https://sarabic.ae/20260726/طوفان-الكوكايين-يضرب-أوروبا-وشبكات-التهريب-تتفوق-على-الرقابة-1115518570.html
طوفان "الكوكايين" يضرب أوروبا... وشبكات التهريب تتفوق على الرقابة
طوفان "الكوكايين" يضرب أوروبا... وشبكات التهريب تتفوق على الرقابة
سبوتنيك عربي
تواجه أوروبا تدفقًا غير مسبوق للكوكايين، في ظل تحول المحيط الأطلسي إلى جبهة رئيسية في مواجهة شبكات تهريب المخدرات، التي تواصل تطوير أساليبها للالتفاف على... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T15:53+0000
2026-07-26T15:53+0000
2026-07-26T15:53+0000
الكوكايين
حلف الأطلسي
العالم
مهربين
موانئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103029/87/1030298737_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_d32901df515f8ddcfae3a46fec928f31.jpg
وفي قاعدة بحرية في جزيرة هولبولين، جنوب شرقي مدينة كورك الإيرلندية، يراقب ضباط البحرية عبر أنظمة مراقبة متطورة مساحات شاسعة من المحيط لرصد أي تحركات مشبوهة قد تشير إلى عمليات تهريب. ويصف قائد عمليات الأسطول البحري الإيرلندي هذه المهمة بأنها "البحث عن إبرة في كومة قش"، موضحًا أن تعقب القوارب الصغيرة يعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات المراقبة.وتؤكد الأمم المتحدة أن أوروبا أصبحت الوجهة الرئيسية الجديدة للكوكايين عالميًا، مع تزايد نشاط شبكات التهريب واتساع حجم السوق.ومع تشديد الرقابة على الموانئ الأوروبية، اتجه المهربون إلى اعتماد وسائل أكثر تعقيداً، تشمل تنفيذ عمليات إنزال سرية في عرض البحر، واستخدام الاتصالات المشفرة، والزوارق السريعة، والغواصات غير المأهولة، إضافة إلى تقنيات تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي تتيح للسفن إظهار مواقع وهمية لتضليل أجهزة المراقبة.وقال القائم بأعمال رئيس وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، يورغن إبنر، إن سلطات إنفاذ القانون مضطرة إلى مواكبة التطورات باستمرار، مشيراً إلى أن المهربين يبتكرون أساليب جديدة بشكل متواصل. وحذر من ظاهرة "تأثير المياه"، التي تؤدي إلى انتقال نشاط التهريب إلى مناطق أخرى بمجرد تشديد الرقابة في منطقة معينة.وحذرت الأمم المتحدة من أن المعروض العالمي من الكوكايين قد يتجاوز حجم الطلب خلال الفترة المقبلة، ما قد يدفع الشبكات الإجرامية إلى إغراق الأسواق الأوروبية بكميات أكبر.كما تؤكد المنظمة أن أوروبا تستقبل اليوم كميات من الكوكايين تفوق تلك التي شهدتها خلال ثمانينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي ارتبطت بذروة انتشار هذا المخدر. وفي العام الماضي، ارتفعت بقايا الكوكايين في مياه الصرف الصحي بالمدن الأوروبية بأكثر من 20%، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمخدرات.ويرى خبراء أن انخفاض الأسعار، إلى جانب سهولة إتمام الصفقات عبر تطبيقات المراسلة المشفرة، أسهما في توسيع قاعدة المستهلكين. وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بروكسل، جوليان غارساني، إن الصورة النمطية لمتعاطي الكوكايين لم تعد تعكس الواقع، مؤكداً أن المخدر اخترق جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع، ما يجعل مواجهته تحدياً أمنياً وصحياً متزايداً للقارة الأوروبية.
https://sarabic.ae/20260206/البرازيل-تحبط-محاولة-تهريب-مئات-الكيلوغرامات-من-الكوكايين-إلى-المغرب-1110061313.html
https://sarabic.ae/20260105/ترامب-يتهم-الرئيس-الكولومبي-بإنتاج-الكوكايين-ويلمح-إلى-عملية-عسكرية-محتملة-1108916942.html
https://sarabic.ae/20260629/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تسهل-تهريب-المخدرات-إلى-أوروبا-1114801480.html
حلف الأطلسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103029/87/1030298737_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_d4f7c5eb35279cddac596101b7d68eba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكوكايين, حلف الأطلسي, العالم, مهربين, موانئ
الكوكايين, حلف الأطلسي, العالم, مهربين, موانئ
طوفان "الكوكايين" يضرب أوروبا... وشبكات التهريب تتفوق على الرقابة
تواجه أوروبا تدفقًا غير مسبوق للكوكايين، في ظل تحول المحيط الأطلسي إلى جبهة رئيسية في مواجهة شبكات تهريب المخدرات، التي تواصل تطوير أساليبها للالتفاف على الإجراءات الأمنية، مستفيدةً من التقنيات الحديثة واتساع المساحات البحرية.
