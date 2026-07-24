https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-ثان-متأثرا-بجروح-1115469154.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان متأثرا بجروح

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان متأثرا بجروح

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي ثان متأثرا بجروح أصيب بها، صباحا، في قرية تل في الضفة الغربية. 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T13:24+0000

2026-07-24T13:24+0000

2026-07-24T13:24+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062784968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a497df426e652de30360caaaa210bd50.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "القتيلان هما الرائد يوآف عزرا، 27 عاما، من هرتسليا، وهو قائد بطارية مدفعية في الكتيبة 411، اللواء 282، والرقيب أول (احتياط) بنياهو ملت، 32 عاما، من يتسهار، وهو قائد قتالي في الكتيبة 8119 التابعة للواء القدس (16)، يخدم كحارس أمن في الدفاع المحلي في منطقة تل".الجيش الإسرائيلي، قال في بيان، إنه في أعقاب الهجوم الذي وقع، اليوم الجمعة، في منطقة تل، يستعد جنوده "لشن عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب" في المنطقة، مشيرًا إلى تأجيل إجازات الجنود في جميع أنحاء القطاع، وتعزيز القوات في جميع أنحاء المنطقة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل 4 فلسطينيين (بينهم شقيقان وابنا عمهما من عائلة واحدة) وإصابة آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تل جنوب غربي مدينة نابلس، مشيرةً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.من جانبها، زعمت السلطات الإسرائيلية أن فلسطينيين تمكنوا خلال الاشتباكات من الاستيلاء على سلاح أحد الحراس واستخدامه في إطلاق النار.أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية".وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل بالضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.نتنياهو وكاتس: قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة بالضفة الغربية

https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي