ما السبب الذي يجعل طعم عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260107/ما-السيب-الذي-يجعل-طعم-عصير-البرتقال-سيئا-بعد-تنظيف-الأسنان؟-1108999371.html
ما السبب الذي يجعل طعم عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟
ما السبب الذي يجعل طعم عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟
سبوتنيك عربي
غالبا ما يُحول تنظيف الأسنان قبل شرب عصير البرتقال هذه المتعة الحلوة والحامضة إلى تجربة مُرّة وغير مُستساغة، والسبب هو كبريتات لوريل الصوديوم، وهي مادة موجودة... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T21:10+0000
2026-01-08T04:29+0000
علوم
مجتمع
تنظيف الأسنان
معجون الأسنان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089382986_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_6011c0c74cdd2420f437d12f0a2d273a.jpg
تحتوي براعم التذوق المنتشرة على اللسان والخدين والحلق على خلايا مُستقبلة مُتخصصة تطورت للكشف عن إشارات أساسية للبقاء. ترتبط مستقبلات التذوق الحلوة، التي تحتوي على مُستقبلات مُقترنة ببروتين G (GPCRs)، بالسكريات القابلة للاستخدام فقط، بينما تكتشف مستقبلات أخرى المذاق المر، فتستجيب لعدد كبير من المركبات السامة الموجودة في الطبيعة، وتعمل كنظام إنذار داخلي.ويختلف عمل الطعم المالح والحامض، حيث تمر أيونات الصوديوم أو الهيدروجين الموجبة الشحنة عبر قنوات أيونية في أغشية خلايا المُستقبلات، مُطلقةً إشارات دون تدخل مُستقبلات التذوق المُقترنة ببروتين "G"، وتحافظ هذه الأغشية الدهنية على وظيفة المستقبلات، ما يسمح بإدراك متوازن للمذاقات الحلوة والحامضة والمالحة والمرّة. يجمع عصير البرتقال بين السكريات الطبيعية وأيونات الهيدروجين في حمض الستريك، ما يمنحه عادة مذاقا حلوا لطيفا مع حموضة خفيفة، وبعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، تعمل مادة "كبريتات لوريل الصوديوم" على تثبيط مستقبلات المذاق الحلو، بينما تكشف عن مرارة الأحماض، ما يخلق مذاقا صابونيا غير مستساغ. يستمر هذا التغيير لبضع دقائق فقط، حيث يعيد اللعاب والمضمضة وظيفة المستقبلات، لذا فإن فوائد معجون الأسنان "إزالة البلاك والوقاية من التسوس" تفوق هذا العيب، بالنسبة لمن يعانون من حساسية تجاه هذا التأثير.ما سبب الشعور بالبرودة والانتعاش عند تناول منتجات تحتوي النعناع؟دراسة تكشف عن منافس طبيعي لغسولات الفم التقليدية
https://sarabic.ae/20250921/ماهي-أسباب-رائحة-الفم-حتى-بعد-تنظيف-الأسنان-بالفرشاة-1105105994.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1f/1089382986_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_c2741408c69358d4ece2468ab3c89c85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, تنظيف الأسنان, معجون الأسنان, العالم
علوم, تنظيف الأسنان, معجون الأسنان, العالم

ما السبب الذي يجعل طعم عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟

21:10 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 04:29 GMT 08.01.2026)
© Photo / unsplash/Cristina Anne Costelloفاكهة البرتقال
فاكهة البرتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
© Photo / unsplash/Cristina Anne Costello
تابعنا عبر
غالبا ما يُحول تنظيف الأسنان قبل شرب عصير البرتقال هذه المتعة الحلوة والحامضة إلى تجربة مُرّة وغير مُستساغة، والسبب هو كبريتات لوريل الصوديوم، وهي مادة موجودة في معظم معاجين الأسنان، تُؤثر على الأغشية الدهنية لمستقبلات التذوق على اللسان. يُؤدي هذا التداخل الكيميائي المؤقت إلى تغيير إدراك النكهة لعدة دقائق، إذ يُقلل من حلاوة العصير ويُعزز مرارته.
تحتوي براعم التذوق المنتشرة على اللسان والخدين والحلق على خلايا مُستقبلة مُتخصصة تطورت للكشف عن إشارات أساسية للبقاء. ترتبط مستقبلات التذوق الحلوة، التي تحتوي على مُستقبلات مُقترنة ببروتين G (GPCRs)، بالسكريات القابلة للاستخدام فقط، بينما تكتشف مستقبلات أخرى المذاق المر، فتستجيب لعدد كبير من المركبات السامة الموجودة في الطبيعة، وتعمل كنظام إنذار داخلي.
ويختلف عمل الطعم المالح والحامض، حيث تمر أيونات الصوديوم أو الهيدروجين الموجبة الشحنة عبر قنوات أيونية في أغشية خلايا المُستقبلات، مُطلقةً إشارات دون تدخل مُستقبلات التذوق المُقترنة ببروتين "G"، وتحافظ هذه الأغشية الدهنية على وظيفة المستقبلات، ما يسمح بإدراك متوازن للمذاقات الحلوة والحامضة والمالحة والمرّة.

تُكوِّن "كبريتات لوريل الصوديوم" (SLS) الرغوة الكثيفة في معجون الأسنان، وتزيل البلاك، ولكنها تعمل أيضًا كمنظف أطباق على الأسطح الدهنية. فهي تُذيب الطبقات الدهنية المُحيطة بمستقبلات التذوق، ما يُزعزع استقرار بنيتها مؤقتا ويُغيِّر نقل الإشارات إلى الدماغ.

فرشاة أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مجتمع
ما أسباب رائحة الفم حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة؟
21 سبتمبر 2025, 18:22 GMT
يجمع عصير البرتقال بين السكريات الطبيعية وأيونات الهيدروجين في حمض الستريك، ما يمنحه عادة مذاقا حلوا لطيفا مع حموضة خفيفة، وبعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، تعمل مادة "كبريتات لوريل الصوديوم" على تثبيط مستقبلات المذاق الحلو، بينما تكشف عن مرارة الأحماض، ما يخلق مذاقا صابونيا غير مستساغ.
يستمر هذا التغيير لبضع دقائق فقط، حيث يعيد اللعاب والمضمضة وظيفة المستقبلات، لذا فإن فوائد معجون الأسنان "إزالة البلاك والوقاية من التسوس" تفوق هذا العيب، بالنسبة لمن يعانون من حساسية تجاه هذا التأثير.
ما سبب الشعور بالبرودة والانتعاش عند تناول منتجات تحتوي النعناع؟
دراسة تكشف عن منافس طبيعي لغسولات الفم التقليدية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала