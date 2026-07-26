https://sarabic.ae/20260726/أمريكا-تعلن-فسح-المجال-للمسار-الدبلوماسي-وإسرائيل-تنقل-الخط-الأصفر-في-غزة-1115514005.html

أمريكا تعلن فسح المجال للمسار الدبلوماسي... وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة

أمريكا تعلن فسح المجال للمسار الدبلوماسي... وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة

سبوتنيك عربي

قررت الولايات المتحدة تأجيل ضرباتها على إيران وإفساح المجال للحل السياسي بالتزامن مع مباحثات بين الجانبين الإيراني والعماني في مسقط حول مضيق هرمز. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T12:58+0000

2026-07-26T12:58+0000

2026-07-26T12:58+0000

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أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة سبوتنيك عربي أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة

وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن بلاده تتمسك بحقها في تنظيم العبور بمضيق هرمز، وفق "البند الخامس" من مذكرة التفاهم الموقّعة بين طهران وواشنطن.وأكدت مصادر أن هناك تقدما في المفاوضات بين عُمان وإيران، وأنهما قد يتوصلان إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين.وأوضح في حديثه لراديو سبوتنيك، أن إيران شددت منذ بداية الأزمة على أن عبور السفن عبر مضيق هرمز يجب أن يتم وفق آليات تنسيق تراعي مصالحها الأمنية.مصر تطالب بالحفاظ على أمن الممرات المائية... ووزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري الملفات الإقليميةأكدت مصر أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، محذرةً من أي إجراءات تهدد أمن الممرات المائية أو تعرّض حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية للخطر.وشدد الوزير المصري على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.وقال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي المصري، إن الجهود المصرية تدفع نحو التهدئة في المنطقة من خلال عدد من الاتصالات قام ويقوم بها وزير الخارجية مع الجانب الإيراني والباكستاني والقطري والعماني.وأوضح أن القاسم المشترك في هذه الاتصالات هو التأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة حماية الملاحة وتحريرها في المضيق من الضغوطات العسكرية الناجمة عن الحرب بين أمريكا وإيران.إسرائيل تنقل الخط الأصفر وتضيّق الخناق على المواطنين في غزة... والمقررة الأممية تطالب بحظر الأسلحة على إسرائيل جراء الانتهاكات في الضفةوسّع الجيش الإسرائيلي نطاق توغله شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلَ "الخط الأصفر" إلى عمق منطقة أبو العجين.وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مقتل العقيد وائل موسى اللداوي، مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، بعد يوم من اغتيال إسرائيل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة.من جهة أخرى، اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، أن ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة لا يقتصر على حكومة نتنياهو ويشمل المستوطنين والجيش، مطالبةً بـ"حظر الأسلحة ووقف التجارة" مع تل أبيب.واعتبر أن إسرائيل تحاول فرض واقع أمني جديد، موضحًا أنها تتلكأ في تنفيذ المرحلة الثانية تحت حجة نزع سلاح حماس.الرئيس السوري يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة ويبحثان سبل جهود التعافي المبكر ‏وإعادة الإعمار و‏احترام سيادة سوريااستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، ‌‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دمشق، وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجالات ‏الإنسانية والتنموية، ‏إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر ‏وإعادة الإعمار.كما عقد غوتيريش اجتماعا موسعا مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وشدد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة، التي وصفها بـ"المصيرية".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "الجولان أرض سورية"، مطالبًا "بوقف جميع الانتهاكات والحفاظ على ‏سلامة واستقلال وسيادة البلاد".واعتبر أن الزيارة تعيد تسليط الضوء على مرجعية الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بسوريا.وأوضح أن تأكيد غوتيريش على "سورية الجولان" شكّل أبرز ما حملته الزيارة، لأنه يمنح دمشق سندا قانونيا وسياسيا للاستمرار في المطالبة بسيادتها على الأراضي المحتلة.اتفاق مرتقب بين السعودية والسودان لإنشاء مجلس تعاون مشتركأعلن وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، أن السودان والسعودية سيوقعان، الشهر المقبل، اتفاقا لإنشاء المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي.وأكد الوزير السوداني أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات مع السعودية، باعتباره الشريك الاستراتيجي للسودان، لافتًا إلى أن السودان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع المملكة في إطار مؤسسي لتوحيد الرؤى وتفعيل مجالات التعاون، بما يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية شاملة.وأشار إلى أن الاتفاق قد يتسع ليشمل مصر أيضا باعتبارها قوة إقليمية ستضيف لهذا الإطار التعاوني مع السعودية.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

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