورت بما يتناسب مع تزايد تعقيد التقنيات التي استخدمها العدو".وأضاف الوزير الإيراني أنه "في الحرب الأخيرة، جاء العدو مزودا بأحدث التقنيات في العالم، لكن الابتكار الإيراني غيّر معادلات ساحة المعركة".وتابع أنه "كلما زاد العدو من تعقيد تقنياته، ارتقت القدرات الوطنية الإيرانية بالمستوى نفسه، وتحولت ساحة المعركة إلى منصة لانطلاقة نوعية في تطوير التقنيات الدفاعية للبلاد".وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية في الأردن، وتدمير 8 طائرات مسيرة أمريكية من طراز "إم-كيو 9" وإلحاق أضرار بمروحيتين أمريكيتين.وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي الملك فيصل والأمير حسن، استُهدفت حظيرة لتجهيز طائرات "إف-15"، كما تم تدمير 8 طائرات مسيرة جديدة تمامًا من طراز "إم كيو-9"، كما تعرضت طائرتين مسيرتين لأضرار بالغة".وأضاف البيان أنه في هجوم لاحق على حظيرة للمروحيات، أُلحقت أضرار بالغة بمروحيتين أمريكيتين ثقيلتين، مشيرًا إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف القوات الأمريكية.واستأنفت واشنطن، في 8 يوليو/تموز الجاري، توجيه ضربات إلى إيران، مدعية أنها جاءت ردًا على تحركات إيرانية ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت طهران تلك الهجمات انتهاكًا جسيمًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.وتتهم إيران الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، ودعت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.

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