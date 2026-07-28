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القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – الدفاع الروسية
القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت، على مدار اليوم الثلاثاء، استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T14:16+0000
2026-07-28T14:37+0000
روسيا
العالم
موسكو
وزارة الدفاع الروسية
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وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القوات المسلحة الروسية واصلت طوال اليوم، تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وكانت الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.كما أعلنت الوزارة، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدًا إياها خسائر فادحة.وجاء في بيان الوزارة: "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك"، كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا، منشآت لتفريغ وتخزين الوقود مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html
https://sarabic.ae/20260728/بلدة-كراسني-كوت-المحررة-مهمة-تكتيكيا-للتقدم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1115570747.html
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روسيا, العالم, موسكو, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, العالم, موسكو, وزارة الدفاع الروسية

القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية – الدفاع الروسية

14:16 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 14:37 GMT 28.07.2026)
© Sputnikطائرات مسيرة - الجيش الروسي
طائرات مسيرة - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت، على مدار اليوم الثلاثاء، استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "القوات المسلحة الروسية واصلت طوال اليوم، تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأردفت الوزارة بأن "القوات الروسية استهدفت سفينة شحن، كانت تنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية إلى موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، بالإضافة إلى استهداف منشآت البنية التحتية لمحطة الشحنات العابرة، إضافة إلى خزانات وقود مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف".

إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير سفينة رفع وإرساء حربية ثقيلة في ميناء نيكولاييف- الدفاع الروسية
06:09 GMT
وكانت الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "استهدفت طائرات مسيّرة ناقلة بضائع، كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود".

كما أعلنت الوزارة، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدًا إياها خسائر فادحة.
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
بلدة كراسني كوت المحررة مهمة تكتيكيا للتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
12:49 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "قواتنا استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك"، كما أعلنت الوزارة، أن ضربات بالأسلحة الدقيقة استهدفت في ميناء أوديسا، منشآت لتفريغ وتخزين الوقود مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية.

كما استهدفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، سفينة شحن في ميناء نيكولاييف كانت تنقل شحنات عسكرية لقوات كييف.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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