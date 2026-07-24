https://sarabic.ae/20260724/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-لن-تتمكن-كييف-أبدا-من-إنتاج-صواريخ-منظومة-باتريوت-1115455112.html

ضابط استخبارات أمريكي سابق: لن تتمكن كييف أبدا من إنتاج صواريخ منظومة "باتريوت"

ضابط استخبارات أمريكي سابق: لن تتمكن كييف أبدا من إنتاج صواريخ منظومة "باتريوت"

سبوتنيك عربي

أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من بدء إنتاج صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، لأنها لا... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T06:37+0000

2026-07-24T06:37+0000

2026-07-24T06:37+0000

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وقال جونسون لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "مستحيل. هذا مستحيل. هناك حوالي 40 شركة متعاقدة في الولايات المتحدة تُنتج مكونات هذه الصواريخ. هل ستصنعها وتُورّدها جميعها إلى أوكرانيا؟ إضافةً إلى ذلك، سيحتاجون إلى معادن أرضية نادرة. ولن تبيعها الصين لا للولايات المتحدة ولا لأوكرانيا".وفي وقت سابق، أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبرامج توطين سابقة للصناعات في دول عدة، أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات لبدء الإنتاج المحلي لصواريخ "باتريوت"، إذا حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة الأمريكية.وفي الثامن من يوليو/ تموز الجاري، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن واشنطن قد تمنح كييف ترخيصًا لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. وذكر أن أوكرانيا "ستكون قادرة على بدء الإنتاج بسرعة بمجرد حصولها على التكنولوجيا اللازمة"، وفق زعمه.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.دراسة تحليلية: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعاقدوا على شراء أكثر من 1600 صاروخ "باتريوت" إضافيةباحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية

https://sarabic.ae/20260717/خبيرة-عسكرية-لـسبوتنيك-إنتاج-صواريخ-باتريوت-لن-يساعد-كييف-على-تغيير-مسار-الصراع-1115271460.html

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