ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية

عربي
الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260730/ضابط-أوكراني-زالوجني-يستعين-بشركة-علاقات-عامة-استعدادا-لانتخابات-الرئاسة-1115614649.html
ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية
ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أكد المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيل بروزوروف، أن السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، والقائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T06:17+0000
2026-07-30T06:41+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_3343ed10b2803b9838b6189ebc6a5c64.jpg
وقال بروزوروف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "وقّع زالوجني عقدًا مع شركة "مولفار"، وهو يستخدمها لمهاجمة منافسيه في السباق الرئاسي والترويج لنفسه كرئيس محتمل".وتابع بروزوروف: "أمثال زالوجني يحاولون بالفعل لعب لعبتهم الخاصة. لم يعودوا يرغبون في أن يكونوا مجرد دمى، بل يطورون ويستخدمون أدواتهم الخاصة. لديهم من يحرّكهم، لكنهم في الوقت نفسه يحركون هياكل تابعة لهم".وفي يوليو/ تموز الجاري، صرح بروزوروف لـ"سبوتنيك"، أن السلطات البريطانية تنظر إلى زالوجني باعتباره "مرشحًا محتملًا" لتولي مناصب عليا في الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك منصب رئيس البلاد.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكيضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
https://sarabic.ae/20251216/مشاجرة-في-البرلمان-الأوكراني-بعد-محاولة-نائبة-فرض-إضرابها-على-المنصة-فيديو-1108226740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_171:0:2830:1994_1920x0_80_0_0_02b64578e9e652573d974243c6c022d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية

06:17 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 06:41 GMT 30.07.2026)
© AP Photoالقائد العام للجيش الأوكراني زالوجني
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيل بروزوروف، أن السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، والقائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، تعاقد مع شركة العلاقات العامة البريطانية "مولفار"، لدعم "صورته" استعدادًا لاحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال بروزوروف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "وقّع زالوجني عقدًا مع شركة "مولفار"، وهو يستخدمها لمهاجمة منافسيه في السباق الرئاسي والترويج لنفسه كرئيس محتمل".

وأضاف: "لا تتلقى الشركة تمويلًا من زالوجني عبر مصادره الخاصة فحسب، بل أيضًا من دوائر بريطانية تدعمه وترغب في رؤيته رئيسًا مقبلًا لأوكرانيا".

وتابع بروزوروف: "أمثال زالوجني يحاولون بالفعل لعب لعبتهم الخاصة. لم يعودوا يرغبون في أن يكونوا مجرد دمى، بل يطورون ويستخدمون أدواتهم الخاصة. لديهم من يحرّكهم، لكنهم في الوقت نفسه يحركون هياكل تابعة لهم".

وكانت مؤسسة "إيبسوس" في فبراير/ شباط الماضي، أجرت استطلاعًا للرأي أظهر أن زالوجني، ورئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف (المدرج في روسيا على قائمة المتطرفين والإرهابيين)، إضافة إلى الملاكم أليكساندر أوسيك، يحظون بثقة أكبر بين الأوكرانيين مقارنة بزيلينسكي.

مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة وزير الدفاع... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو
16 ديسمبر 2025, 12:11 GMT
وفي يوليو/ تموز الجاري، صرح بروزوروف لـ"سبوتنيك"، أن السلطات البريطانية تنظر إلى زالوجني باعتباره "مرشحًا محتملًا" لتولي مناصب عليا في الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك منصب رئيس البلاد.

وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/ أيار 2024، ثم أُلغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، إذ عُلل ذلك بإعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.
الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي
ضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала