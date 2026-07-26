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الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وزير الخارجية اللبناني: الدولة ماضية في بسط سلطتها.. ونزع سلاح "حزب الله" أولوية لا تراجع عنها
وزير الخارجية اللبناني: الدولة ماضية في بسط سلطتها.. ونزع سلاح "حزب الله" أولوية لا تراجع عنها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، أن "الدولة ماضية في استعادة سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية"، مشددًا أن "نزع سلاح "حزب الله" يمثل... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية، قال رجّي إن "زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون، أسهمت في كسر الجمود في ملف المناطق الحدودية"، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل الانتشار في أولى هذه المناطق، معربًا عن أمله في أن يمتد انتشاره ليشمل كامل الجنوب، "بما يضمن خلوه، كما سائر الأراضي اللبنانية، من أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية الشرعية"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ووصف رجّي، الاتفاق الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بأنه "اتفاق إطاري"، معتبرًا أن بنوده "تشكّل أساسًا للمفاوضات المقبلة"، وأضاف أن الحكومة اللبنانية اتخذت منذ نحو عام ونصف قرارًا باعتبار "جميع العمليات العسكرية، التي ينفذها "حزب الله" غير شرعية"، مؤكدًا أن "الدولة عازمة على تفكيك البنية العسكرية للحزب وتسليم سلاحه".وأشار إلى أن "غالبية اللبنانيين، بمن فيهم عدد متزايد من أبناء الطائفة الشيعية، يؤيدون استعادة الدولة لاحتكارها الشرعي للسلاح، إلا أن كثيرين يتجنبون التعبير عن هذا الموقف علنًا خشية التعرض للضغوط أو التهديد".وفي ما يتعلق باستعادة السيادة الكاملة، قال رجّي إن "لبنان يمتلك للمرة الأولى حكومة ذات توجه سيادي واضح، وإن "حزب الله" أصبح أقلية داخلها"، مؤكدًا أن "الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ مهامه، في وقت تراجعت فيه القدرات العسكرية للحزب بشكل كبير".وعن الدور الأمريكي، اعتبر رجّي أن "واشنطن هي الطرف الأكثر قدرة على التأثير في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الضغوط الأمريكية أسفرت عن تأكيدات إسرائيلية بعدم وجود أطماع إقليمية تجاه لبنان"، كما أكد أن "إبرام الاتفاق النهائي سيُلزم جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتهم".ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية اللبناني: الدولة ماضية في بسط سلطتها.. ونزع سلاح "حزب الله" أولوية لا تراجع عنها

08:52 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، أن "الدولة ماضية في استعادة سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية"، مشددًا أن "نزع سلاح "حزب الله" يمثل أولوية لا تراجع عنها، باعتباره شرطًا أساسيًا لحصر السلاح بيد الدولة".
وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية، قال رجّي إن "زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون، أسهمت في كسر الجمود في ملف المناطق الحدودية"، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل الانتشار في أولى هذه المناطق، معربًا عن أمله في أن يمتد انتشاره ليشمل كامل الجنوب، "بما يضمن خلوه، كما سائر الأراضي اللبنانية، من أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية الشرعية"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
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ووصف رجّي، الاتفاق الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بأنه "اتفاق إطاري"، معتبرًا أن بنوده "تشكّل أساسًا للمفاوضات المقبلة"، وأضاف أن الحكومة اللبنانية اتخذت منذ نحو عام ونصف قرارًا باعتبار "جميع العمليات العسكرية، التي ينفذها "حزب الله" غير شرعية"، مؤكدًا أن "الدولة عازمة على تفكيك البنية العسكرية للحزب وتسليم سلاحه".

وشدد وزير الخارجية اللبناني أن "الخلاف ليس مع الطائفة الشيعية، وإنما مع "حزب الله"، رافضًا الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي، ومؤكدًا أن "الأولوية تتمثل في نزع السلاح، فيما يبقى مستقبل الحزب السياسي شأنًا يخصه".

وأشار إلى أن "غالبية اللبنانيين، بمن فيهم عدد متزايد من أبناء الطائفة الشيعية، يؤيدون استعادة الدولة لاحتكارها الشرعي للسلاح، إلا أن كثيرين يتجنبون التعبير عن هذا الموقف علنًا خشية التعرض للضغوط أو التهديد".
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وفي ما يتعلق باستعادة السيادة الكاملة، قال رجّي إن "لبنان يمتلك للمرة الأولى حكومة ذات توجه سيادي واضح، وإن "حزب الله" أصبح أقلية داخلها"، مؤكدًا أن "الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ مهامه، في وقت تراجعت فيه القدرات العسكرية للحزب بشكل كبير".

وأكد أن "الهدف النهائي يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وتمكين الجيش من أداء مسؤولياته كاملة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ مهامها دون أن يكون هذا الدعم بديلًا عن القرار السياسي.

وعن الدور الأمريكي، اعتبر رجّي أن "واشنطن هي الطرف الأكثر قدرة على التأثير في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الضغوط الأمريكية أسفرت عن تأكيدات إسرائيلية بعدم وجود أطماع إقليمية تجاه لبنان"، كما أكد أن "إبرام الاتفاق النهائي سيُلزم جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتهم".
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24 يوليو, 19:35 GMT
ووقّع لبنان وإسرائيل، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وينص الاتفاق على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، بشرط نزع سلاح "حزب الله"، بدءًا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وكان "حزب الله" اللبناني، بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وردت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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