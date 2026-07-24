https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-ثان-متأثرا-بجروح-1115469154.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان متأثرا بجروح
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان متأثرا بجروح
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي ثان متأثرا بجروح أصيب بها، صباحا، في قرية تل في الضفة الغربية. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T13:24+0000
2026-07-24T13:24+0000
2026-07-24T13:24+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062784968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a497df426e652de30360caaaa210bd50.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "القتيلان هما الرائد يوآف عزرا، 27 عاما، من هرتسليا، وهو قائد بطارية مدفعية في الكتيبة 411، اللواء 282، والرقيب أول (احتياط) بنياهو ملت، 32 عاما، من يتسهار، وهو قائد قتالي في الكتيبة 8119 التابعة للواء القدس (16)، يخدم كحارس أمن في الدفاع المحلي في منطقة تل".الجيش الإسرائيلي، قال في بيان، إنه في أعقاب الهجوم الذي وقع، اليوم الجمعة، في منطقة تل، يستعد جنوده "لشن عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب" في المنطقة، مشيرًا إلى تأجيل إجازات الجنود في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز القوات في جميع أنحاء المنطقة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل 4 فلسطينيين (بينهم شقيقان وابنا عمهما من عائلة واحدة) وإصابة آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تل جنوب غربي مدينة نابلس، مشيرةً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.من جانبها، زعمت السلطات الإسرائيلية أن فلسطينيين تمكنوا خلال الاشتباكات من الاستيلاء على سلاح أحد الحراس واستخدامه في إطلاق النار.أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية".وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل بالضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.نتنياهو وكاتس: قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة بالضفة الغربية
https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062784968_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f910957b24a6f7192fddb5b651d3dc52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان متأثرا بجروح
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي ثان متأثرا بجروح أصيب بها، صباحا، في قرية تل في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "القتيلان هما الرائد يوآف عزرا، 27 عاما، من هرتسليا، وهو قائد بطارية مدفعية في الكتيبة 411، اللواء 282، والرقيب أول (احتياط) بنياهو ملت، 32 عاما، من يتسهار، وهو قائد قتالي في الكتيبة 8119 التابعة للواء القدس (16)، يخدم كحارس أمن في الدفاع المحلي في منطقة تل".
وفرض الجيش الإسرائيلي طوقا عسكريا مشددا وحصارا كاملا على بلدة تل ومدينة نابلس، وأغلق الحواجز والمداخل المؤدية للمنطقة.
الجيش الإسرائيلي، قال في بيان، إنه في أعقاب الهجوم الذي وقع، اليوم الجمعة، في منطقة تل، يستعد جنوده "لشن عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب" في المنطقة، مشيرًا إلى تأجيل إجازات الجنود في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز القوات في جميع أنحاء المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل 4 فلسطينيين (بينهم شقيقان وابنا عمهما من عائلة واحدة) وإصابة آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تل جنوب غربي مدينة نابلس، مشيرةً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.
ووقعت الأحداث قرب قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين مسلحين هاجموا القرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع السكان، الذين حاولوا التصدي للاعتداءات على منازلهم وأراضيهم، في ظل وجود القوات الإسرائيلية.
من جانبها، زعمت السلطات الإسرائيلية أن فلسطينيين تمكنوا خلال الاشتباكات من الاستيلاء على سلاح أحد الحراس واستخدامه في إطلاق النار.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية".
وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل بالضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.