https://sarabic.ae/20260729/نشاط-أوكراني-داخل-العراق-تداعيات-تتجاوز-الحدود-وتهدد-أمن-الخليج--1115602170.html

نشاط أوكراني داخل العراق... تداعيات تتجاوز الحدود وتهدد أمن الخليج

نشاط أوكراني داخل العراق... تداعيات تتجاوز الحدود وتهدد أمن الخليج

سبوتنيك عربي

يفتح إعلان السلطات العراقية القبض على مجموعات متهمة بالعمل لصالح أوكرانيا وتنفيذ عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، فصلًا جديدًا في مشهد الصراع الإقليمي، ما... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T16:05+0000

2026-07-29T16:05+0000

2026-07-29T16:05+0000

العراق

أخبار أوكرانيا

إيران

تدخل

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101700/32/1017003295_0:268:2709:1791_1920x0_80_0_0_4a6bdd48d270e844303a248b31b21ea2.jpg

وصرّح مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم العبودي أنه "ألقينا القبض على مجموعات محدودة نفذت عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، واستهدفت عددا من المنشآت، وبعد التحقيق معها اعترف أفرادها بأنهم كانوا يعملون لصالح أوكرانيا".وأوضح القصاب أن "هذا الملف يضع الحكومة العراقية في موقف محرج، لاسيما في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط إيران بروسيا منذ عقود"، معتبرًا أن "كييف تسعى إلى الانتقام من طهران بسبب تحالفها مع موسكو.وطالب القصاب بـ"محاسبة أوكرانيا، من خلال تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتدخلها في العراق ودول المنطقة".وجود 700 ألف أجنبي في العراق يكشف اختراقًا أمنيًافي المقابل، قال اللواء العسكري محمد الأعسم في حديث لـ "سبوتنيك": "وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل العراق، والتي تقدر بنحو 700 ألف شخص وفق بيانات وزارة العمل، يشير إلى وجود اختراق أمني يستدعي المعالجة"، معتبرًا أن "ذلك يعكس إخفاقًا في الحد من بعض الثغرات الأمنية".ولم يستبعد الأعسم "وجود تعاون بين جهات خارجية وأطراف تسعى للإضرار بمصالح البلاد"، ولفت إلى أن أوكرانيا تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، ما يجعل احتمال سعيها إلى تعزيز حضورها داخل العراق لخدمة مصالحها قائمًا".مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلادالكرملين: نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية ويعمل باستمرار على توسيع جغرافيتها

https://sarabic.ae/20260729/الحشد-الشعبي-الهجمات-السعودية-الأمريكية-تمثل-تصعيدا-خطيرا-وانتهاكا-لسيادة-العراق-1115584827.html

العراق

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أخبار أوكرانيا, إيران, تدخل, تقارير سبوتنيك, حصري