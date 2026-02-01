ماهي أسباب ارتعاش العضلات؟
أوضحت دراسة علمية حديثة أن ارتعاشات العضلات، وهي تلك التشنجات المفاجئة والمزعجة في الجفون أو الذراعين أو الساقين أو القدمين، تُصيب ما يقارب 70% من الناس في مرحلة ما من حياتهم. ورغم أنها تُثير القلق، إلا أنها عادة ما تكون عرضية وترتبط بمحفزات يومية أكثر من ارتباطها بأمراض خطيرة.
وتنقسم ارتعاشات العضلات بشكل أساسي إلى:
الرمع العضلي (Myoclonus).. وهو عبارة عن ارتعاش أو تشنج مفاجئ وقصير ولا إرادي وغير قابل للسيطرة في عضلة أو مجموعة من العضلات.
ارتعاش الألياف العضلية (fasciculation).. حيث ترتعش ألياف فردية بشكل طفيف تحت الجلد، وقد يستمر كلا النوعين من ثوانٍ إلى أيام، مُسببًا شعورًا بعدم الراحة حتى مع عدم تحريك الطرف المصاب.
ويساعد التمييز بين النوعين السابقين في تضييق نطاق الأسباب، إذ غالبًا ما تشير ارتعاشات العضلات إلى مشاكل أقل حدة، بينما قد يشير تشنج العضلات إلى إصابة أوسع في الجهاز العصبي، حسبما ورد في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وتؤدي المنبهات، مثل الإفراط في تناول الكافيين، إلى تعطيل استرخاء العضلات عن طريق زيادة إطلاق الكالسيوم وإبطاء عملية التعافي، ما يحاكي تأثيرات النيكوتين أو أدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان (الأدوية المهدئة للأعصاب).
ويؤدي الجفاف إلى تفاقم هذه الحالة عن طريق اختلال توازن الكهارل (المعادن مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم)، بينما يؤدي نقص المعادن - انخفاض الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم)، أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم إلى زعزعة استقرار أغشية الخلايا، ما يجعل الأعصاب مفرطة النشاط.
كما يزيد التوتر والقلق من حدة الارتعاشات عبر ارتفاع مستويات الأدرينالين، ما يزيد من يقظة الجهاز العصبي وتوتر العضلات حتى في حالة الراحة. وفيما يلي أهم محفزات ارتعاش العضلات وأساليب الوقاية منها:
الكافيين.. يزيد من أيونات الكالسيوم، ويبطئ الاسترخاء.
للوقاية، الحد من تناوله إلى أقل من 400 ملغ يوميا.
نقص الكالسيوم.. يفتح قنوات الصوديوم، ويزيد من فرط نشاط الأعصاب.
للوقاية، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألبان والخضراوات الورقية.
التوتر.. الأدرينالين يعزز جاهزية العضلات.
للوقاية، تقنيات الاسترخاء، والنوم الكافي.
الجفاف: يُخل بتوازن الصوديوم والبوتاسيوم.
للوقاية، شرب كميات كافية من الماء، خاصة بعد التمرينات الرياضية.
وتنشأ المخاوف العصبية، مثل التصلب المتعدد، بسبب ارتعاش العضلات، ولكن هذه الحالات تتطلب أعراضًا إضافية مثل الضعف أو تغيرات مؤكدة بالتصوير بالرنين المغناطيسي، ونادرًا ما يشير ارتعاش العضلات المعزول إلى مثل هذه المشكلات.
استشر طبيبا إذا استمر ارتعاش العضلات لأكثر من أسابيع أو انتشر على نطاق واسع أو صاحبه ضعف أو خدر أو ألم لاستبعاد حالات نادرة مثل اضطرابات الكهارل أو الاعتلال العصبي، أو أعراض أخرى.
وإلا، فاحرص على النوم الكافي، وشرب كميات كافية من الماء وتقليل التوتر وتناول الأطعمة الغنية بالمعادن، وغالبًا ما تختفي الأعراض تلقائيًا.