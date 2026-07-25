https://sarabic.ae/20260725/مسؤول-سابق-في-مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-حربنا-مع-العدو-حرب-استنزاف-وننتظر-المواجهة-البرية-1115488633.html
مسؤول سابق في "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: حربنا مع العدو حرب استنزاف وننتظر المواجهة البرية
مسؤول سابق في "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: حربنا مع العدو حرب استنزاف وننتظر المواجهة البرية
سبوتنيك عربي
أكد نائب قائد الشؤون التفتيشية السابق في "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء محمد جعفر أسدي، اليوم السبت، أن "دحر الشيطان الأكبر يتطلب الصبر ومرور... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T07:34+0000
2026-07-25T07:34+0000
2026-07-25T07:34+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_489d0e543939c41898106527ba6d029a.jpg
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن اللواء أسدي، قوله إن "حربنا مع العدو حرب استنزاف لا تنتهي، لكن النصر حليف من يقاتل ابتغاء مرضاة الله وأداء واجبه".وأضاف اللواء أسدي: "نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض، واليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية".وأشار المسؤول العسكري الإيراني السابق إلى أن "إيران، رغم كل إمكانياتها، تتمتع بالنزاهة وتحرص على عدم إيذاء أي بريء. إننا نستهدف فقط مقر "الشيطان الأكبر" (أمريكا)، أما فيما عدا ذلك، فنحن نحترم مسلمي دول المنطقة كالكويت والسعودية وقطر".ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260725/كيف-رفعت-حرب-إيران-أسعار-الغاز؟-أغلى-10-شحنات-غاز-مسال-في-2026-1115488199.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_f91b78e2c681849be767c14f75fd2d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الأخبار
مسؤول سابق في "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني: حربنا مع العدو حرب استنزاف وننتظر المواجهة البرية
أكد نائب قائد الشؤون التفتيشية السابق في "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء محمد جعفر أسدي، اليوم السبت، أن "دحر الشيطان الأكبر يتطلب الصبر ومرور الوقت"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء، عن اللواء أسدي، قوله إن "حربنا مع العدو حرب استنزاف لا تنتهي، لكن النصر حليف من يقاتل ابتغاء مرضاة الله وأداء واجبه".
وأضاف اللواء أسدي: "نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض، واليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية".
وأشار المسؤول العسكري الإيراني
السابق إلى أن "إيران، رغم كل إمكانياتها، تتمتع بالنزاهة وتحرص على عدم إيذاء أي بريء. إننا نستهدف فقط مقر "الشيطان الأكبر" (أمريكا)، أما فيما عدا ذلك، فنحن نحترم مسلمي دول المنطقة كالكويت والسعودية وقطر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو،/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.