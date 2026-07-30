https://sarabic.ae/20260730/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-الأزرق-الجوية-في-الأردن-1115621171.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن، مؤكدًا تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35"، وإلحاق... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "الهجوم نُفذ بواسطة صواريخ بالستية استهدفت منصة إنزال وصيانة طائرات "إف-35" الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية".وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن تدمير ثلاث طائرات "إف-35"، تدميرًا كاملًا، وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث طائرات أخرى"، مؤكدًا "مقتل عدد من الضباط والفنيين والمهندسين الأمريكيين"، على حد قوله.وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الهجوم جاء ردًا على غارة أمريكية، قال إنها استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة "قشم"، وأسفرت بحسب البيان، عن مقتل أفراد من عائلة وإصابة طفلين آخرين.وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدة أن عمليات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية.وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، إن "إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية".وأكدت استمرارها في أداء واجبها بحماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، مشددة على أنها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين.وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن
11:33 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 11:36 GMT 30.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن، مؤكدًا تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35"، وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، وذلك ردًا على القصف الأمريكي، الذي استهدف جزيرة "قشم"، على حد قوله.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "الهجوم نُفذ بواسطة صواريخ بالستية استهدفت منصة إنزال وصيانة طائرات "إف-35" الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية".
وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن تدمير ثلاث طائرات "إف-35"، تدميرًا كاملًا، وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث طائرات أخرى"، مؤكدًا "مقتل عدد من الضباط والفنيين والمهندسين الأمريكيين"، على حد قوله.
وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الهجوم جاء ردًا على غارة أمريكية، قال إنها استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة "قشم"، وأسفرت بحسب البيان، عن مقتل أفراد من عائلة وإصابة طفلين آخرين.
ووجّه البيان، رسالة إلى الشعب الأردني، معتبرًا أن "الهجوم يأتي في إطار مساعدة الأردن على تحرير أراضيه من الاحتلال الأمريكي"، مؤكدًا استمرار ما سماه "النضال حتى طرد آخر جندي أمريكي من المنطقة".
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة
بـ5 صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدة أن عمليات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية.
وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها
، إن "إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية".
وأكدت استمرارها في أداء واجبها بحماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، مشددة على أنها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، أنها نفّذت ضربات ضد إيران
، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع.
وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة
ردا على ضربات إيرانية مباغتة استهدفت قوات أمريكية في الأردن.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.