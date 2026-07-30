رئيس الوزراء المصري يكشف تفاصيل استهداف سفينتي دمياط ويتحدث عن رد فعل الدولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260730/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-تفاصيل-استهداف-سفينتي-دمياط-ويتحدث-عن-رد-فعل-الدولة-1115639068.html
رئيس الوزراء المصري يكشف تفاصيل استهداف سفينتي دمياط ويتحدث عن رد فعل الدولة
رئيس الوزراء المصري يكشف تفاصيل استهداف سفينتي دمياط ويتحدث عن رد فعل الدولة
سبوتنيك عربي
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تفاصيل حادث استهداف سفينتي التغويز في ميناء دمياط، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعاملت مع الواقعة وفق منهجية "إدارة... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T17:51+0000
2026-07-30T17:51+0000
أخبار مصر الآن
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562266_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_058219b574efcdd36e9c2b0373e5a5e1.jpg
وقال مدبولي إن الحكومة ستعرض للرأي العام تفاصيل ما جرى والإجراءات التي اتخذتها، مشيرًا إلى صدور عدد من القرارات الحاسمة للتعامل مع تداعيات الحادث، بحسب ما ذكر موقع "الأهرام" المصري. وأوضح رئيس الوزراء أنه تلقى، في تمام الساعة 2:20 ظهر أمس الأربعاء، بلاغًا باندلاع حريق في سفينتي تغويز بميناء دمياط، كانتا متجاورتين، إحداهما مخصصة للتخزين والأخرى للتغويز.وأكد مدبولي أن جميع أجهزة الدولة تحركت فور وقوع الحادث، حيث تم فصل السفينتين عن بعضهما، ونقل سفينة التخزين بعيدًا عن الرصيف، فيما جرى إخلاء سفينة التغويز بالكامل من العاملين كإجراء احترازي.وأضاف أن نقل سفينة التغويز إلى عرض البحر لمسافة ثلاثة كيلومترات جاء في إطار الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة في ميناء دمياط استمرت بصورة طبيعية، حيث استقبل الميناء وغادره 15 سفينة خلال فترة التعامل مع الحادث.وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس الوزراء الشكر لجميع الجهات التي شاركت في احتواء الحادث وإخماد الحريق، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين وزارات النقل والبترول، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، كما أكد أنه تم تفعيل بدائل الطاقة على الفور، وأن تنوع مصادر الطاقة في مصر أسهم في ضمان عدم تأثر القطاع بالحادث.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
https://sarabic.ae/20260730/السيسي-يعلق-على-حادث-استهداف-سفينتي-دمياط-1115637682.html
https://sarabic.ae/20260730/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-محاولات-جبانة-لتوسيع-الصراع-بعد-حادث-دمياط-1115630732.html
https://sarabic.ae/20260730/أنصار-الله-تنفي-مسؤوليتها-عن-استهداف-سفينة-في-ميناء-دمياط-المصري-1115626096.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562266_154:0:1446:969_1920x0_80_0_0_7432c5c24c2f6229c16781f4c799e0cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, مصر
أخبار مصر الآن, مصر

رئيس الوزراء المصري يكشف تفاصيل استهداف سفينتي دمياط ويتحدث عن رد فعل الدولة

17:51 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Yuki Iwamuraرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تفاصيل حادث استهداف سفينتي التغويز في ميناء دمياط، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعاملت مع الواقعة وفق منهجية "إدارة الأزمة"، وأن الحادث لم يؤثر في عمل الميناء أو قطاع الطاقة.
وقال مدبولي إن الحكومة ستعرض للرأي العام تفاصيل ما جرى والإجراءات التي اتخذتها، مشيرًا إلى صدور عدد من القرارات الحاسمة للتعامل مع تداعيات الحادث، بحسب ما ذكر موقع "الأهرام" المصري.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
السيسي يعلق على حادث استهداف سفينتي دمياط
17:00 GMT
وأوضح رئيس الوزراء أنه تلقى، في تمام الساعة 2:20 ظهر أمس الأربعاء، بلاغًا باندلاع حريق في سفينتي تغويز بميناء دمياط، كانتا متجاورتين، إحداهما مخصصة للتخزين والأخرى للتغويز.
وأشار إلى أن سفينة التغويز تمثل منشأة صناعية عالية الخطورة، إذ تقوم بعمليات تغويز الغاز الطبيعي المسال، موضحًا أن تعرضها لأضرار جسيمة كان من الممكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية على الميناء، إلا أن آثار الحادث ظلت في نطاق محدود، مع التأكد من سلامة سفينة التخزين وعدم تعرضها لأي أضرار.
وأكد مدبولي أن جميع أجهزة الدولة تحركت فور وقوع الحادث، حيث تم فصل السفينتين عن بعضهما، ونقل سفينة التخزين بعيدًا عن الرصيف، فيما جرى إخلاء سفينة التغويز بالكامل من العاملين كإجراء احترازي.
ميناء دمياط، مصر، 28 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
الأمين العام للجامعة العربية يحذر من "محاولات جبانة" لتوسيع الصراع بعد حادث دمياط
13:42 GMT
وأضاف أن نقل سفينة التغويز إلى عرض البحر لمسافة ثلاثة كيلومترات جاء في إطار الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة في ميناء دمياط استمرت بصورة طبيعية، حيث استقبل الميناء وغادره 15 سفينة خلال فترة التعامل مع الحادث.
ولفت إلى أن عمليات إخماد الحريق استمرت نحو 14 ساعة حتى تمت السيطرة عليه بالكامل، مؤكدًا أن الحكومة تحرت الدقة قبل إعلان أي تفاصيل بشأن أسباب الحريق، وأن الجهات المختصة استعانت بطائرات مسيّرة (درون) لتحديد مصدر النيران والتعامل معها بدقة.
وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس الوزراء الشكر لجميع الجهات التي شاركت في احتواء الحادث وإخماد الحريق، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين وزارات النقل والبترول، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، كما أكد أنه تم تفعيل بدائل الطاقة على الفور، وأن تنوع مصادر الطاقة في مصر أسهم في ضمان عدم تأثر القطاع بالحادث.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.
سفينة شحن في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
"أنصار الله" تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفينة في ميناء دمياط المصري
12:26 GMT
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".
وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала