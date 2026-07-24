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القوات الروسية تستهدف منشأة قرب كييف يجري فيها عرض طائرات مسيرة محلية وأجنبية الصنع - وزارة الدفاع
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https://sarabic.ae/20260724/روسيا-تطور-نظاما-جديدا-للكشف-المبكر-عن-ضمور-العضلات-1115474563.html
روسيا تطور نظاما جديدا للكشف المبكر عن ضمور العضلات
روسيا تطور نظاما جديدا للكشف المبكر عن ضمور العضلات
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية أن نموذجًا أوليًا لنظام اختبار لتشخيص" الساركوبينيا"، وهو اضطراب يتميز بفقدان وضمور الكتلة العضلية، سيكون... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T15:55+0000
2026-07-24T15:55+0000
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
روسيا
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وجاء في بيان الوكالة أن مركز الدماغ والتكنولوجيا العصبية التابع لها ينفّذ مشروعًا بحثيًا لفهم الآليات الجزيئية لفقدان العضلات المرتبط بالتقدم في السن، وأن تحديد المؤشرات التنبؤية لمسار تغيّرات الساركوبينيا سيشكّل أساس إعداد لوحات تشخيصية ومؤشرات خطر لأنواع الساركوبينيا المختلفة، تمهيدًا لإنشاء نظام اختبار أولي في عام 2028.وبنهاية المشروع في عام 2027، من المخطط إنشاء "أطلس جزيئي" لنشاط العناصر التنظيمية في جينوم أنسجة العضلات البشرية، يوضح ديناميكيات شيخوخة العضلات وفقدان كتلتها باختلاف الأسباب.ويُتوقع أن يفتح ها المشروع الباب أمام أدوات أدقّ للتشخيص المبكر وتقييم مخاطر الساركوبينيا.دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
https://sarabic.ae/20260201/ماهي-أسباب-ارتعاش-العضلات؟--1109861190.html
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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية

روسيا تطور نظاما جديدا للكشف المبكر عن ضمور العضلات

15:55 GMT 24.07.2026
© Photo / unsplash/Alexander Jawfoxعضلات يد الإنسان
عضلات يد الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Photo / unsplash/Alexander Jawfox
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أعلنت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية أن نموذجًا أوليًا لنظام اختبار لتشخيص" الساركوبينيا"، وهو اضطراب يتميز بفقدان وضمور الكتلة العضلية، سيكون متاحًا في روسيا بحلول عام 2028، تزامنًا مع اليوم العالمي للدماغ الموافق 22 يوليو/تموز.
وجاء في بيان الوكالة أن مركز الدماغ والتكنولوجيا العصبية التابع لها ينفّذ مشروعًا بحثيًا لفهم الآليات الجزيئية لفقدان العضلات المرتبط بالتقدم في السن، وأن تحديد المؤشرات التنبؤية لمسار تغيّرات الساركوبينيا سيشكّل أساس إعداد لوحات تشخيصية ومؤشرات خطر لأنواع الساركوبينيا المختلفة، تمهيدًا لإنشاء نظام اختبار أولي في عام 2028.

وأضافت الوكالة أن فرق البحث أنهت تشكيل مجموعات المرضى، وتقوم حاليًا بتحليل بيانات الحمض النووي الريبوزي (RNA) لاختيار مؤشرات مستقرة تستخدم كأساس لنظام الاختبار.

مجتمع
ماهي أسباب ارتعاش العضلات؟
1 فبراير, 06:51 GMT
وبنهاية المشروع في عام 2027، من المخطط إنشاء "أطلس جزيئي" لنشاط العناصر التنظيمية في جينوم أنسجة العضلات البشرية، يوضح ديناميكيات شيخوخة العضلات وفقدان كتلتها باختلاف الأسباب.
ويُتوقع أن يفتح ها المشروع الباب أمام أدوات أدقّ للتشخيص المبكر وتقييم مخاطر الساركوبينيا.
دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
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