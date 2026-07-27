https://sarabic.ae/20260727/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مواقع-لإمدادات-النفط-السعودي-بطائرات-مسيرة-1115543007.html
"أنصار الله" تعلن استهداف مواقع لإمدادات النفط السعودي بطائرات مسيرة
"أنصار الله" تعلن استهداف مواقع لإمدادات النفط السعودي بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف، عددًا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T13:38+0000
2026-07-27T13:38+0000
2026-07-27T13:38+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "العملية جاءت ردًا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية"، مؤكدًا أن الجماعة نفذت الهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، إن هذه المحاولات، انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، حسب وكالة الأنباء السعودية - واس.وأكدت وزارة الدفاع السعودية، حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية مقدراتها، مشددة على احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.وأكدت المملكة، عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.
https://sarabic.ae/20260725/تصويت-برأيك-ما-مآل-جولة-التصعيد-العسكري-بين-أنصار-الله-والتحالف؟-1115497205.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61978760cdc26dea5a42f98725724f72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استهداف مواقع لإمدادات النفط السعودي بطائرات مسيرة
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف، عددًا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "العملية جاءت ردًا على اختراق المسيرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية"، مؤكدًا أن الجماعة نفذت الهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة
القادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، إن هذه المحاولات، انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، حسب وكالة
الأنباء السعودية - واس.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية
، حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية مقدراتها، مشددة على احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.
وأكدت المملكة، عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان
، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.