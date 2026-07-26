https://sarabic.ae/20260726/الجيش-الإيراني-يستعرض-خيارات-أمريكا-المحتملة-تجاه-بلاده-1115510773.html

الجيش الإيراني يستعرض خيارات أمريكا المحتملة تجاه بلاده

الجيش الإيراني يستعرض خيارات أمريكا المحتملة تجاه بلاده

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، بأن أمريكا "تواجه عددًا محدودًا من الخيارات بشأن التعامل مع طهران"، وفق تعبيره. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأشار أكرمي نيا، في حوار تلفزيوني، إلى أن "أحد السيناريوهات المطروحة أمام واشنطن يتمثل في الخروج من المواجهة، إذا سمحت بذلك العناصر الصهيونية"، على حد قوله.وأوضح أكرمي نيا أن "استمرار وتوسيع العمليات الجوية يعد أحد الخيارات المحتملة أمام الولايات المتحدة"، لكنه أكد أن هذا المسار تسبب، بحسب قوله، في تكاليف كبيرة على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تأثيره على مكانة واشنطن في المنطقة وعلى الوضع الداخلي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن "القوات الأمريكية تواجه قيودًا ميدانية، من بينها نقص الذخائر وتراجع حرية الحركة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات الإيرانية حدّت من قدرة واشنطن على استخدام مطارات المنطقة، وأجبرتها على نقل طائراتها بين مواقع مختلفة"، واعتبر أن "هذه الظروف قلّصت قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ سيناريوهات عسكرية متعددة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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