وفي قاعدة بحرية في جزيرة هولبولين، جنوب شرقي مدينة كورك الإيرلندية، يراقب ضباط البحرية عبر أنظمة مراقبة متطورة مساحات شاسعة من المحيط لرصد أي تحركات مشبوهة قد تشير إلى عمليات تهريب. ويصف قائد عمليات الأسطول البحري الإيرلندي هذه المهمة بأنها "البحث عن إبرة في كومة قش"، موضحًا أن تعقب القوارب الصغيرة يعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات المراقبة.
ورغم الجهود الأمنية، تواجه البحرية الإيرلندية تحديات كبيرة، إذ لا تستطيع تشغيل أكثر من ثلاث سفن من أصل ثماني سفن بسبب نقص الطواقم وأعمال الصيانة، بينما يؤكد مسؤولون أن تأمين المنطقة البحرية، التي تمتد على نحو مليون كيلومتر مربع، يتطلب أسطولاً لا يقل عن 12 سفينة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أوروبا أصبحت الوجهة الرئيسية الجديدة للكوكايين عالميًا، مع تزايد نشاط شبكات التهريب واتساع حجم السوق.
كما تشير بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمخدرات إلى أن متوسط أسعار الكوكايين في الشوارع انخفض بنسبة 18% بين عامي 2014 و2024، في حين ارتفعت درجة نقاوته بنسبة 44%، ما يعكس زيادة المعروض وتحسن جودة المنتج.
ومع تشديد الرقابة على الموانئ الأوروبية
، اتجه المهربون إلى اعتماد وسائل أكثر تعقيداً، تشمل تنفيذ عمليات إنزال سرية في عرض البحر، واستخدام الاتصالات المشفرة، والزوارق السريعة، والغواصات غير المأهولة، إضافة إلى تقنيات تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي تتيح للسفن إظهار مواقع وهمية لتضليل أجهزة المراقبة.
وقال القائم بأعمال رئيس وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، يورغن إبنر، إن سلطات إنفاذ القانون مضطرة إلى مواكبة التطورات باستمرار، مشيراً إلى أن المهربين يبتكرون أساليب جديدة بشكل متواصل
. وحذر من ظاهرة "تأثير المياه"، التي تؤدي إلى انتقال نشاط التهريب إلى مناطق أخرى بمجرد تشديد الرقابة في منطقة معينة.
من جانبه، أكد الرئيس السابق لأركان قوات الدفاع الإيرلندية، مارك ميليت، أن بلاده ليست في وضع يسمح لها بوقف هذه التدفقات، مشدداً على أن أجهزة الأمن الأوروبية تحتاج إلى معلومات آنية تغطي سطح المحيط وقاعه والمجال الجوي فوقه لتعزيز قدرتها على التصدي لعمليات التهريب.
وحذرت الأمم المتحدة من أن المعروض العالمي من الكوكايين قد يتجاوز حجم الطلب خلال الفترة المقبلة، ما قد يدفع الشبكات الإجرامية إلى إغراق الأسواق الأوروبية بكميات أكبر.
كما تؤكد المنظمة أن أوروبا تستقبل اليوم كميات من الكوكايين
تفوق تلك التي شهدتها خلال ثمانينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي ارتبطت بذروة انتشار هذا المخدر. وفي العام الماضي، ارتفعت بقايا الكوكايين في مياه الصرف الصحي بالمدن الأوروبية بأكثر من 20%، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمخدرات.
وفي عام 2021، قدرت قيمة سوق الكوكايين في أوروبا بنحو 11.6 مليار يورو، إلا أن مايكل أوسوليفان، الرئيس السابق لمركز التحليل والعمليات البحرية لمكافحة المخدرات، يرى أن القيمة الحالية تقترب من 15 مليار يورو.
ويرى خبراء أن انخفاض الأسعار، إلى جانب سهولة إتمام الصفقات عبر تطبيقات المراسلة المشفرة، أسهما في توسيع قاعدة المستهلكين. وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بروكسل، جوليان غارساني، إن الصورة النمطية لمتعاطي الكوكايين لم تعد تعكس الواقع، مؤكداً أن المخدر اخترق جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع
، ما يجعل مواجهته تحدياً أمنياً وصحياً متزايداً للقارة الأوروبية.