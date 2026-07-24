https://sarabic.ae/20260724/الحرس-الثوري-الإيراني-يدعو-سكان-دول-تستضيف-قوات-أمريكية-للابتعاد-عن-أماكن-وجودها-فورا-1115469620.html
الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان دول تستضيف قوات أمريكية للابتعاد عن أماكن وجودها فورا
الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان دول تستضيف قوات أمريكية للابتعاد عن أماكن وجودها فورا
سبوتنيك عربي
وجّه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى مواطني الدول التي تستضيف قواعد أو قوات أمريكية في المنطقة، دعاهم فيه إلى الابتعاد بشكل عاجل عن أماكن وجود... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T13:31+0000
2026-07-24T13:31+0000
2026-07-24T13:31+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الحرس الثوري قال، في بيان، إن ضباط وعسكريي الجيش الأمريكي "غادروا قواعدهم العسكرية، واتخذوا من مبانٍ داخل المدن مقرات سرية لإدارة عملياتهم"، على حد وصفه.وأضاف البيان أن الحرس الثوري يحث سكان تلك الدول على الابتعاد فورًا عن "مواقع الإقامة السرية والمستترة" للعسكريين الأمريكيين بمسافة لا تقل عن 500 متر، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي "لتجنب تعرض المدنيين لأي مخاطر محتملة في ظل التطورات الأمنية الجارية في المنطقة".ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260724/إعلام-إيران-ترفض-عرضا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-نقل-عبر-دولة-عربية-1115454551.html
https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-في-ضربة-أمريكية-على-مدينة-الأهواز-الإيرانية-1115453392.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان دول تستضيف قوات أمريكية للابتعاد عن أماكن وجودها فورا
وجّه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى مواطني الدول التي تستضيف قواعد أو قوات أمريكية في المنطقة، دعاهم فيه إلى الابتعاد بشكل عاجل عن أماكن وجود العسكريين الأمريكيين، لمسافة لا تقل عن 500 متر، بدعوى الحفاظ على سلامتهم.
وذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الحرس الثوري قال، في بيان، إن ضباط وعسكريي الجيش الأمريكي "غادروا قواعدهم العسكرية، واتخذوا من مبانٍ داخل المدن مقرات سرية لإدارة عملياتهم"، على حد وصفه.
وأضاف البيان أن الحرس الثوري يحث سكان تلك الدول على الابتعاد فورًا عن "مواقع الإقامة السرية والمستترة" للعسكريين الأمريكيين
بمسافة لا تقل عن 500 متر، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي "لتجنب تعرض المدنيين لأي مخاطر محتملة في ظل التطورات الأمنية الجارية في المنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي
هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.