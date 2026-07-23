https://sarabic.ae/20260723/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الكويت-وتدمير-منظومة-باتريوت-1115425522.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت وتدمير منظومة "باتريوت"

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت وتدمير منظومة "باتريوت"

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات استهدفت مواقع القوات الأمريكية في قاعدتي علي السالم الجوية والعديري في الكويت، واوضحت أنها دمرت منظومة... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T05:43+0000

2026-07-23T05:43+0000

2026-07-23T05:43+0000

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وقال عن الحرس الثوري الإيراني في بيان: "هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة استهدفت أصولاً عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم العسكرية ومعسكر العديري، ما أدى إلى تدمير معدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت".وبحسب البيان فإن الضربات استهدفت حظيرة لطائرات مسيرة من طراز "MQ-9" ومروحيات أمريكية، وأصول أخرى.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الثانية عشرة) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطهاإعلام: واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20260723/الجيش-الأمريكي-ينهي-الجولة-الثانية-عشرة-من-الضربات-على-إيران-1115424910.html

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