https://sarabic.ae/20260726/وزير-الدفاع-اليمني-ماضون-نحو-حسم-المعركة-وبسط-سيطرة-الدولة-على-كامل-الأراضي-1115525052.html

وزير الدفاع اليمني: ماضون نحو حسم المعركة وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي

وزير الدفاع اليمني: ماضون نحو حسم المعركة وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة اليمنية ماضية نحو حسم المعركة ضد جماعة الحوثي، مشدداً على استمرار الجهود... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T20:24+0000

2026-07-26T20:24+0000

2026-07-26T20:24+0000

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وقال العقيلي إن جماعة الحوثي "أثبتت منذ نشأتها وعلى مدى أكثر من عقد أنها لا تعيش إلا على دورات وجولات العنف والإرهاب والقرصنة"، معتبراً أنها واصلت استهداف مقدرات الشعب اليمني واستغلال الموقع الجغرافي للبلاد لتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية، "انطلاقاً من مهامها الدستورية، وبالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، ستتصدى لكافة أشكال الإرهاب الحوثي المزعزع لأمن الممرات المائية والملاحة البحرية".وأكد وزير الدفاع اليمني أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة "لن يكون دائماً إلا ببسط سيطرة الدولة الكاملة على جميع الأراضي اليمنية"، معتبراً أن ذلك يتطلب إنهاء ما وصفه بنفوذ جماعة الحوثي.وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، مهددًا بـ"مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ"، وفق تعبيره.فيما أعلن المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية السفن في باب المندب، متوعدًا بالرد بقوة على أي تهديدات لـ"أنصار الله"، نافيًا فرض التحالف حصارًا على المواني والمطارات اليمنية.ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية، بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.وتشترط "أنصار الله" على السعودية، لتحقيق السلام، إعلان وقف العمليات العسكرية للتحالف، ورفع قيوده على المطارات والمواني التي تديرها الجماعة، وانسحاب قواته بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر، وإعادة إعمار ما خلفته عملياته العسكرية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت ستة أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي