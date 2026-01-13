https://sarabic.ae/20260113/--الأرجينين-قفزة-في-الوقاية-من-تسوس-الأسنان-1109204846.html

الأرجينين... قفزة في الوقاية من تسوس الأسنان

الأرجينين... قفزة في الوقاية من تسوس الأسنان

كشفت تجربة سريرية بشرية أن العلاج بالأرجينين يرفع درجة حموضة البلاك، ويُثبط تكوين مصفوفة الكربوهيدرات، ويُغير الميكروبيوم الفموي، وأظهرت الأغشية الحيوية، عند... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

ينشأ تسوس الأسنان عندما تُنتج الأغشية الحيوية الفموية "تجمعات ميكروبية مُعقدة تلتصق بالمينا" أحماضا تتجاوز قدرة اللعاب على معادلة الحموضة، ما يُؤدي إلى ذوبان المعادن. ويُنتج استقلاب السكروز بواسطة بكتيريا المكورات العقدية الطافرة وغيرها من البكتيريا المُسببة للأحماض حمض اللاكتيك، بالإضافة إلى عديدات السكاريد خارج الخلوية (EPS) التي تُشكل مصفوفة ضارية تحبس البروتونات، وتُحافظ على درجة حموضة منخفضة، وتحمي البكتيريا من مضادات الميكروبات، حسب ما ورد في المجلة العلمية "ناتشر". أجرى الباحثون في جامعة أرهوس في الدينمارك، تجربة عشوائية على جانبي الفم، لمحاكاة نضج البلاك في بيئة الفم البشري الطبيعية، في ظل ظروف مُحكمة. ارتدى عشرة مشاركين أطقم أسنان على أسنانهم السفلية لمدة أربعة أيام، تحتوي على ألواح صغيرة على كلا الجانبين تسمح بتكوّن الأغشية الحيوية، وتم إزالة أطقم الأسنان ثلاث مرات يوميا لمعالجتها في جهاز غمر. في البداية، غُمرت ألواح الأغشية الحيوية في محلول يحتوي على 10% من السكروز، ثم عُولج أحد الجانبين بمحلول الأرجينين. بينما غُمر الجانب الآخر في ماء مقطر عادي. وبعد أربعة أيام، أُزيلت أطقم الأسنان وفُحصت الأغشية الحيوية بدقة. بعد تعريض الأغشية الحيوية للسكر مرة أخرى، أظهرت تلك المعالجة بالأرجينين باستمرار مستويات أعلى من الرقم الهيدروجيني. وكما تعلمون في دروس الكيمياء في المدرسة الثانوية، فإن ارتفاع الرقم الهيدروجيني يعني انخفاض الحموضة. بعد ذلك، بحث الفريق في كيفية تقليل الأرجينين للحموضة، من خلال تحديد أنواع البكتيريا والسكريات الموجودة في كل عينة. أظهرت الأغشية الحيوية المعالجة بالأرجينين مستويات أقل من سكر يُسمى الفوكوز، بينما تركز سكر آخر، وهو الجالاكتوز، نحو السطح الخارجي للغشاء الحيوي، أي بعيدا عن سطح السن. يُحاكي الأرجينين، بآليته الثلاثية - المعادلة الكيميائية، والتخفيف الميكانيكي، وإعادة التوازن البيئي - تأثير التطعيم من خلال الوقاية من حالات الأغشية الحيوية الضارة. وعلى عكس الفلورايد (الذي يُعيد تمعدن الأسنان بعد إزالة المعادن)، يمنع الأرجينين بدء عملية تكوين الأحماض.لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير الأرجينين على الأغشية الحيوية، إلا أن هذا الحمض الأميني قد يُشكل إضافة واعدة لمنتجات العناية بالفم، كمعجون الأسنان وغسول الفم، وهو يُعتبر آمنا بالفعل، إذ يتواجد الأرجينين بشكل طبيعي، ويُستخدم أيضا لعلاج حالات مرضية كارتفاع ضغط الدم.ما السبب الذي يجعل طعم عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟

