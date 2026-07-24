https://sarabic.ae/20260724/الحرس-الثوري-الإيراني-يدعو-سكان-دول-تستضيف-قوات-أمريكية-للابتعاد-عن-أماكن-وجودها-فورا-1115469620.html

الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان دول تستضيف قوات أمريكية للابتعاد عن أماكن وجودها فورا

الحرس الثوري الإيراني يدعو سكان دول تستضيف قوات أمريكية للابتعاد عن أماكن وجودها فورا

سبوتنيك عربي

وجّه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تحذيرًا إلى مواطني الدول التي تستضيف قواعد أو قوات أمريكية في المنطقة، دعاهم فيه إلى الابتعاد بشكل عاجل عن أماكن وجود... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T13:31+0000

2026-07-24T13:31+0000

2026-07-24T13:31+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الحرس الثوري قال، في بيان، إن ضباط وعسكريي الجيش الأمريكي "غادروا قواعدهم العسكرية، واتخذوا من مبانٍ داخل المدن مقرات سرية لإدارة عملياتهم"، على حد وصفه.وأضاف البيان أن الحرس الثوري يحث سكان تلك الدول على الابتعاد فورًا عن "مواقع الإقامة السرية والمستترة" للعسكريين الأمريكيين بمسافة لا تقل عن 500 متر، مؤكدًا أن هذه الدعوة تأتي "لتجنب تعرض المدنيين لأي مخاطر محتملة في ظل التطورات الأمنية الجارية في المنطقة".ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-في-ضربة-أمريكية-على-مدينة-الأهواز-الإيرانية-1115453392.html

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