https://sarabic.ae/20260723/بين-الإغماء-وضربات-الشمس-عمال-العراق-يصارعون-درجات-حرارة-قياسية-تلامس-الـ55--1115440436.html
بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55
بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55
سبوتنيك عربي
تحت وطأة حرارة عالية تصل إلى 55 درجة مئوية، يخوض آلاف العمال في العراق معركة يومية لكسب لقمة عيشهم، ففي مواقع البناء والإنشاءات والطرق، تتحول ساعات العمل إلى... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T14:16+0000
2026-07-23T14:16+0000
2026-07-23T14:16+0000
العراق
إرتفاع الحرارة
موجة حر
حقوق العمال
تقارير سبوتنيك
حصري
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ويقول عمر مناف، عامل في مجال البناء في حديث لـ"سبوتنيك": "نعمل في ظروف قاسية تحت حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، ونسكن ثمانية أشخاص في غرفة واحدة. نغيب عن عائلاتنا لأسابيع، ففرص العمل في الأنبار شبه معدومة، وما نجنيه في بغداد بالكاد يكفي لإعالة أسرنا."وأضاف: "نتقاضى أجرا يوميا لا يتجاوز 50 ألف دينار، لكننا مضطرون لتحمل هذه الظروف القاسية، فلا راتب ثابت ولا مصدر دخل آخر. بعد وفاة والدي، أصبحت المسؤول الوحيد عن إعالة أسرتي، ولم يعد أمامي سوى الاستمرار في هذه المهنة."ويضيف خنشول: "العمل خلال ساعات النهار أصبح مرهقا وخطيرا في ظل درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب العمل إلى نقل ساعات الدوام إلى الفترة المسائية أو الليلية، بعد الساعة السادسة مساء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، بما يتيح استئناف الأعمال في ظروف أكثر ملاءمة".غياب الضمان الصحي يضاعف معاناة العمالبدوره، قال صاحب عمل، حسام مناف، إن "موجة الحر الشديدة أجبرت أصحاب المشاريع والعمال في العراق على تغيير مواعيد العمل، من خلال البدء في ساعات الفجر الأولى وإنهاء الدوام قبل الظهيرة، تجنبا لدرجات الحرارة المرتفعة".وأشار مناف إلى أن "شريحة واسعة من العاملين في قطاع البناء لا تتمتع بأي نوع من الضمان الصحي، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، من دون وجود تغطية تأمينية أو دعم حكومي لتكاليف العلاج".وأضاف الخفاجي في حديث لـ "سبوتنيك": "هذه الظروف الاستثنائية أثرت بشكل واضح على شريحة الكسبة وأصحاب الأعمال الحرة، الذين يعتمدون على العمل اليومي لتأمين معيشتهم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لدعمهم والتخفيف من تداعيات موجات الحر المتصاعدة".
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العراق, إرتفاع الحرارة, موجة حر, حقوق العمال, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, إرتفاع الحرارة, موجة حر, حقوق العمال, تقارير سبوتنيك, حصري
بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
تحت وطأة حرارة عالية تصل إلى 55 درجة مئوية، يخوض آلاف العمال في العراق معركة يومية لكسب لقمة عيشهم، ففي مواقع البناء والإنشاءات والطرق، تتحول ساعات العمل إلى اختبار قاس لقدرة الإنسان على الصمود، وسط مخاطر متزايدة للإجهاد الحراري وضربات الشمس والإغماء، خاصة أن إجراءات الحماية والسلامة المهنية ما تزال دون المستوى المطلوب في كثير من مواقع العمل.
ويقول عمر مناف، عامل في مجال البناء في حديث لـ"سبوتنيك": "نعمل في ظروف قاسية تحت حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، ونسكن ثمانية أشخاص في غرفة واحدة. نغيب عن عائلاتنا لأسابيع، ففرص العمل في الأنبار شبه معدومة، وما نجنيه في بغداد بالكاد يكفي لإعالة أسرنا."
بدوره، يقول العامل حسان رعد: "أغادر إلى العمل في الرابعة فجرا، ولا أعود إلى المنزل قبل الخامسة مساء، وسط درجات حرارة تصل إلى 52 درجة مئوية".
وأضاف: "نتقاضى أجرا يوميا لا يتجاوز 50 ألف دينار، لكننا مضطرون لتحمل هذه الظروف القاسية، فلا راتب ثابت ولا مصدر دخل آخر. بعد وفاة والدي، أصبحت المسؤول الوحيد عن إعالة أسرتي، ولم يعد أمامي سوى الاستمرار في هذه المهنة."
من جهته، أكد صاحب العمل العراقي، عبد الحسين خنشول، لـ"سبوتنيك"، أن "الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف بات يشكل تحديا كبيرا أمام استمرار العمل في المواقع المفتوحة، ولا سيما في قطاع البناء، بعد تسجيل حالات إغماء بين عدد من العمال نتيجة التعرض المباشر للشمس".
ويضيف خنشول: "العمل خلال ساعات النهار أصبح مرهقا وخطيرا في ظل درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب العمل إلى نقل ساعات الدوام إلى الفترة المسائية أو الليلية، بعد الساعة السادسة مساء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، بما يتيح استئناف الأعمال في ظروف أكثر ملاءمة".
غياب الضمان الصحي يضاعف معاناة العمال
بدوره، قال صاحب عمل، حسام مناف، إن "موجة الحر الشديدة أجبرت أصحاب المشاريع والعمال في العراق على تغيير مواعيد العمل، من خلال البدء في ساعات الفجر الأولى وإنهاء الدوام قبل الظهيرة، تجنبا لدرجات الحرارة المرتفعة".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "الكثير من ورش البناء تعتمد حاليا على نظام التناوب بين العمال، بحيث يعمل فريق في المواقع المكشوفة تحت أشعة الشمس، في ما يتولى فريق آخر الأعمال الداخلية، قبل تبادل الأدوار بصورة دورية للحد من التعرض المباشر للحرارة".
وأشار مناف إلى أن "شريحة واسعة من العاملين في قطاع البناء لا تتمتع بأي نوع من الضمان الصحي، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، من دون وجود تغطية تأمينية أو دعم حكومي لتكاليف العلاج".
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، مقداد الخفاجي أن "الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب استمرار أزمة تجهيز الكهرباء، انعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولا سيما أصحاب المهن الحرة والعاملين في الأماكن المكشوفة".
وأضاف الخفاجي في حديث لـ "سبوتنيك": "هذه الظروف الاستثنائية أثرت بشكل واضح على شريحة الكسبة وأصحاب الأعمال الحرة، الذين يعتمدون على العمل اليومي لتأمين معيشتهم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لدعمهم والتخفيف من تداعيات موجات الحر المتصاعدة".