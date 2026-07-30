https://sarabic.ae/20260730/ضابط-أوكراني-زالوجني-يستعين-بشركة-علاقات-عامة-استعدادا-لانتخابات-الرئاسة-1115614649.html

ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية

ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية

سبوتنيك عربي

أكد المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيل بروزوروف، أن السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، والقائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T06:17+0000

2026-07-30T06:17+0000

2026-07-30T06:41+0000

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وقال بروزوروف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "وقّع زالوجني عقدًا مع شركة "مولفار"، وهو يستخدمها لمهاجمة منافسيه في السباق الرئاسي والترويج لنفسه كرئيس محتمل".وتابع بروزوروف: "أمثال زالوجني يحاولون بالفعل لعب لعبتهم الخاصة. لم يعودوا يرغبون في أن يكونوا مجرد دمى، بل يطورون ويستخدمون أدواتهم الخاصة. لديهم من يحرّكهم، لكنهم في الوقت نفسه يحركون هياكل تابعة لهم".وفي يوليو/ تموز الجاري، صرح بروزوروف لـ"سبوتنيك"، أن السلطات البريطانية تنظر إلى زالوجني باعتباره "مرشحًا محتملًا" لتولي مناصب عليا في الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك منصب رئيس البلاد.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكيضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية

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