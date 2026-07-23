https://sarabic.ae/20260723/بين-الإغماء-وضربات-الشمس-عمال-العراق-يصارعون-درجات-حرارة-قياسية-تلامس-الـ55--1115440436.html

بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55

بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55

سبوتنيك عربي

تحت وطأة حرارة عالية تصل إلى 55 درجة مئوية، يخوض آلاف العمال في العراق معركة يومية لكسب لقمة عيشهم، ففي مواقع البناء والإنشاءات والطرق، تتحول ساعات العمل إلى... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T14:16+0000

2026-07-23T14:16+0000

2026-07-23T14:16+0000

العراق

إرتفاع الحرارة

موجة حر

حقوق العمال

تقارير سبوتنيك

حصري

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ويقول عمر مناف، عامل في مجال البناء في حديث لـ"سبوتنيك": "نعمل في ظروف قاسية تحت حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، ونسكن ثمانية أشخاص في غرفة واحدة. نغيب عن عائلاتنا لأسابيع، ففرص العمل في الأنبار شبه معدومة، وما نجنيه في بغداد بالكاد يكفي لإعالة أسرنا."وأضاف: "نتقاضى أجرا يوميا لا يتجاوز 50 ألف دينار، لكننا مضطرون لتحمل هذه الظروف القاسية، فلا راتب ثابت ولا مصدر دخل آخر. بعد وفاة والدي، أصبحت المسؤول الوحيد عن إعالة أسرتي، ولم يعد أمامي سوى الاستمرار في هذه المهنة."ويضيف خنشول: "العمل خلال ساعات النهار أصبح مرهقا وخطيرا في ظل درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب العمل إلى نقل ساعات الدوام إلى الفترة المسائية أو الليلية، بعد الساعة السادسة مساء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، بما يتيح استئناف الأعمال في ظروف أكثر ملاءمة".غياب الضمان الصحي يضاعف معاناة العمالبدوره، قال صاحب عمل، حسام مناف، إن "موجة الحر الشديدة أجبرت أصحاب المشاريع والعمال في العراق على تغيير مواعيد العمل، من خلال البدء في ساعات الفجر الأولى وإنهاء الدوام قبل الظهيرة، تجنبا لدرجات الحرارة المرتفعة".وأشار مناف إلى أن "شريحة واسعة من العاملين في قطاع البناء لا تتمتع بأي نوع من الضمان الصحي، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، من دون وجود تغطية تأمينية أو دعم حكومي لتكاليف العلاج".وأضاف الخفاجي في حديث لـ "سبوتنيك": "هذه الظروف الاستثنائية أثرت بشكل واضح على شريحة الكسبة وأصحاب الأعمال الحرة، الذين يعتمدون على العمل اليومي لتأمين معيشتهم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لدعمهم والتخفيف من تداعيات موجات الحر المتصاعدة".

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, إرتفاع الحرارة, موجة حر, حقوق العمال, تقارير سبوتنيك, حصري