بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260723/بين-الإغماء-وضربات-الشمس-عمال-العراق-يصارعون-درجات-حرارة-قياسية-تلامس-الـ55--1115440436.html
بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55
بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55
سبوتنيك عربي
تحت وطأة حرارة عالية تصل إلى 55 درجة مئوية، يخوض آلاف العمال في العراق معركة يومية لكسب لقمة عيشهم، ففي مواقع البناء والإنشاءات والطرق، تتحول ساعات العمل إلى... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T14:16+0000
2026-07-23T14:16+0000
العراق
إرتفاع الحرارة
موجة حر
حقوق العمال
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/17/1115440126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04905027c7fbaf06791342f7764f21da.jpg
ويقول عمر مناف، عامل في مجال البناء في حديث لـ"سبوتنيك": "نعمل في ظروف قاسية تحت حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، ونسكن ثمانية أشخاص في غرفة واحدة. نغيب عن عائلاتنا لأسابيع، ففرص العمل في الأنبار شبه معدومة، وما نجنيه في بغداد بالكاد يكفي لإعالة أسرنا."وأضاف: "نتقاضى أجرا يوميا لا يتجاوز 50 ألف دينار، لكننا مضطرون لتحمل هذه الظروف القاسية، فلا راتب ثابت ولا مصدر دخل آخر. بعد وفاة والدي، أصبحت المسؤول الوحيد عن إعالة أسرتي، ولم يعد أمامي سوى الاستمرار في هذه المهنة."ويضيف خنشول: "العمل خلال ساعات النهار أصبح مرهقا وخطيرا في ظل درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب العمل إلى نقل ساعات الدوام إلى الفترة المسائية أو الليلية، بعد الساعة السادسة مساء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، بما يتيح استئناف الأعمال في ظروف أكثر ملاءمة".غياب الضمان الصحي يضاعف معاناة العمالبدوره، قال صاحب عمل، حسام مناف، إن "موجة الحر الشديدة أجبرت أصحاب المشاريع والعمال في العراق على تغيير مواعيد العمل، من خلال البدء في ساعات الفجر الأولى وإنهاء الدوام قبل الظهيرة، تجنبا لدرجات الحرارة المرتفعة".وأشار مناف إلى أن "شريحة واسعة من العاملين في قطاع البناء لا تتمتع بأي نوع من الضمان الصحي، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، من دون وجود تغطية تأمينية أو دعم حكومي لتكاليف العلاج".وأضاف الخفاجي في حديث لـ "سبوتنيك": "هذه الظروف الاستثنائية أثرت بشكل واضح على شريحة الكسبة وأصحاب الأعمال الحرة، الذين يعتمدون على العمل اليومي لتأمين معيشتهم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لدعمهم والتخفيف من تداعيات موجات الحر المتصاعدة".
https://sarabic.ae/20260710/الطاقة-الشمسية-تجذب-العراقيين-مع-تفاقم-أزمة-الكهرباء-وارتفاع-درجات-الحرارة-1115106642.html
https://sarabic.ae/20260721/من-المنافذ-إلى-الأسواق-التعرفة-الجمركية-ترفع-الأسعار-وتعمق-الركود-في-العراق-1115380165.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/17/1115440126_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_8a18053fcf6ce07813c4c87f18245588.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, إرتفاع الحرارة, موجة حر, حقوق العمال, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, إرتفاع الحرارة, موجة حر, حقوق العمال, تقارير سبوتنيك, حصري

بين الإغماء وضربات الشمس... عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55

