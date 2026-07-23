https://sarabic.ae/20260723/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الكويت-وتدمير-منظومة-باتريوت-1115425522.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت وتدمير منظومة "باتريوت"
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت وتدمير منظومة "باتريوت"
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات استهدفت مواقع القوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، واوضحت أنها دمرت منظومة... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T05:43+0000
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وقال عن الحرس الثوري الإيراني في بيان: "هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة استهدفت أصولاً عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم العسكرية ومعسكر العديري، ما أدى إلى تدمير معدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت".وبحسب البيان فإن الضربات استهدفت حظيرة لطائرات مسيرة من طراز "MQ-9" ومروحيات أمريكية، وأصول أخرى.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الثانية عشرة) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطهاإعلام: واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260723/الجيش-الأمريكي-ينهي-الجولة-الثانية-عشرة-من-الضربات-على-إيران-1115424910.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت وتدمير منظومة "باتريوت"
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات استهدفت مواقع القوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، واوضحت أنها دمرت منظومة "باتريوت".
وقال عن الحرس الثوري الإيراني في بيان: "هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة استهدفت أصولاً عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم العسكرية ومعسكر العديري، ما أدى إلى تدمير معدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت".
وأضاف: "استهدفنا برج اتصالات ردًا على الهجمات الأمريكية على أبراج الاتصالات في إيران".
وبحسب البيان فإن الضربات استهدفت حظيرة لطائرات مسيرة من طراز "MQ-9" ومروحيات أمريكية، وأصول أخرى.
كما استهدف الحرس برج اتصالات رداً على الهجمات الأمريكية المماثلة في إيران، مشيراً إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمعدات وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الثانية عشرة) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.