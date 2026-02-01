https://sarabic.ae/20260201/ماهي-أسباب-ارتعاش-العضلات؟--1109861190.html

ماهي أسباب ارتعاش العضلات؟

ماهي أسباب ارتعاش العضلات؟

سبوتنيك عربي

أوضحت دراسة علمية حديثة أن ارتعاشات العضلات، وهي تلك التشنجات المفاجئة والمزعجة في الجفون أو الذراعين أو الساقين أو القدمين، تُصيب ما يقارب 70% من الناس في... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-01T06:51+0000

2026-02-01T06:51+0000

2026-02-01T06:51+0000

مجتمع

علوم

العالم

الصحة

العضلات

الأعصاب

التوتر

القهوة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103875/48/1038754845_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27836b908ac8987f32ed32dc9d633352.jpg

وتنقسم ارتعاشات العضلات بشكل أساسي إلى:ويساعد التمييز بين النوعين السابقين في تضييق نطاق الأسباب، إذ غالبًا ما تشير ارتعاشات العضلات إلى مشاكل أقل حدة، بينما قد يشير تشنج العضلات إلى إصابة أوسع في الجهاز العصبي، حسبما ورد في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. ويؤدي الجفاف إلى تفاقم هذه الحالة عن طريق اختلال توازن الكهارل (المعادن مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم)، بينما يؤدي نقص المعادن - انخفاض الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم)، أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم إلى زعزعة استقرار أغشية الخلايا، ما يجعل الأعصاب مفرطة النشاط. كما يزيد التوتر والقلق من حدة الارتعاشات عبر ارتفاع مستويات الأدرينالين، ما يزيد من يقظة الجهاز العصبي وتوتر العضلات حتى في حالة الراحة. وفيما يلي أهم محفزات ارتعاش العضلات وأساليب الوقاية منها:استشر طبيبا إذا استمر ارتعاش العضلات لأكثر من أسابيع أو انتشر على نطاق واسع أو صاحبه ضعف أو خدر أو ألم لاستبعاد حالات نادرة مثل اضطرابات الكهارل أو الاعتلال العصبي، أو أعراض أخرى.وإلا، فاحرص على النوم الكافي، وشرب كميات كافية من الماء وتقليل التوتر وتناول الأطعمة الغنية بالمعادن، وغالبًا ما تختفي الأعراض تلقائيًا.دراسة سعودية: القلق يهدم خط دفاع الجسم الأول ضد الأمراضهل تصر على أسنانك بشكل لا إرادي؟ دليل الخبراء للتشخيص والعلاج

https://sarabic.ae/20260130/الحرمان-من-النوم-يسبب-يلحق-ماديا-بخلايا-الدماغ-دراسة-1109821618.html

https://sarabic.ae/20250320/10-تمارين-صباحية-لقوة-العقل-وصفاء-الذهن-1098808238.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, العالم, الصحة, العضلات, الأعصاب, التوتر, القهوة