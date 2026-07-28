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بلدة كراسني كوت المحررة مهمة تكتيكيا للتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
بلدة كراسني كوت المحررة مهمة تكتيكيا للتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن السيطرة على بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحمل أهمية تكتيكية كبيرة لمواصلة تقدم وحدات الاقتحام... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T12:49+0000
2026-07-28T12:49+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تحرير بلدة كراسني كوت يحمل أهمية تكتيكية كبيرة لمواصلة تقدم وحدات الاقتحام التابعة لقوات مجموعة "المركز" وتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أنه بدعم من وحدات أنظمة المسيرات والمدفعية، تمكنت وحدات الاقتحام من اختراق دفاعات العدو والتمركز في المواقع، وتطهير البلدة والغابات المجاورة من أفراد القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن قوات كييف تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وكذلك في وسائل إدارة الطائرات المسيرة.وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه:"تكبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر بلغت نحو 360 جندياً، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، قرب بلدات غروزسكوي، وسيرغيفكا، ونوفواندريفكا، وسفيتلو، ودوبروبيلليا، وروبيجني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك".وتواصل القوات الروسية تواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك، وتسعى إلى تحرير المزيد من البلدات والمواقع الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
https://sarabic.ae/20260728/تدمير-سفينة-رفع-وإرساء-حربية-ثقيلة-في-ميناء-نيكولاييف--الدفاع-الروسية-1115560375.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

بلدة كراسني كوت المحررة مهمة تكتيكيا للتقدم في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

12:49 GMT 28.07.2026
© Photo / People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegramالقوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Photo / People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegram
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن السيطرة على بلدة كراسني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية، تحمل أهمية تكتيكية كبيرة لمواصلة تقدم وحدات الاقتحام وتحرير أراضي الجمهورية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "تحرير بلدة كراسني كوت يحمل أهمية تكتيكية كبيرة لمواصلة تقدم وحدات الاقتحام التابعة لقوات مجموعة "المركز" وتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أنه بدعم من وحدات أنظمة المسيرات والمدفعية، تمكنت وحدات الاقتحام من اختراق دفاعات العدو والتمركز في المواقع، وتطهير البلدة والغابات المجاورة من أفراد القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن قوات كييف تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وكذلك في وسائل إدارة الطائرات المسيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "المركز" التابعة لها، حررت بلدة كراسني كوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق القوات الروسية اختراقات مهمة، وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة على جميع جبهات القتال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه:"تكبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر بلغت نحو 360 جندياً، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، قرب بلدات غروزسكوي، وسيرغيفكا، ونوفواندريفكا، وسفيتلو، ودوبروبيلليا، وروبيجني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك".
وتواصل القوات الروسية تواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك، وتسعى إلى تحرير المزيد من البلدات والمواقع الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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