https://sarabic.ae/20260724/تصويت-برأيك-هل-ينهي-قرار-نتنياهو-بتشريع-البؤر-الاستيطانية-فرص-حل-الدولتين؟-1115475328.html
تصويت... برأيك هل ينهي قرار نتنياهو بتشريع البؤر الاستيطانية فرص حل الدولتين؟
تصويت... برأيك هل ينهي قرار نتنياهو بتشريع البؤر الاستيطانية فرص حل الدولتين؟
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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2026-07-24T16:33+0000
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وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل في الضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.وتأتي هذه الخطوة، وسط تحذيرات دولية متكررة من التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مخالفًا للقانون الدولي، ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة.برأيك... هل ينهي قرار نتنياهو بتشريع البؤر الاستيطانية فرص حل الدولتين؟تصويت... ما مصير الاتفاق النووي السعودي-الأمريكي بعد شروط ترامب بالتطبيع مع إسرائيل؟تصويت... كيف تتوقع ردود الفعل الدولية إذا تم تطبيق مشروع "التماسيح" في السجون الإسرائيلية؟
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت... برأيك هل ينهي قرار نتنياهو بتشريع البؤر الاستيطانية فرص حل الدولتين؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية".
وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل في الضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.
كما تضمنت الإجراءات سحب تصاريح العمل من سكان القرى المستهدفة، مع منح القوات الإسرائيلية، وفق بيان مشترك صادر عن ديوان نتنياهو وكاتس "حرية العمل بكل قوة"، فيما أكد نتنياهو أن قواته "ستواصل ملاحقة منفذي الهجمات وكل من يقف خلفهم".
وتأتي هذه الخطوة، وسط تحذيرات دولية متكررة من التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مخالفًا للقانون الدولي، ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة.
برأيك... هل ينهي قرار نتنياهو بتشريع البؤر الاستيطانية فرص حل الدولتين؟