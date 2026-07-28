https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تواصل-استهداف-الموانئ-والسفن-التي-تعمل-لصالح-القوات-الأوكرانية--الدفاع-الروسية--1115574217.html

القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – الدفاع الروسية

القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت، على مدار اليوم الثلاثاء، استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T14:16+0000

2026-07-28T14:16+0000

2026-07-28T14:37+0000

روسيا

العالم

موسكو

وزارة الدفاع الروسية

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وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القوات المسلحة الروسية واصلت طوال اليوم، تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وكانت الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.كما أعلنت الوزارة، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدًا إياها خسائر فادحة.وجاء في بيان الوزارة: "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك"، كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا، منشآت لتفريغ وتخزين الوقود مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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