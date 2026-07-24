مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260724/مالي-والمغرب-يوقعان-21-اتفاقية-تعاون-ثنائية-في-مجالات-عدة-1115478737.html
مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة
مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة
سبوتنيك عربي
وقّعت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، مع المغرب، 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة، وذلك في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T19:23+0000
2026-07-24T19:23+0000
العالم
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1e6b2936b75bb1ecf8b98d5dfda624.jpg
وجاء في بيان مالي مغربي مشترك، نشرته الخارجية المالية: "من أجل إضفاء مزيد من الحيوية على تعاونهما الثنائي، عزز الطرفان الإطار القانوني القائم من خلال التوقيع على 21 اتفاقية تعاون، سيخضع تنفيذها لآلية متابعة صارمة".كما اتفق الطرفان على "عقد الدورة الوزارية الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي في عام 2028 في المغرب، على أن يتم تحديد موعدها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية".واحتضنت العاصمة المالية باماكو في الفترة من 21 إلى 24 تموز/يوليو الجاري، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مالي والمملكة المغربية.
https://sarabic.ae/20260723/احتجاجات-وتحرك-حقوقي-كبير-بعد-مقتل-مواطن-مغربي-في-إيطاليا-ما-التفاصيل؟-1115449003.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f5e0b2c3b80abc4da746c04584cab0d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

مالي والمغرب يوقعان 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة

19:23 GMT 24.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabatالرباط، المغرب
الرباط، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabat
تابعنا عبر
وقّعت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، مع المغرب، 21 اتفاقية تعاون ثنائية في مجالات عدة، وذلك في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي ترأسها وزيرا الخارجية المالي عبد الله ديوب والمغربي ناصر بوريطة.
وجاء في بيان مالي مغربي مشترك، نشرته الخارجية المالية: "من أجل إضفاء مزيد من الحيوية على تعاونهما الثنائي، عزز الطرفان الإطار القانوني القائم من خلال التوقيع على 21 اتفاقية تعاون، سيخضع تنفيذها لآلية متابعة صارمة".
وأضاف البيان: "أعرب الطرفان عن ارتياحهما لنتائج هذا الاجتماع الهام الذي أتاح دراسة وتحديد مختلف مشاريع وإجراءات التعاون التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك بهدف التعزيز المستمر للعلاقات الفريدة بين مالي والمغرب".
كما اتفق الطرفان على "عقد الدورة الوزارية الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي في عام 2028 في المغرب، على أن يتم تحديد موعدها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية".
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
احتجاجات وتحرك حقوقي كبير بعد مقتل "مواطن مغربي" في إيطاليا... ما التفاصيل؟
أمس, 19:23 GMT
وفيما يتعلق بشؤون الدفاع والأمن، أدان الطرفان "بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي في 25 أبريل/نيسان 2026، والتغطية الإعلامية التي تحظى بها المنظمات الإرهابية المتحالفة مع جماعات مسلحة التي ترتكب فظائع ضد المدنيين الأبرياء وتحاول تعطيل النشاط الاقتصادي لدول الساحل".
واحتضنت العاصمة المالية باماكو في الفترة من 21 إلى 24 تموز/يوليو الجاري، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مالي والمملكة المغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала