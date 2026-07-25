https://sarabic.ae/20260725/روسيا-تؤكد-أنها-ستواصل-العملية-العسكرية-في-غياب-أي-آفاق-سلمية-للتسوية-الأوكرانية-1115495484.html
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية الأوكرانية
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة، وستواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل في ظل غياب أي آفاق لتسوية سلمية... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T12:50+0000
2026-07-25T12:50+0000
2026-07-25T12:50+0000
راديو
عالم سبوتنيك
روسيا
إسرائيل
مصر
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115494917_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_992b06d9b0c32a9d2d514be59a90db38.png
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
وأضاف أن روسيا تواصل تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية، لكنه أكد أن التسوية السلمية تبقى هي الخيار الأفضل.وأوضح أن "روسيا تنتظر مقترحات أمريكية جديدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية"، مؤكدًا في الوقت نفسه "انفتاح موسكو على المقترحات والمناقشات"، مشددًا "على ضرورة أن تكون المقترحات مقبولة بالنسبة لموسكو في المقام الأول".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب لديه رغبة في التسوية لكنه لم يستطع تحقيقها بسبب خروجها عن نطاق إدارته والأزمات الداخلية والخارجية الأمريكية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مما يسبب ارتباكاً وحسابات خاطئة".إسرائيل تقرر البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية رغم الرفض الدوليأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية“.وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل في الضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما جرى أمس في قرية تل شرق نابلس جزء أصيل من رؤيته لتسويق سردية للشارع الإسرائيلي".اقتصاديا: الرسوم الأمريكية الجمركية الجديدة تشمل نحو 11 دولة عربيةفرضت أمريكا رسوما جمركية بنسبة 12.5% على الواردات من 11 دولة عربية، فيما حددت الرسوم على السلع القادمة من الأردن عند 10%، ضمن أحدث خطوة لإعادة بناء الجدار الجمركي بعد إبطال المحكمة العليا رسوما سابقة.وبحسب قائمة أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تشمل الرسوم البالغة 12.5% كلا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان ومصر والعراق والجزائر وليبيا والمغرب.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الاجراءات "سترفع الأسعار على المواطن الأمريكي وتؤثر على تنافسية الصادرات من الدول غير المستثناة مثل بعض السلع الغذائية والنفط"، لافتًا إلى أن "بعض الدول مثل مصر ستتأثر بشكل محدود في صادراتها الغذائية".حرائق الغابات تجتاح الجزائر وتونس ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسيةاجتاحت حرائق الغابات مناطق عدة في الجزائر وتونس، متسببة في خسائر كبيرة، فيما دعت السلطات لإخلاء عدد من البلدات والقرى بعدما امتدت النيران إلى للمنازل، وسط درجات حرارة بلغت الـ50 درجة مئوية.وقال الدفاع المدني الجزائري، إنه سجّل 159 حريقا منذ الخميس الماضي، مضيفا أنه تم إخماد 141 حريقا، بينما لا تزال عمليات إخماد الحرائق الأخرى مستمرة.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "من العوامل الأخرى القبة الحرارية وظاهرة النينو وحاجز أوميجا، كل ذلك زاد من حدة الظاهرة وأثر في شكل هذه الحرائق بهذه الحدة".نقيب الفنانين في مصر يعلن تفعيل حق الأداء العلني ويعتبره "نقطة فارقة في تاريخ المهنة"أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، عن تفعيل قانون حق الأداء العلني لحماية الحقوق الأدبية والمادية للفنانين، واصفا الخطوة بأنها "إنجازا تاريخيا وانتصارا طال انتظاره" لأعضاء النقابة.وأكد أن تفعيل قانون حق الأداء العلني يمثل نقطة فارقة في تاريخ المهنة، إذ يرسخ مبدأ حماية حقوق الفنانين، ويمنحهم مظلة قانونية تحفظ حقوقهم الناتجة عن استغلال أعمالهم الفنية، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها صناعة الفن والإنتاج في مصر.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "كان ينبغي على شركات الإنتاج أن تتريث قبل الاعتراض على هذا القانون، وكان عليهم أن يجلسوا مع بقية أطراف الصناعة للوصول إلى حل مُرضٍ".
إسرائيل
مصر
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115494917_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_dd617a10d669b0ccaaab09287f73f0a5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
عالم سبوتنيك, روسيا, إسرائيل, مصر, تونس, аудио
عالم سبوتنيك, روسيا, إسرائيل, مصر, تونس, аудио
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية الأوكرانية
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة، وستواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل في ظل غياب أي آفاق لتسوية سلمية في أوكرانيا.
وأضاف أن روسيا تواصل تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية
، لكنه أكد أن التسوية السلمية تبقى هي الخيار الأفضل.