14:16 GMT 23.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABILعمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55
عمال العراق يصارعون درجات حرارة قياسية تلامس الـ55 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
تحت وطأة حرارة عالية تصل إلى 55 درجة مئوية، يخوض آلاف العمال في العراق معركة يومية لكسب لقمة عيشهم، ففي مواقع البناء والإنشاءات والطرق، تتحول ساعات العمل إلى اختبار قاس لقدرة الإنسان على الصمود، وسط مخاطر متزايدة للإجهاد الحراري وضربات الشمس والإغماء، خاصة أن إجراءات الحماية والسلامة المهنية ما تزال دون المستوى المطلوب في كثير من مواقع العمل.
ويقول عمر مناف، عامل في مجال البناء في حديث لـ"سبوتنيك": "نعمل في ظروف قاسية تحت حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، ونسكن ثمانية أشخاص في غرفة واحدة. نغيب عن عائلاتنا لأسابيع، ففرص العمل في الأنبار شبه معدومة، وما نجنيه في بغداد بالكاد يكفي لإعالة أسرنا."
‏بدوره، يقول العامل حسان رعد: "أغادر إلى العمل في الرابعة فجرا، ولا أعود إلى المنزل قبل الخامسة مساء، وسط درجات حرارة تصل إلى 52 درجة مئوية".
وأضاف: "نتقاضى أجرا يوميا لا يتجاوز 50 ألف دينار، لكننا مضطرون لتحمل هذه الظروف القاسية، فلا راتب ثابت ولا مصدر دخل آخر. بعد وفاة والدي، أصبحت المسؤول الوحيد عن إعالة أسرتي، ولم يعد أمامي سوى الاستمرار في هذه المهنة."
من جهته، أكد صاحب العمل العراقي، عبد الحسين خنشول، لـ"سبوتنيك"، أن "الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف بات يشكل تحديا كبيرا أمام استمرار العمل في المواقع المفتوحة، ولا سيما في قطاع البناء، بعد تسجيل حالات إغماء بين عدد من العمال نتيجة التعرض المباشر للشمس".
ويضيف خنشول: "العمل خلال ساعات النهار أصبح مرهقا وخطيرا في ظل درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي دفع العديد من أصحاب العمل إلى نقل ساعات الدوام إلى الفترة المسائية أو الليلية، بعد الساعة السادسة مساء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، بما يتيح استئناف الأعمال في ظروف أكثر ملاءمة".
إقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
الطاقة الشمسية تجذب العراقيين مع تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة
10 يوليو, 14:09 GMT

غياب الضمان الصحي يضاعف معاناة العمال

بدوره، قال صاحب عمل، حسام مناف، إن "موجة الحر الشديدة أجبرت أصحاب المشاريع والعمال في العراق على تغيير مواعيد العمل، من خلال البدء في ساعات الفجر الأولى وإنهاء الدوام قبل الظهيرة، تجنبا لدرجات الحرارة المرتفعة".
وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "الكثير من ورش البناء تعتمد حاليا على نظام التناوب بين العمال، بحيث يعمل فريق في المواقع المكشوفة تحت أشعة الشمس، في ما يتولى فريق آخر الأعمال الداخلية، قبل تبادل الأدوار بصورة دورية للحد من التعرض المباشر للحرارة".
وأشار مناف إلى أن "شريحة واسعة من العاملين في قطاع البناء لا تتمتع بأي نوع من الضمان الصحي، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، من دون وجود تغطية تأمينية أو دعم حكومي لتكاليف العلاج".
أسواق المواد الغذائية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
من المنافذ إلى الأسواق... التعرفة الجمركية ترفع الأسعار وتعمق الركود في العراق
21 يوليو, 15:52 GMT
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، مقداد الخفاجي أن "الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى جانب استمرار أزمة تجهيز الكهرباء، انعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولا سيما أصحاب المهن الحرة والعاملين في الأماكن المكشوفة".
وأضاف الخفاجي في حديث لـ "سبوتنيك": "هذه الظروف الاستثنائية أثرت بشكل واضح على شريحة الكسبة وأصحاب الأعمال الحرة، الذين يعتمدون على العمل اليومي لتأمين معيشتهم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لدعمهم والتخفيف من تداعيات موجات الحر المتصاعدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала