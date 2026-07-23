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الجيش الأمريكي ينهي الجولة الثانية عشرة من الضربات على إيران
الجيش الأمريكي ينهي الجولة الثانية عشرة من الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، عن أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الثانية عشرة) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T04:33+0000
2026-07-23T04:33+0000
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وقالت القيادة في بيان القيادة نشرته على منصة " إكس": ""في 22 تموز/يوليو الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (5:30 صباحًا بتوقيت موسكو)، أنهت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) جولة أخرى من الضربات على إيران، الليلة الثانية عشرة على التوالي".وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.ووفقا للقيادة فإن القوات الأميركية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران. وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.قاليباف: لن يسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطهاإعلام: واشنطن تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي ينهي الجولة الثانية عشرة من الضربات على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، عن أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الثانية عشرة) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
وقالت القيادة في بيان القيادة نشرته على منصة " إكس": ""في 22 تموز/يوليو الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت الشرقي (5:30 صباحًا بتوقيت موسكو)، أنهت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) جولة أخرى من الضربات على إيران، الليلة الثانية عشرة على التوالي".
وأضاف البيان أن القوات الأمريكية ضربت أهدافاً عسكرية إيرانية، بما في ذلك البنية التحتية البحرية ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع المراقبة الساحلية وأنظمة الدفاع الجوي.
وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.
ووفقا للقيادة فإن القوات الأميركية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.
وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، في 8 يوليو/تموز، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو/حزيران لم يعد ساريًا.
ومنذ 8 يوليو/تموز، شن الجيش الأمريكي عدة هجمات على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ورد الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول شرق أوسطية. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار.