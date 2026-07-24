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مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة
مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة
سبوتنيك عربي
وقّعت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، مع المغرب، 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة، وذلك في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان مالي مغربي مشترك، نشرته الخارجية المالية: "من أجل إضفاء مزيد من الحيوية على تعاونهما الثنائي، عزز الطرفان الإطار القانوني القائم من خلال التوقيع على 21 اتفاقية تعاون، سيخضع تنفيذها لآلية متابعة صارمة".كما اتفق الطرفان على "عقد الدورة الوزارية الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي في عام 2028 في المغرب، على أن يتم تحديد موعدها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية".واحتضنت العاصمة المالية باماكو في الفترة من 21 إلى 24 تموز/يوليو الجاري، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مالي والمملكة المغربية.
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العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة
وقّعت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، مع المغرب، 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة، وذلك في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي ترأسها وزيرا الخارجية المالي عبد الله ديوب والمغربي ناصر بوريطة.
وجاء في بيان مالي مغربي مشترك، نشرته الخارجية المالية: "من أجل إضفاء مزيد من الحيوية على تعاونهما الثنائي، عزز الطرفان الإطار القانوني القائم من خلال التوقيع على 21 اتفاقية تعاون، سيخضع تنفيذها لآلية متابعة صارمة".
وأضاف البيان: "أعرب الطرفان عن ارتياحهما لنتائج هذا الاجتماع الهام الذي أتاح دراسة وتحديد مختلف مشاريع وإجراءات التعاون التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك بهدف التعزيز المستمر للعلاقات الفريدة بين مالي والمغرب".
كما اتفق الطرفان على "عقد الدورة الوزارية الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي في عام 2028 في المغرب، على أن يتم تحديد موعدها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية".
وفيما يتعلق بشؤون الدفاع والأمن، أدان الطرفان "بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي في 25 أبريل/نيسان 2026، والتغطية الإعلامية التي تحظى بها المنظمات الإرهابية المتحالفة مع جماعات مسلحة التي ترتكب فظائع ضد المدنيين الأبرياء وتحاول تعطيل النشاط الاقتصادي لدول الساحل".
واحتضنت العاصمة المالية باماكو في الفترة من 21 إلى 24 تموز/يوليو الجاري، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مالي والمملكة المغربية.