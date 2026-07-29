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وزارة البترول المصرية: حريق على سفينتي التغييز والتخزين في ميناء دمياط
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نشاط أوكراني داخل العراق... تداعيات تتجاوز الحدود وتهدد أمن الخليج
نشاط أوكراني داخل العراق... تداعيات تتجاوز الحدود وتهدد أمن الخليج
سبوتنيك عربي
يفتح إعلان السلطات العراقية القبض على مجموعات متهمة بالعمل لصالح أوكرانيا وتنفيذ عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، فصلًا جديدًا في مشهد الصراع الإقليمي، ما... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T16:05+0000
2026-07-29T16:05+0000
العراق
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وصرّح مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم العبودي أنه "ألقينا القبض على مجموعات محدودة نفذت عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، واستهدفت عددا من المنشآت، وبعد التحقيق معها اعترف أفرادها بأنهم كانوا يعملون لصالح أوكرانيا".وأوضح القصاب أن "هذا الملف يضع الحكومة العراقية في موقف محرج، لاسيما في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط إيران بروسيا منذ عقود"، معتبرًا أن "كييف تسعى إلى الانتقام من طهران بسبب تحالفها مع موسكو.وطالب القصاب بـ"محاسبة أوكرانيا، من خلال تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتدخلها في العراق ودول المنطقة".وجود 700 ألف أجنبي في العراق يكشف اختراقًا أمنيًافي المقابل، قال اللواء العسكري محمد الأعسم في حديث لـ "سبوتنيك": "وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل العراق، والتي تقدر بنحو 700 ألف شخص وفق بيانات وزارة العمل، يشير إلى وجود اختراق أمني يستدعي المعالجة"، معتبرًا أن "ذلك يعكس إخفاقًا في الحد من بعض الثغرات الأمنية".ولم يستبعد الأعسم "وجود تعاون بين جهات خارجية وأطراف تسعى للإضرار بمصالح البلاد"، ولفت إلى أن أوكرانيا تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، ما يجعل احتمال سعيها إلى تعزيز حضورها داخل العراق لخدمة مصالحها قائمًا".مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلادالكرملين: نظام كييف يواصل أنشطته الإرهابية ويعمل باستمرار على توسيع جغرافيتها
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حسن نبيل
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العراق, أخبار أوكرانيا, إيران, تدخل, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار أوكرانيا, إيران, تدخل, تقارير سبوتنيك, حصري

نشاط أوكراني داخل العراق... تداعيات تتجاوز الحدود وتهدد أمن الخليج

16:05 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Osama Samiقصف مدينة الرمادي خلال تحريرها من داعش
قصف مدينة الرمادي خلال تحريرها من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Osama Sami
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- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
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حصري
يفتح إعلان السلطات العراقية القبض على مجموعات متهمة بالعمل لصالح أوكرانيا وتنفيذ عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، فصلًا جديدًا في مشهد الصراع الإقليمي، ما يهدد استقرار المنطقة، وأمن الممرات الحيوية في الخليج.
وصرّح مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم العبودي أنه "ألقينا القبض على مجموعات محدودة نفذت عمليات قصف داخل الأراضي العراقية، واستهدفت عددا من المنشآت، وبعد التحقيق معها اعترف أفرادها بأنهم كانوا يعملون لصالح أوكرانيا".
وفي السياق، قال المحلل السياسي العراقي نجم القصاب في حديث لـ"سبوتنيك": "تحاول أوكرانيا إحراج بعض الحكومات، ومنها العراق، عبر تجنيد طلاب أجانب موجودين على أراضيها لتنفيذ عمليات تستهدف دولًا أخرى".
وأوضح القصاب أن "هذا الملف يضع الحكومة العراقية في موقف محرج، لاسيما في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط إيران بروسيا منذ عقود"، معتبرًا أن "كييف تسعى إلى الانتقام من طهران بسبب تحالفها مع موسكو.

وأضاف أن أوكرانيا تحاول، من خلال هذه التحركات، تنفيذ ما وصفها بـ"أجندات إسرائيلية" في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن استهداف ناقلة نفط إيرانية يندرج ضمن هذا السياق، وفق تعبيره.

وطالب القصاب بـ"محاسبة أوكرانيا، من خلال تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتدخلها في العراق ودول المنطقة".
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وجود 700 ألف أجنبي في العراق يكشف اختراقًا أمنيًا

في المقابل، قال اللواء العسكري محمد الأعسم في حديث لـ "سبوتنيك": "وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل العراق، والتي تقدر بنحو 700 ألف شخص وفق بيانات وزارة العمل، يشير إلى وجود اختراق أمني يستدعي المعالجة"، معتبرًا أن "ذلك يعكس إخفاقًا في الحد من بعض الثغرات الأمنية".
ولم يستبعد الأعسم "وجود تعاون بين جهات خارجية وأطراف تسعى للإضرار بمصالح البلاد"، ولفت إلى أن أوكرانيا تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، ما يجعل احتمال سعيها إلى تعزيز حضورها داخل العراق لخدمة مصالحها قائمًا".
مستشار الأمن القومي العراقي: القبض على خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت هجمات داخل البلاد
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