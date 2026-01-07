https://sarabic.ae/20260107/ما-السيب-الذي-يجعل-طعم-عصير-البرتقال-سيئا-بعد-تنظيف-الأسنان؟-1108999371.html
ما السبب الذي يجعل طعم عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟
غالبا ما يُحول تنظيف الأسنان قبل شرب عصير البرتقال هذه المتعة الحلوة والحامضة إلى تجربة مُرّة وغير مُستساغة، والسبب هو كبريتات لوريل الصوديوم، وهي مادة موجودة... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
علوم
مجتمع
تنظيف الأسنان
معجون الأسنان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089382986_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_6011c0c74cdd2420f437d12f0a2d273a.jpg
ما سبب الشعور بالبرودة والانتعاش عند تناول منتجات تحتوي النعناع؟دراسة تكشف عن منافع طبيعي لغسولات الفم التقليدية
علوم, تنظيف الأسنان, معجون الأسنان, العالم
ما السبب الذي يجعل طعم عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟
21:10 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 04:29 GMT 08.01.2026)
غالبا ما يُحول تنظيف الأسنان قبل شرب عصير البرتقال هذه المتعة الحلوة والحامضة إلى تجربة مُرّة وغير مُستساغة، والسبب هو كبريتات لوريل الصوديوم، وهي مادة موجودة في معظم معاجين الأسنان، تُؤثر على الأغشية الدهنية لمستقبلات التذوق على اللسان. يُؤدي هذا التداخل الكيميائي المؤقت إلى تغيير إدراك النكهة لعدة دقائق، إذ يُقلل من حلاوة العصير ويُعزز مرارته.
تحتوي براعم التذوق المنتشرة على اللسان والخدين والحلق على خلايا مُستقبلة مُتخصصة تطورت للكشف عن إشارات أساسية للبقاء. ترتبط مستقبلات التذوق الحلوة، التي تحتوي على مُستقبلات مُقترنة ببروتين G (GPCRs)، بالسكريات القابلة للاستخدام فقط، بينما تكتشف مستقبلات أخرى المذاق المر، فتستجيب لعدد كبير من المركبات السامة الموجودة في الطبيعة، وتعمل كنظام إنذار داخلي.
ويختلف عمل الطعم المالح والحامض، حيث تمر أيونات الصوديوم أو الهيدروجين الموجبة الشحنة عبر قنوات أيونية في أغشية خلايا المُستقبلات، مُطلقةً إشارات دون تدخل مُستقبلات التذوق المُقترنة ببروتين "G"، وتحافظ هذه الأغشية الدهنية على وظيفة المستقبلات، ما يسمح بإدراك متوازن للمذاقات الحلوة والحامضة والمالحة والمرّة.
تُكوِّن "كبريتات لوريل الصوديوم" (SLS) الرغوة الكثيفة في معجون الأسنان، وتزيل البلاك، ولكنها تعمل أيضًا كمنظف أطباق على الأسطح الدهنية. فهي تُذيب الطبقات الدهنية المُحيطة بمستقبلات التذوق، ما يُزعزع استقرار بنيتها مؤقتا ويُغيِّر نقل الإشارات إلى الدماغ.
21 سبتمبر 2025, 18:22 GMT
يجمع عصير البرتقال بين السكريات الطبيعية وأيونات الهيدروجين في حمض الستريك، ما يمنحه عادة مذاقا حلوا لطيفا مع حموضة خفيفة، وبعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، تعمل مادة "كبريتات لوريل الصوديوم" على تثبيط مستقبلات المذاق الحلو، بينما تكشف عن مرارة الأحماض، ما يخلق مذاقا صابونيا غير مستساغ.
يستمر هذا التغيير لبضع دقائق فقط، حيث يعيد اللعاب والمضمضة وظيفة المستقبلات، لذا فإن فوائد معجون الأسنان "إزالة البلاك والوقاية من التسوس" تفوق هذا العيب، بالنسبة لمن يعانون من حساسية تجاه هذا التأثير.