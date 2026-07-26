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وزير الخارجية اللبناني: الدولة ماضية في بسط سلطتها.. ونزع سلاح "حزب الله" أولوية لا تراجع عنها

وزير الخارجية اللبناني: الدولة ماضية في بسط سلطتها.. ونزع سلاح "حزب الله" أولوية لا تراجع عنها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، أن "الدولة ماضية في استعادة سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية"، مشددًا أن "نزع سلاح "حزب الله" يمثل... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T08:52+0000

2026-07-26T08:52+0000

2026-07-26T08:52+0000

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وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية، قال رجّي إن "زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون، أسهمت في كسر الجمود في ملف المناطق الحدودية"، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل الانتشار في أولى هذه المناطق، معربًا عن أمله في أن يمتد انتشاره ليشمل كامل الجنوب، "بما يضمن خلوه، كما سائر الأراضي اللبنانية، من أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية الشرعية"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ووصف رجّي، الاتفاق الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بأنه "اتفاق إطاري"، معتبرًا أن بنوده "تشكّل أساسًا للمفاوضات المقبلة"، وأضاف أن الحكومة اللبنانية اتخذت منذ نحو عام ونصف قرارًا باعتبار "جميع العمليات العسكرية، التي ينفذها "حزب الله" غير شرعية"، مؤكدًا أن "الدولة عازمة على تفكيك البنية العسكرية للحزب وتسليم سلاحه".وأشار إلى أن "غالبية اللبنانيين، بمن فيهم عدد متزايد من أبناء الطائفة الشيعية، يؤيدون استعادة الدولة لاحتكارها الشرعي للسلاح، إلا أن كثيرين يتجنبون التعبير عن هذا الموقف علنًا خشية التعرض للضغوط أو التهديد".وفي ما يتعلق باستعادة السيادة الكاملة، قال رجّي إن "لبنان يمتلك للمرة الأولى حكومة ذات توجه سيادي واضح، وإن "حزب الله" أصبح أقلية داخلها"، مؤكدًا أن "الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ مهامه، في وقت تراجعت فيه القدرات العسكرية للحزب بشكل كبير".وعن الدور الأمريكي، اعتبر رجّي أن "واشنطن هي الطرف الأكثر قدرة على التأثير في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الضغوط الأمريكية أسفرت عن تأكيدات إسرائيلية بعدم وجود أطماع إقليمية تجاه لبنان"، كما أكد أن "إبرام الاتفاق النهائي سيُلزم جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتهم".ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

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