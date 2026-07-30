https://sarabic.ae/20260730/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-تفاصيل-استهداف-سفينتي-دمياط-ويتحدث-عن-رد-فعل-الدولة-1115639068.html

رئيس الوزراء المصري يكشف تفاصيل استهداف سفينتي دمياط ويتحدث عن رد فعل الدولة

رئيس الوزراء المصري يكشف تفاصيل استهداف سفينتي دمياط ويتحدث عن رد فعل الدولة

سبوتنيك عربي

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تفاصيل حادث استهداف سفينتي التغويز في ميناء دمياط، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعاملت مع الواقعة وفق منهجية "إدارة... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T17:51+0000

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وقال مدبولي إن الحكومة ستعرض للرأي العام تفاصيل ما جرى والإجراءات التي اتخذتها، مشيرًا إلى صدور عدد من القرارات الحاسمة للتعامل مع تداعيات الحادث، بحسب ما ذكر موقع "الأهرام" المصري. وأوضح رئيس الوزراء أنه تلقى، في تمام الساعة 2:20 ظهر أمس الأربعاء، بلاغًا باندلاع حريق في سفينتي تغويز بميناء دمياط، كانتا متجاورتين، إحداهما مخصصة للتخزين والأخرى للتغويز.وأكد مدبولي أن جميع أجهزة الدولة تحركت فور وقوع الحادث، حيث تم فصل السفينتين عن بعضهما، ونقل سفينة التخزين بعيدًا عن الرصيف، فيما جرى إخلاء سفينة التغويز بالكامل من العاملين كإجراء احترازي.وأضاف أن نقل سفينة التغويز إلى عرض البحر لمسافة ثلاثة كيلومترات جاء في إطار الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة في ميناء دمياط استمرت بصورة طبيعية، حيث استقبل الميناء وغادره 15 سفينة خلال فترة التعامل مع الحادث.وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس الوزراء الشكر لجميع الجهات التي شاركت في احتواء الحادث وإخماد الحريق، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين وزارات النقل والبترول، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، كما أكد أنه تم تفعيل بدائل الطاقة على الفور، وأن تنوع مصادر الطاقة في مصر أسهم في ضمان عدم تأثر القطاع بالحادث.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

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