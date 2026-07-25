https://sarabic.ae/20260725/طائرات-مسيرة-روسية-تستهدف-سفينة-تحمل-شحنة-عسكرية-لصالح-قوات-نظام-كييف-فيديو-1115492595.html
طائرات مسيرة روسية تستهدف سفينة تحمل شحنة عسكرية لصالح قوات نظام كييف.. فيديو
طائرات مسيرة روسية تستهدف سفينة تحمل شحنة عسكرية لصالح قوات نظام كييف.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لاستهداف ناقلة بضائع استخدمت لنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك بواسطة الطائرة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T11:41+0000
2026-07-25T11:41+0000
2026-07-25T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتابعت الوزارة في بيان لها: "هاجمت مجموعة من الطائرات المسيرة الروسية ناقلة بضائع تم اكتشافها في المياه باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-4" وسجلت أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي الضربة على السفينة، التي كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية نفذت ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في موانئ أوديسا، نيكولايف، إزمايلودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260725/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-تستخدم-لأغراض-عسكرية-في-3-موانئ-أوكرانية--وزارة-الدفاع-1115487913.html
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روسيا
طائرات مسيرة روسية تستهدف سفينة تحمل شحنة عسكرية لصالح قوات نظام كييف.. فيديو
11:41 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 11:42 GMT 25.07.2026)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لاستهداف ناقلة بضائع استخدمت لنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك بواسطة الطائرة المسيرة الروسية "غيران".
وتابعت الوزارة في بيان لها: "هاجمت مجموعة من الطائرات المسيرة الروسية ناقلة بضائع تم اكتشافها في المياه باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-4" وسجلت أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي الضربة على السفينة، التي كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية نفذت ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليلة الماضية، مستهدفة منشآت للبنية التحتية العسكرية في موانئ أوديسا، نيكولايف، إزمايل
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.