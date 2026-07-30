https://sarabic.ae/20260730/ضابط-أوكراني-زالوجني-يستعين-بشركة-علاقات-عامة-استعدادا-لانتخابات-الرئاسة-1115614649.html
ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية
ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أكد المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيل بروزوروف، أن السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، والقائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بروزوروف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "وقّع زالوجني عقدًا مع شركة "مولفار"، وهو يستخدمها لمهاجمة منافسيه في السباق الرئاسي والترويج لنفسه كرئيس محتمل".وتابع بروزوروف: "أمثال زالوجني يحاولون بالفعل لعب لعبتهم الخاصة. لم يعودوا يرغبون في أن يكونوا مجرد دمى، بل يطورون ويستخدمون أدواتهم الخاصة. لديهم من يحرّكهم، لكنهم في الوقت نفسه يحركون هياكل تابعة لهم".وفي يوليو/ تموز الجاري، صرح بروزوروف لـ"سبوتنيك"، أن السلطات البريطانية تنظر إلى زالوجني باعتباره "مرشحًا محتملًا" لتولي مناصب عليا في الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك منصب رئيس البلاد.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.الاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكيضابط أمريكي: المحادثات السرية لإقالة زيلينسكي تكشف تبعية أوكرانيا لقوى أجنبية
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ضابط أوكراني سابق: زالوجني يستعين بشركة علاقات عامة استعدادا للانتخابات الرئاسية
06:17 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 06:41 GMT 30.07.2026)
أكد المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيل بروزوروف، أن السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، والقائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، تعاقد مع شركة العلاقات العامة البريطانية "مولفار"، لدعم "صورته" استعدادًا لاحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال بروزوروف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "وقّع زالوجني عقدًا مع شركة "مولفار"، وهو يستخدمها لمهاجمة منافسيه في السباق الرئاسي والترويج لنفسه كرئيس محتمل".
وأضاف: "لا تتلقى الشركة تمويلًا من زالوجني عبر مصادره الخاصة فحسب، بل أيضًا من دوائر بريطانية تدعمه وترغب في رؤيته رئيسًا مقبلًا لأوكرانيا".
وتابع بروزوروف: "أمثال زالوجني يحاولون بالفعل لعب لعبتهم الخاصة. لم يعودوا يرغبون في أن يكونوا مجرد دمى، بل يطورون ويستخدمون أدواتهم الخاصة. لديهم من يحرّكهم، لكنهم في الوقت نفسه يحركون هياكل تابعة لهم".
وكانت مؤسسة "إيبسوس" في فبراير/ شباط الماضي، أجرت استطلاعًا للرأي أظهر أن زالوجني، ورئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف (المدرج في روسيا على قائمة المتطرفين والإرهابيين)، إضافة إلى الملاكم أليكساندر أوسيك، يحظون بثقة أكبر بين الأوكرانيين مقارنة بزيلينسكي.
16 ديسمبر 2025, 12:11 GMT
وفي يوليو/ تموز الجاري، صرح بروزوروف لـ"سبوتنيك"، أن السلطات البريطانية تنظر إلى زالوجني باعتباره "مرشحًا محتملًا" لتولي مناصب عليا في الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك منصب رئيس البلاد.
وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/ أيار 2024، ثم أُلغيت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، إذ عُلل ذلك بإعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييد زيلينسكي انخفضت إلى 4%.