https://sarabic.ae/20260724/روسيا-تطور-نظاما-جديدا-للكشف-المبكر-عن-ضمور-العضلات-1115474563.html
روسيا تطور نظاما جديدا للكشف المبكر عن ضمور العضلات
روسيا تطور نظاما جديدا للكشف المبكر عن ضمور العضلات
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية أن نموذجًا أوليًا لنظام اختبار لتشخيص" الساركوبينيا"، وهو اضطراب يتميز بفقدان وضمور الكتلة العضلية، سيكون... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T15:55+0000
2026-07-24T15:55+0000
2026-07-24T15:55+0000
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
روسيا
جامعات روسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512448_0:204:2048:1356_1920x0_80_0_0_cfa17ea7fb03eb0c63550d02c4958e59.jpg
وجاء في بيان الوكالة أن مركز الدماغ والتكنولوجيا العصبية التابع لها ينفّذ مشروعًا بحثيًا لفهم الآليات الجزيئية لفقدان العضلات المرتبط بالتقدم في السن، وأن تحديد المؤشرات التنبؤية لمسار تغيّرات الساركوبينيا سيشكّل أساس إعداد لوحات تشخيصية ومؤشرات خطر لأنواع الساركوبينيا المختلفة، تمهيدًا لإنشاء نظام اختبار أولي في عام 2028.وبنهاية المشروع في عام 2027، من المخطط إنشاء "أطلس جزيئي" لنشاط العناصر التنظيمية في جينوم أنسجة العضلات البشرية، يوضح ديناميكيات شيخوخة العضلات وفقدان كتلتها باختلاف الأسباب.ويُتوقع أن يفتح ها المشروع الباب أمام أدوات أدقّ للتشخيص المبكر وتقييم مخاطر الساركوبينيا.دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية
https://sarabic.ae/20260201/ماهي-أسباب-ارتعاش-العضلات؟--1109861190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512448_0:12:2048:1548_1920x0_80_0_0_43f5fd251b8c4d031b81fe1f9b851107.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية
روسيا تطور نظاما جديدا للكشف المبكر عن ضمور العضلات
أعلنت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية أن نموذجًا أوليًا لنظام اختبار لتشخيص" الساركوبينيا"، وهو اضطراب يتميز بفقدان وضمور الكتلة العضلية، سيكون متاحًا في روسيا بحلول عام 2028، تزامنًا مع اليوم العالمي للدماغ الموافق 22 يوليو/تموز.
وجاء في بيان الوكالة أن مركز الدماغ والتكنولوجيا العصبية التابع لها ينفّذ مشروعًا بحثيًا لفهم الآليات الجزيئية لفقدان العضلات المرتبط بالتقدم في السن، وأن تحديد المؤشرات التنبؤية لمسار تغيّرات الساركوبينيا سيشكّل أساس إعداد لوحات تشخيصية ومؤشرات خطر لأنواع الساركوبينيا المختلفة، تمهيدًا لإنشاء نظام اختبار أولي في عام 2028.
وأضافت الوكالة أن فرق البحث أنهت تشكيل مجموعات المرضى، وتقوم حاليًا بتحليل بيانات الحمض النووي الريبوزي (RNA) لاختيار مؤشرات مستقرة تستخدم كأساس لنظام الاختبار.
وبنهاية المشروع في عام 2027، من المخطط إنشاء "أطلس جزيئي" لنشاط العناصر التنظيمية في جينوم أنسجة العضلات البشرية، يوضح ديناميكيات شيخوخة العضلات وفقدان كتلتها باختلاف الأسباب.
ويُتوقع أن يفتح ها المشروع الباب أمام أدوات أدقّ للتشخيص المبكر وتقييم مخاطر الساركوبينيا.