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ضابط استخبارات أمريكي سابق: لن تتمكن كييف أبدا من إنتاج صواريخ منظومة "باتريوت"
ضابط استخبارات أمريكي سابق: لن تتمكن كييف أبدا من إنتاج صواريخ منظومة "باتريوت"
سبوتنيك عربي
أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من بدء إنتاج صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، لأنها لا... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T06:37+0000
2026-07-24T06:37+0000
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وقال جونسون لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "مستحيل. هذا مستحيل. هناك حوالي 40 شركة متعاقدة في الولايات المتحدة تُنتج مكونات هذه الصواريخ. هل ستصنعها وتُورّدها جميعها إلى أوكرانيا؟ إضافةً إلى ذلك، سيحتاجون إلى معادن أرضية نادرة. ولن تبيعها الصين لا للولايات المتحدة ولا لأوكرانيا".وفي وقت سابق، أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبرامج توطين سابقة للصناعات في دول عدة، أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات لبدء الإنتاج المحلي لصواريخ "باتريوت"، إذا حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة الأمريكية.وفي الثامن من يوليو/ تموز الجاري، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن واشنطن قد تمنح كييف ترخيصًا لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. وذكر أن أوكرانيا "ستكون قادرة على بدء الإنتاج بسرعة بمجرد حصولها على التكنولوجيا اللازمة"، وفق زعمه.وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.دراسة تحليلية: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعاقدوا على شراء أكثر من 1600 صاروخ "باتريوت" إضافيةباحث: ترويج فكرة السماح لأوكرانيا في تصنيع صواريخ "باتريوت" مجرد بروباغندا سياسية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ضابط استخبارات أمريكي سابق: لن تتمكن كييف أبدا من إنتاج صواريخ منظومة "باتريوت"

06:37 GMT 24.07.2026
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من بدء إنتاج صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، لأنها لا تستطيع تجميع جميع المكونات اللازمة.
وقال جونسون لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "مستحيل. هذا مستحيل. هناك حوالي 40 شركة متعاقدة في الولايات المتحدة تُنتج مكونات هذه الصواريخ. هل ستصنعها وتُورّدها جميعها إلى أوكرانيا؟ إضافةً إلى ذلك، سيحتاجون إلى معادن أرضية نادرة. ولن تبيعها الصين لا للولايات المتحدة ولا لأوكرانيا".

وأكد جونسون أن امتلاك كييف لرخصة إنتاج لن يكون له أي تأثير على هذا الوضع.

وفي وقت سابق، أظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبرامج توطين سابقة للصناعات في دول عدة، أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات لبدء الإنتاج المحلي لصواريخ "باتريوت"، إذا حصلت على ترخيص من الولايات المتحدة الأمريكية.
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وفي الثامن من يوليو/ تموز الجاري، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن واشنطن قد تمنح كييف ترخيصًا لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. وذكر أن أوكرانيا "ستكون قادرة على بدء الإنتاج بسرعة بمجرد حصولها على التكنولوجيا اللازمة"، وفق زعمه.

وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعبًا بالنار".

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
دراسة تحليلية: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعاقدوا على شراء أكثر من 1600 صاروخ "باتريوت" إضافية
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