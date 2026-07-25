https://sarabic.ae/20260725/كيف-رفعت-حرب-إيران-أسعار-الغاز؟-أغلى-10-شحنات-غاز-مسال-في-2026-1115488199.html
كيف رفعت حرب إيران أسعار الغاز؟.. أغلى 10 شحنات غاز مسال في 2026
كيف رفعت حرب إيران أسعار الغاز؟.. أغلى 10 شحنات غاز مسال في 2026
سبوتنيك عربي
أدت الحرب الإيرانية والتصعيد العسكري في الخليج إلى اضطرابات واسعة في سوق الغاز الطبيعي المسال، بعدما تسببت الهجمات على منشآت الطاقة وتعطل الملاحة في مضيق هرمز،... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T06:44+0000
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وكانت دول جنوب آسيا الأكثر تأثرًا بالأزمة، إذ اضطرت كل من بنغلاديش وباكستان إلى اللجوء للسوق الفورية لتعويض نقص الإمدادات، خاصة بعد توقف صادرات الغاز المسال القطرية بموجب إعلان "القوة القاهرة"، ما أدى إلى شراء شحنات بأسعار غير مسبوقة.وتصدّرت بنغلاديش قائمة أغلى صفقات الغاز المسال خلال عام 2026، بعدما اشترت شحنة بسعر 28.28 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تلتها شحنة أخرى بقيمة 23.08 دولارا، بينما جاءت أغلى صفقة لباكستان عند 21.88 دولارا، كما سجّلت شحنات عدة أخرى لبنغلاديش وباكستان أسعارًا تراوحت بين 17.37 و21.58 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لمنصة "الطاقة". وشهدت قائمة كبار الموردين حضورا لشركات عالمية بارزة، بينها "توتال إنرجي" و"أرامكو للتجارة" و"بتروتشاينا" و"فيتول" و"غنفور"، في وقت عكست فيه الأسعار القياسية حجم الضغوط التي فرضتها الحرب على أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع تكلفة تأمين الإمدادات للدول المستوردة.وجاءت أغلى 10 شحنات غاز مسال في 2026 على النحو التالي: 1) بنغلاديش (غنفور): 28.28 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.2) بنغلاديش (فيتول): 23.08 دولارا.3) باكستان (توتال إنرجي): 21.88 دولارا.4) بنغلاديش (توتال إنرجي): 21.58 دولارا.5) بنغلاديش (أرامكو للتجارة): 20.96 دولارا.6) بنغلاديش (أرامكو للتجارة): 20.92 دولارا.7) بنغلاديش (بوسكو): 20.76 دولارا.8) باكستان (بتروتشاينا): 20.69 دولارا.9) باكستان (بي بي سنغافورة): 18.23 دولارا.10) باكستان (توتال إنرجي): 17.37 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260713/ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1115160063.html
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اقتصاد, باكستان, الأخبار, العالم, إيران
اقتصاد, باكستان, الأخبار, العالم, إيران
كيف رفعت حرب إيران أسعار الغاز؟.. أغلى 10 شحنات غاز مسال في 2026
أدت الحرب الإيرانية والتصعيد العسكري في الخليج إلى اضطرابات واسعة في سوق الغاز الطبيعي المسال، بعدما تسببت الهجمات على منشآت الطاقة وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، في زيادة المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وكانت دول جنوب آسيا الأكثر تأثرًا بالأزمة، إذ اضطرت كل من بنغلاديش وباكستان إلى اللجوء للسوق الفورية لتعويض نقص الإمدادات، خاصة بعد توقف صادرات الغاز المسال القطرية بموجب إعلان "القوة القاهرة
"، ما أدى إلى شراء شحنات بأسعار غير مسبوقة.
وتصدّرت بنغلاديش قائمة أغلى صفقات الغاز المسال خلال عام 2026، بعدما اشترت شحنة بسعر 28.28 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تلتها شحنة أخرى بقيمة 23.08 دولارا، بينما جاءت أغلى صفقة لباكستان عند 21.88 دولارا، كما سجّلت شحنات عدة أخرى لبنغلاديش وباكستان أسعارًا تراوحت بين 17.37 و21.58 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لمنصة
"الطاقة".
وشهدت قائمة كبار الموردين حضورا لشركات عالمية بارزة، بينها "توتال إنرجي" و"أرامكو للتجارة" و"بتروتشاينا" و"فيتول" و"غنفور"، في وقت عكست فيه الأسعار القياسية حجم الضغوط التي فرضتها الحرب على أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع تكلفة تأمين الإمدادات للدول المستوردة.
وجاءت أغلى 10 شحنات غاز مسال في 2026 على النحو التالي:
1) بنغلاديش (غنفور): 28.28 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
2) بنغلاديش (فيتول): 23.08 دولارا.
3) باكستان (توتال إنرجي): 21.88 دولارا.
4) بنغلاديش (توتال إنرجي): 21.58 دولارا.
5) بنغلاديش (أرامكو للتجارة): 20.96 دولارا.
6) بنغلاديش (أرامكو للتجارة): 20.92 دولارا.
7) بنغلاديش (بوسكو): 20.76 دولارا.
8) باكستان (بتروتشاينا): 20.69 دولارا.
9) باكستان (بي بي سنغافورة): 18.23 دولارا.
10) باكستان (توتال إنرجي): 17.37 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.