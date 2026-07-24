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مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة

مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة

سبوتنيك عربي

وقّعت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، مع المغرب، 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة، وذلك في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T19:23+0000

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وجاء في بيان مالي مغربي مشترك، نشرته الخارجية المالية: "من أجل إضفاء مزيد من الحيوية على تعاونهما الثنائي، عزز الطرفان الإطار القانوني القائم من خلال التوقيع على 21 اتفاقية تعاون، سيخضع تنفيذها لآلية متابعة صارمة".كما اتفق الطرفان على "عقد الدورة الوزارية الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي في عام 2028 في المغرب، على أن يتم تحديد موعدها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية".واحتضنت العاصمة المالية باماكو في الفترة من 21 إلى 24 تموز/يوليو الجاري، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مالي والمملكة المغربية.

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