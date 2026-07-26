https://sarabic.ae/20260726/جامعة-الدول-العربية-تدعو-ترامب-إلى-التحرك-سريعا-ومواجهة-المماطلة-الإسرائيلية-1115516523.html

جامعة الدول العربية تدعو ترامب إلى التحرك سريعا ومواجهة "المماطلة الإسرائيلية"

جامعة الدول العربية تدعو ترامب إلى التحرك سريعا ومواجهة "المماطلة الإسرائيلية"

سبوتنيك عربي

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحرك العاجل لاحتواء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T14:47+0000

2026-07-26T14:47+0000

2026-07-26T14:47+0000

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وحذر فهمي، في بيان له، من أن المنطقة تقترب من "نقطة شديدة الخطورة" في ظل استمرار الحرب على غزة، وتصاعد التوتر في الخليج، وما وصفه بالمساس بسيادة ومصالح عدد من الدول العربيةوقال إن الملف الفلسطيني "يشهد حالة من الاحتقان والانسداد، في وقت لا تزال فيه المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي متعثرة، بينما يواصل نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة العيش في أوضاع إنسانية قاسية، وسط استمرار العمليات العسكرية والتوسع الإسرائيلي".وطالب فهمي، عشية اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفه بسياسات تقويض جهود السلام، وإنهاء الانتهاكات في القدس والضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني والإجراءات التي تعرقل عمل السلطة الفلسطينية.وأشار إلى أن ترامب لعب دورًا مهمًا في التوصل إلى خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مسارها ومنع إفراغها من مضمونها عبر المماطلة الإسرائيلية.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

https://sarabic.ae/20260726/الرئاسة-الفلسطينية-التصعيد-الإسرائيلي-في-الضفة-وغزة-يبقي-المنطقة-في-دوامة-حرب-مفتوحة-1115510549.html

https://sarabic.ae/20260724/وزير-فلسطيني-مجلس-السلام-بشأن-غزة-لم-يحقق-نتائج-ملموسة-ويحتاج-إلى-مراجعة-أولوياته-1115475169.html

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