وأوضح أن "روسيا تنتظر مقترحات أمريكية جديدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية"، مؤكدًا في الوقت نفسه "انفتاح موسكو على المقترحات والمناقشات"، مشددًا "على ضرورة أن تكون المقترحات مقبولة بالنسبة لموسكو في المقام الأول".
في هذا الموضوع، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، د.عمار قناة، إن "روسيا منفتحة على طاولة السلام لكن العملية العسكرية مستمرة لتحرير المناطق المنضمة إلى الاتحاد الروسي وتوسيع المنطقة العازلة لتأمين الحدود في ظل غياب اتفاق سياسي حول مستقبل أوكرانيا".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب لديه رغبة في التسوية لكنه لم يستطع تحقيقها بسبب خروجها عن نطاق إدارته والأزمات الداخلية والخارجية الأمريكية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مما يسبب ارتباكاً وحسابات خاطئة".
إسرائيل تقرر البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية رغم الرفض الدولي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، "البدء في مسار حكومي
لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية“.
وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل في الضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.
في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الاسرائيلية والأزمات الدولية، د. نزار نزال، إن "نتنياهو فشل في جبهات لبنان وإيران واليمن والعراق، ولم تعد يداه مطلقة خارج الجغرافيا الفلسطينية، فيبحث عن جبهة يشعلها لكسب أصوات تؤهله لتشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما جرى أمس في قرية تل شرق نابلس جزء أصيل من رؤيته لتسويق سردية للشارع الإسرائيلي".
اقتصاديا: الرسوم الأمريكية الجمركية الجديدة تشمل نحو 11 دولة عربية
فرضت أمريكا رسوما جمركية بنسبة 12.5%
على الواردات من 11 دولة عربية، فيما حددت الرسوم على السلع القادمة من الأردن عند 10%، ضمن أحدث خطوة لإعادة بناء الجدار الجمركي بعد إبطال المحكمة العليا رسوما سابقة.
وبحسب قائمة أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تشمل الرسوم البالغة 12.5% كلا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان ومصر والعراق والجزائر وليبيا والمغرب.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، د. عز الدين حسنين، إن "ترامب يهدف لسد عجز الموازنة الذي يتجاوز 20 تريليون دولار وتقليص العجز التجاري المزمن خاصة مع الصين بأكثر من 500 مليار ومع أوروبا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الاجراءات "سترفع الأسعار على المواطن الأمريكي وتؤثر على تنافسية الصادرات من الدول غير المستثناة مثل بعض السلع الغذائية والنفط"، لافتًا إلى أن "بعض الدول مثل مصر ستتأثر بشكل محدود في صادراتها الغذائية".
حرائق الغابات تجتاح الجزائر وتونس ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسية
اجتاحت حرائق الغابات مناطق عدة في الجزائر وتونس، متسببة في خسائر كبيرة، فيما دعت السلطات لإخلاء عدد من البلدات والقرى بعدما امتدت النيران إلى للمنازل، وسط درجات حرارة بلغت الـ50 درجة مئوية.
وقال الدفاع المدني الجزائري، إنه سجّل 159 حريقا منذ الخميس الماضي، مضيفا أنه تم إخماد 141 حريقا، بينما لا تزال عمليات إخماد الحرائق الأخرى مستمرة.
في هذا الإطار، قالت خبيرة البيئة والمناخ، د. شادن دياب، إن "هناك عوامل كثيرة ساهمت في هذه الحرائق بهذا المنسوب وبهذه الحدة، منها التغير المناخي".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "من العوامل الأخرى القبة الحرارية وظاهرة النينو وحاجز أوميجا، كل ذلك زاد من حدة الظاهرة وأثر في شكل هذه الحرائق بهذه الحدة".
نقيب الفنانين في مصر يعلن تفعيل حق الأداء العلني ويعتبره "نقطة فارقة في تاريخ المهنة"
أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، عن تفعيل قانون حق الأداء العلني لحماية الحقوق الأدبية والمادية للفنانين، واصفا الخطوة بأنها "إنجازا تاريخيا وانتصارا طال انتظاره" لأعضاء النقابة.
وأكد أن تفعيل قانون حق الأداء العلني يمثل نقطة فارقة في تاريخ المهنة، إذ يرسخ مبدأ حماية حقوق الفنانين، ويمنحهم مظلة قانونية تحفظ حقوقهم الناتجة عن استغلال أعمالهم الفنية، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها صناعة الفن والإنتاج في مصر.
في هذا الموضوع، قال الناقد الفني، خالد محمود، إن "تفعيل قانون حق الأداء العلني يمنح حقوق الفنان فيما يخص الأداء العلني أمر إيجابي، ويحدث توازنا عادلا بين أصحاب هذه الصناعة ومن يستغلون هذه الصناعة عبر وسائلهم المختلفة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "كان ينبغي على شركات الإنتاج أن تتريث قبل الاعتراض على هذا القانون، وكان عليهم أن يجلسوا مع بقية أطراف الصناعة للوصول إلى حل مُرضٍ".