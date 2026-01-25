https://sarabic.ae/20260125/هل-تصر-على-أسنانك-بشكل-متكرر؟-دليل-الخبراء-للتشخيص-والعلاج-1109623218.html

هل تصر على أسنانك بشكل لا إرادي؟ دليل الخبراء للتشخيص والعلاج

هل تصر على أسنانك بشكل لا إرادي؟ دليل الخبراء للتشخيص والعلاج

سبوتنيك عربي

يُصيب صرير الأسنان، المعروف أيضا بطحن الأسنان أو الضغط عليها، الكثيرين دون وعي، ليلا ونهارا، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية إذا لم يُعالج.

ويشير الألم المتكرر في الصدغ أو الوجه أو الفك أو بالقرب من الأذن - مرة واحدة على الأقل أسبوعيا - إلى احتمال الإصابة بصرير الأسنان، وكذلك الألم عند فتح الفم أو المضغ. كما أن انغلاق الفك أو سماع صوت طقطقة أو تشنجه يدل على إجهاد عضلي ناتج عن الضغط أو الطحن اللاإرادي. غالبا ما يسمع الشريك في الفراش هذا الصوت المميز أثناء النوم، بينما قد لا يلاحظه من يضغطون على أسنانهم نهارا إلا عند ظهور الأعراض، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس.أليرت".لا تُسبب الحالات الخفيفة ضررا يُذكر، لكن صرير الأسنان المزمن والقاسي يُؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وكسرها، وانحسار اللثة، أو تخلخل الأسنان. كما يُساهم في الإصابة بصداع التوتر، وآلام الأذن، واضطرابات النوم، واضطرابات المفصل الصدغي الفكي، مع تراكم تكاليف العلاج بمرور الوقت. ويُؤدي انكشاف العاج إلى زيادة حساسية الأسنان للبرودة، والأحماض، ودرجات الحرارة، وعند اقترانه بالارتجاع المريئي، يُؤدي إلى تكوّن حفر أو تشققات أسرع.للوقاية، ينصح باستشارة طبيب أو طبيب أسنان لاستبعاد انقطاع النفس النومي عن طريق تخطيط النوم، أو لمعالجة الارتجاع المريئي والتهاب المفاصل. توفر واقيات الأسنان الليلية المصممة خصيصًا أو جبائر الأسنان حماية للأسنان، وتخفف الضغط عليها، وتحمي مينا الأسنان تمامًا مثل واقيات الأسنان الرياضية. كما يقدم العلاج الطبيعي تمارين للفك لعلاج طقطقة الأسنان أو الصداع، بالإضافة إلى مسكنات الألم. ويجب التقليل من مسببات التوتر عن طريق تقليل الكافيين والكحول، ومنع استخدام الأجهزة الإلكترونية في غرف النوم، والحرص على بناء عادات لتخفيف التوتر مثل تقنيات الاسترخاء. وتجنب مضغ العلكة أو الضغط عليها أثناء النهار، والمداومة على زيارة طبيب الأسنان بانتظام للتدخل المبكر. تستهدف هذه الخطوات الأسباب الجذرية، ما يمنع تحول العلاجات التي تركز على الأعراض إلى دوامة لا تنتهي.ابتكار روسي مذهل... غطاء جديد للأسنان يعيد لها الحياة ويمنع التسوسالأرجينين... قفزة في الوقاية من تسوس الأسنان

