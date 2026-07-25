https://sarabic.ae/20260725/روسيا-تؤكد-أنها-ستواصل-العملية-العسكرية-في-غياب-أي-آفاق-سلمية-للتسوية-الأوكرانية-1115495484.html

روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية الأوكرانية

روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة، وستواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل في ظل غياب أي آفاق لتسوية سلمية... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T12:50+0000

2026-07-25T12:50+0000

2026-07-25T12:50+0000

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روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا سبوتنيك عربي روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا

وأضاف أن روسيا تواصل تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية، لكنه أكد أن التسوية السلمية تبقى هي الخيار الأفضل.وأوضح أن "روسيا تنتظر مقترحات أمريكية جديدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية"، مؤكدًا في الوقت نفسه "انفتاح موسكو على المقترحات والمناقشات"، مشددًا "على ضرورة أن تكون المقترحات مقبولة بالنسبة لموسكو في المقام الأول".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ترامب لديه رغبة في التسوية لكنه لم يستطع تحقيقها بسبب خروجها عن نطاق إدارته والأزمات الداخلية والخارجية الأمريكية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مما يسبب ارتباكاً وحسابات خاطئة".إسرائيل تقرر البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية رغم الرفض الدوليأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية“.وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل في الضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما جرى أمس في قرية تل شرق نابلس جزء أصيل من رؤيته لتسويق سردية للشارع الإسرائيلي".اقتصاديا: الرسوم الأمريكية الجمركية الجديدة تشمل نحو 11 دولة عربيةفرضت أمريكا رسوما جمركية بنسبة 12.5% على الواردات من 11 دولة عربية، فيما حددت الرسوم على السلع القادمة من الأردن عند 10%، ضمن أحدث خطوة لإعادة بناء الجدار الجمركي بعد إبطال المحكمة العليا رسوما سابقة.وبحسب قائمة أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تشمل الرسوم البالغة 12.5% كلا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان ومصر والعراق والجزائر وليبيا والمغرب.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الاجراءات "سترفع الأسعار على المواطن الأمريكي وتؤثر على تنافسية الصادرات من الدول غير المستثناة مثل بعض السلع الغذائية والنفط"، لافتًا إلى أن "بعض الدول مثل مصر ستتأثر بشكل محدود في صادراتها الغذائية".حرائق الغابات تجتاح الجزائر وتونس ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسيةاجتاحت حرائق الغابات مناطق عدة في الجزائر وتونس، متسببة في خسائر كبيرة، فيما دعت السلطات لإخلاء عدد من البلدات والقرى بعدما امتدت النيران إلى للمنازل، وسط درجات حرارة بلغت الـ50 درجة مئوية.وقال الدفاع المدني الجزائري، إنه سجّل 159 حريقا منذ الخميس الماضي، مضيفا أنه تم إخماد 141 حريقا، بينما لا تزال عمليات إخماد الحرائق الأخرى مستمرة.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "من العوامل الأخرى القبة الحرارية وظاهرة النينو وحاجز أوميجا، كل ذلك زاد من حدة الظاهرة وأثر في شكل هذه الحرائق بهذه الحدة".نقيب الفنانين في مصر يعلن تفعيل حق الأداء العلني ويعتبره "نقطة فارقة في تاريخ المهنة"أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، عن تفعيل قانون حق الأداء العلني لحماية الحقوق الأدبية والمادية للفنانين، واصفا الخطوة بأنها "إنجازا تاريخيا وانتصارا طال انتظاره" لأعضاء النقابة.وأكد أن تفعيل قانون حق الأداء العلني يمثل نقطة فارقة في تاريخ المهنة، إذ يرسخ مبدأ حماية حقوق الفنانين، ويمنحهم مظلة قانونية تحفظ حقوقهم الناتجة عن استغلال أعمالهم الفنية، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها صناعة الفن والإنتاج في مصر.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "كان ينبغي على شركات الإنتاج أن تتريث قبل الاعتراض على هذا القانون، وكان عليهم أن يجلسوا مع بقية أطراف الصناعة للوصول إلى حل مُرضٍ".

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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