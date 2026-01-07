https://sarabic.ae/20260107/ما-سبب-الشعور-بالبرودة-والانتعاش-عند-تناول-منتجات-تحتوي-النعناع؟--1108992267.html
ما سبب الشعور بالبرودة والانتعاش عند تناول منتجات تحتوي النعناع؟
ما سبب الشعور بالبرودة والانتعاش عند تناول منتجات تحتوي النعناع؟
سبوتنيك عربي
2026-01-07T15:35+0000
2026-01-07T15:35+0000
2026-01-07T15:35+0000
ويرتبط المنثول بقنوات أيونية (TRPM8)، وهي بروتينات موجودة على النهايات العصبية الحسّية في الفم والحلق والجلد، والتي تستجيب عادةً لدرجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية تقريبا، إذ يُغير هذا الارتباط شكل المستقبل، ما يسمح لأيونات الكالسيوم بالتدفق إلى الخلية العصبية وتوليد إشارة كهربائية يُفسرها الدماغ على أنها "برودة". وعندما يبقى المنثول في الفم ويتلامس مع الماء أو النَفَس، فإنه يزيد من حساسية مستقبلات (TRPM8)، ما يُضخّم التأثير بحيث تُسجل حتى السوائل بدرجة حرارة الغرفة على أنها باردة للغاية، وهذا يُحاكي تأثير الـ"كابسيسين" المُشعِر بالحرارة الموجود في الفلفل الحار، والذي يُنشط مستقبلات (TRPV1) "الساخنة"، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت" العلمية. كما تستفيد كريمات تسكين الألم الموضعية من التأثير المزدوج للمنثول، فهو يُنشط كلًا من مستقبلات (TRPM8) المُستشعرة للبرودة ومسارات التهيج الخفيف، ويعمل كمُهيج مُضاد يُخفف مؤقتًا من حساسية إشارات الألم العميقة. وتُؤكد الدراسات السريرية فعاليته في علاج آلام العضلات وآلام الأعصاب والصداع النصفي، وتُقلل غسولات الفم بالمنثول من الإجهاد الحراري المُدرك أثناء تمارين التحمل، ما يُحسّن الأداء بشكل أكثر فعالية من طرق التبريد المادية مثل المشروبات المثلجة.ويقتصر تأثير المنثول على الإحساس فقط، وقد تُسبب التركيزات العالية منه شعورًا طفيفًا بالدفء الموضعي نتيجة الالتهاب، ويضمن تنوّع استخداماته تزايد استخدامه في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل. في المرة المقبلة التي يمنحك فيها منتج ما شعورًا بالبرودة غير متوقعة، من المرجح أن يكشف فحص قائمة المكونات عن المنثول باعتباره المكوّن الجزيئي المسؤول عن هذا الإحساس.دراسة توضح مايحدث في الفم عند تناول السكر
ما سبب الشعور بالبرودة والانتعاش عند تناول منتجات تحتوي النعناع؟
يُحفّز المنثول، وهو مركب طبيعي موجود في نبات النعناع، إحساسًا بالبرودة في الفم عن طريق تنشيط مستقبلات عصبية مسؤولة عن استشعار درجات الحرارة الباردة، ما يخلق وهمًا قويًا بالبرودة دون أي انخفاض فعلي في درجة الحرارة، وهذا يفسّر سبب شعورنا ببرودة غير متوقعة في الماء أو الهواء عند استخدام معجون الأسنان أو العلكة أو حلوى النعناع.
ويرتبط المنثول بقنوات أيونية (TRPM8)، وهي بروتينات موجودة على النهايات العصبية الحسّية في الفم والحلق والجلد، والتي تستجيب عادةً لدرجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية تقريبا، إذ يُغير هذا الارتباط شكل المستقبل، ما يسمح لأيونات الكالسيوم بالتدفق إلى الخلية العصبية وتوليد إشارة كهربائية يُفسرها الدماغ على أنها "برودة".
وعندما يبقى المنثول في الفم ويتلامس مع الماء أو النَفَس، فإنه يزيد من حساسية مستقبلات (TRPM8)، ما يُضخّم التأثير بحيث تُسجل حتى السوائل بدرجة حرارة الغرفة على أنها باردة للغاية، وهذا يُحاكي تأثير الـ"كابسيسين" المُشعِر بالحرارة الموجود في الفلفل الحار، والذي يُنشط مستقبلات (TRPV1) "الساخنة"، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت
" العلمية.
ويُشير الإحساس بالبرودة إلى "الانتعاش" والنظافة، ما يجعل المنثول شائعا في منتجات العناية بالفم مثل معجون الأسنان وغسول الفم، وفي أقراص السعال، حيث يُعطي المنثول إحساسا مُهدئا "بانفتاح المجاري التنفسية" عن طريق زيادة حساسية المجاري، على الرغم من أنه لا يُقدم أي تأثير مُزيل للاحتقان فعليا.
كما تستفيد كريمات تسكين الألم الموضعية من التأثير المزدوج للمنثول، فهو يُنشط كلًا من مستقبلات (TRPM8) المُستشعرة للبرودة ومسارات التهيج الخفيف، ويعمل كمُهيج مُضاد يُخفف مؤقتًا من حساسية إشارات الألم العميقة.
وتُؤكد الدراسات السريرية فعاليته في علاج آلام العضلات وآلام الأعصاب والصداع النصفي، وتُقلل غسولات الفم بالمنثول من الإجهاد الحراري المُدرك أثناء تمارين التحمل، ما يُحسّن الأداء بشكل أكثر فعالية من طرق التبريد المادية مثل المشروبات المثلجة.
كما يُصنّف المعهد الأسترالي للرياضة المنثول كمكمل غذائي من المجموعة "ب" مع وجود أدلة متزايدة على استخدامات مُحددة، على الرغم من وجود مخاوف بشأن إخفاء مخاطر ارتفاع درجة الحرارة، وتعتبر الإرشادات الحالية استخدامه آمنًا عند تناوله بالجرعات المناسبة.
21 سبتمبر 2025, 18:22 GMT
ويقتصر تأثير المنثول على الإحساس فقط، وقد تُسبب التركيزات العالية منه شعورًا طفيفًا بالدفء الموضعي نتيجة الالتهاب، ويضمن تنوّع استخداماته تزايد استخدامه في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل.
في المرة المقبلة التي يمنحك فيها منتج ما شعورًا بالبرودة غير متوقعة، من المرجح أن يكشف فحص قائمة المكونات عن المنثول باعتباره المكوّن الجزيئي المسؤول عن هذا الإحساس.