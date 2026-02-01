عربي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
ماهي أسباب ارتعاش العضلات؟
ماهي أسباب ارتعاش العضلات؟
وتنقسم ارتعاشات العضلات بشكل أساسي إلى:ويساعد التمييز بين النوعين السابقين في تضييق نطاق الأسباب، إذ غالبًا ما تشير ارتعاشات العضلات إلى مشاكل أقل حدة، بينما قد يشير تشنج العضلات إلى إصابة أوسع في الجهاز العصبي، حسبما ورد في مجلة "ساينس أليرت" العلمية. ويؤدي الجفاف إلى تفاقم هذه الحالة عن طريق اختلال توازن الكهارل (المعادن مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم)، بينما يؤدي نقص المعادن - انخفاض الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم)، أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم إلى زعزعة استقرار أغشية الخلايا، ما يجعل الأعصاب مفرطة النشاط. كما يزيد التوتر والقلق من حدة الارتعاشات عبر ارتفاع مستويات الأدرينالين، ما يزيد من يقظة الجهاز العصبي وتوتر العضلات حتى في حالة الراحة. وفيما يلي أهم محفزات ارتعاش العضلات وأساليب الوقاية منها:استشر طبيبا إذا استمر ارتعاش العضلات لأكثر من أسابيع أو انتشر على نطاق واسع أو صاحبه ضعف أو خدر أو ألم لاستبعاد حالات نادرة مثل اضطرابات الكهارل أو الاعتلال العصبي، أو أعراض أخرى.وإلا، فاحرص على النوم الكافي، وشرب كميات كافية من الماء وتقليل التوتر وتناول الأطعمة الغنية بالمعادن، وغالبًا ما تختفي الأعراض تلقائيًا.
تابعنا عبر
أوضحت دراسة علمية حديثة أن ارتعاشات العضلات، وهي تلك التشنجات المفاجئة والمزعجة في الجفون أو الذراعين أو الساقين أو القدمين، تُصيب ما يقارب 70% من الناس في مرحلة ما من حياتهم. ورغم أنها تُثير القلق، إلا أنها عادة ما تكون عرضية وترتبط بمحفزات يومية أكثر من ارتباطها بأمراض خطيرة.
وتنقسم ارتعاشات العضلات بشكل أساسي إلى:
الرمع العضلي (Myoclonus).. وهو عبارة عن ارتعاش أو تشنج مفاجئ وقصير ولا إرادي وغير قابل للسيطرة في عضلة أو مجموعة من العضلات.
ارتعاش الألياف العضلية (fasciculation).. حيث ترتعش ألياف فردية بشكل طفيف تحت الجلد، وقد يستمر كلا النوعين من ثوانٍ إلى أيام، مُسببًا شعورًا بعدم الراحة حتى مع عدم تحريك الطرف المصاب.
ويساعد التمييز بين النوعين السابقين في تضييق نطاق الأسباب، إذ غالبًا ما تشير ارتعاشات العضلات إلى مشاكل أقل حدة، بينما قد يشير تشنج العضلات إلى إصابة أوسع في الجهاز العصبي، حسبما ورد في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

وتؤدي المنبهات، مثل الإفراط في تناول الكافيين، إلى تعطيل استرخاء العضلات عن طريق زيادة إطلاق الكالسيوم وإبطاء عملية التعافي، ما يحاكي تأثيرات النيكوتين أو أدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان (الأدوية المهدئة للأعصاب).

فوائد النوم أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
مجتمع
الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة
30 يناير, 19:57 GMT
ويؤدي الجفاف إلى تفاقم هذه الحالة عن طريق اختلال توازن الكهارل (المعادن مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم)، بينما يؤدي نقص المعادن - انخفاض الكالسيوم (نقص كالسيوم الدم)، أو المغنيسيوم أو البوتاسيوم إلى زعزعة استقرار أغشية الخلايا، ما يجعل الأعصاب مفرطة النشاط.
كما يزيد التوتر والقلق من حدة الارتعاشات عبر ارتفاع مستويات الأدرينالين، ما يزيد من يقظة الجهاز العصبي وتوتر العضلات حتى في حالة الراحة. وفيما يلي أهم محفزات ارتعاش العضلات وأساليب الوقاية منها:
الكافيين.. يزيد من أيونات الكالسيوم، ويبطئ الاسترخاء.
للوقاية، الحد من تناوله إلى أقل من 400 ملغ يوميا.
نقص الكالسيوم.. يفتح قنوات الصوديوم، ويزيد من فرط نشاط الأعصاب.
للوقاية، اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألبان والخضراوات الورقية.
التوتر.. الأدرينالين يعزز جاهزية العضلات.
للوقاية، تقنيات الاسترخاء، والنوم الكافي.
الجفاف: يُخل بتوازن الصوديوم والبوتاسيوم.
للوقاية، شرب كميات كافية من الماء، خاصة بعد التمرينات الرياضية.

وتنشأ المخاوف العصبية، مثل التصلب المتعدد، بسبب ارتعاش العضلات، ولكن هذه الحالات تتطلب أعراضًا إضافية مثل الضعف أو تغيرات مؤكدة بالتصوير بالرنين المغناطيسي، ونادرًا ما يشير ارتعاش العضلات المعزول إلى مثل هذه المشكلات.

فتيات يمارسن تمارين رياضية في حديقة ماكسيم غوركي على ضفة نهر موسكو، روسيا 11 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
مجتمع
10 تمارين صباحية لقوة العقل وصفاء الذهن
20 مارس 2025, 12:51 GMT
استشر طبيبا إذا استمر ارتعاش العضلات لأكثر من أسابيع أو انتشر على نطاق واسع أو صاحبه ضعف أو خدر أو ألم لاستبعاد حالات نادرة مثل اضطرابات الكهارل أو الاعتلال العصبي، أو أعراض أخرى.
وإلا، فاحرص على النوم الكافي، وشرب كميات كافية من الماء وتقليل التوتر وتناول الأطعمة الغنية بالمعادن، وغالبًا ما تختفي الأعراض تلقائيًا.
دراسة سعودية: القلق يهدم خط دفاع الجسم الأول ضد الأمراض
هل تصر على أسنانك بشكل لا إرادي؟ دليل الخبراء للتشخيص والعلاج
