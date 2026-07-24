https://sarabic.ae/20260724/انتصار-روسيا-على-الدولة-العثمانية-في-عهد-كاثرين-الثانية-1115459207.html

انتصار روسيا على الدولة العثمانية في عهد كاثرين الثانية

انتصار روسيا على الدولة العثمانية في عهد كاثرين الثانية

سبوتنيك عربي

بدأ صعود روسيا كقوة عظمى في عهد بطرس الأكبر، في بداية القرن الثامن عشر، والذي تمكن من تحويل روسيا إلى قوة بحرية مشاطئة لبحر البلطيق، ثم قامت لاحقًا الإمبراطورة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T12:48+0000

2026-07-24T12:48+0000

2026-07-24T12:48+0000

راديو

الإمبراطورية الروسية

روسيا

الدولة العثمانية

خطوط التماس

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انتصار روسيا على الدولة العثمانية في عهد كاثرين الثانية سبوتنيك عربي انتصار روسيا على الدولة العثمانية في عهد كاثرين الثانية

ما قامت به الإمبراطورة كاثرين، مكّنها من الانتصار على الدولة العثمانية، وفرض روسيا قوة بحرية رئيسية شمالي البحر الأسود. عن تفاصيل هذه المرحلة والتحديات التي رافقتها، تحدث المتخصص بتاريخ العلاقات الروسية العربية الدكتور زياد منصور، لبرنامج "خطوط التماس".اهتمام كاثرين الثانية بالبحر المتوسط بدأ جديا مع حملة "أرخبيل"وقال منصور: "الجذور التاريخية لعلاقات الدول المتوسطية مع الإمبراطورية الروسية تعود إلى مراحل تاريخية قديمة، لكن العلاقات السياسية والتجارية كما العسكرية، بدأت تتكون في مطلع القرن الثامن عشر، وبدأ مسارها يأخذ شكلًا واقعيًا مع جلوس الإمبراطورة كاثرين الثانية على العرش في روسيا، وبداية اهتمامها الجدّي في البحر الأبيض المتوسط".وأضاف منصور: "لم يكن هذا الاهتمام وليد الصدفة، بل بدأ يأخذ أشكاله الجدّية مع نشوب الحرب الروسية العثمانية الأولى 1768- 1764، ثم أخذه طابعًا جدّيًا وعملانيًا مع إرسال الحملة البحرية للأسطول الروسي أو ما هو متعارف عليه بـ"حملة أرخبيل"، والهدف منها تقليب شعوب البلقان والشعوب الثلاثية (الألبان والصرب والإغريق) للانقلاب والثورة على الحكم التركي، ثم انخراط الأسطول الروسي بشكل مباشر لما يتمتع من قوة وحضور ونفوذ مع المنتفضين لتحقيق هذه الغاية".وكشف منصور أن "التوجه الروسي نحو القرم والقوقاز بدأ عام 1556 من خلال السعي لبناء قلاع على امتداد نهر "التَرك"، ومهدت هذه العملية لبناء كنائس في مقاطعات شمال القوقاز، لكن احتجاجًا على ذلك قام خان القرم عام 1558 بحملة عسكرية على قبردينو بلقاريا للانتقام منها عام 1558، وأحرقها كعقاب لها بعد تحولها نحو الديانة المسيحية، بعدها ردّ الروس بحملة كبيرة عام 1594".الصراع العثماني الفارسي على القرم والقوقاز حقق أهداف الإمبراطورية الروسية في البحر الأسودوقال منصور: "شنّت روسيا نحو 120 حربا ضد العثمانيين على مدى 150 عاما، كما شنّت حوالي 60 حربا ضد الصفويين الفرس على مدى 94 عاما، وبالتالي فإن الصراع العثماني الفارسي على القرم والقوقاز ساعد في تحقيق جملة من أهداف الإمبراطورية الروسية في البحر الأسود، فأرغمت روسيا القيصرية إيران على عقد معاهدة "توركمانكي" في عام 1828، وأرغمت العثمانيين على التوقيع على سلسلة من المعاهدات".وختم منصور قائلا: "عام 1768، كان المحطة الأولى في السعي الروسي نحو البحر المتوسط، وخاض الروس معركة عسكرية بحرية كبرى أوقعت خسائر كبرى بالأسطول العثماني، كما أن التوسع الروسي لم يكن فقط لأسباب دينية بل أيضًا لأسباب جيو- بوليتيكية وثقافية".

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الإمبراطورية الروسية

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الإمبراطورية الروسية, روسيا, الدولة العثمانية, خطوط التماس