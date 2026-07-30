https://sarabic.ae/20260730/مكيفات-عربية-تقتحم-أوروبا-أول-شحنة-تصل-إلى-إسبانيا-وسط-موجات-حر-قياسية-1115626697.html
مكيفات عربية تقتحم أوروبا... أول شحنة تصل إلى إسبانيا وسط موجات حر قياسية
مكيفات عربية تقتحم أوروبا... أول شحنة تصل إلى إسبانيا وسط موجات حر قياسية
سبوتنيك عربي
وسط موجات الحر القياسية التي تعاني منها الدول الأوروبية في هذا الصيف، قامت الجزائر في إطلاق أوّل عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى إسبانيا، تحت إشراف... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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2026-07-30T13:22+0000
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أكثر من 250 ألف مكيف هوائي طلبتها مراكز شراء أوروبية من مجمع "كوندور"، بالتزامن مع إطلاق أول عملية تجارية لتصدير مكيفات صنعت في الجزائر، نحو إسبانيا، إلى جانب تصدير مكيفات هوائية ثابتة من نوع “سبليت” إلى تونس ضمن شحنة تضم 46 حاوية.وبحسب وسائل إعلام جزائرية، تشمل العملية أول شحنة من المكيفات الهوائية المتنقلة الموجهة إلى إسبانيا، تنفيذًا لطلبية تجارية قدمتها مراكز شراء أوروبية كبرى، إلى جانب تصدير مكيفات ثابتة نحو تونس.كما كشف الوزير عن تسجيل طلبات تصدير تتجاوز 250 ألف وحدة من المكيفات الهوائية المتنقلة، وهو حجم يفتح أمام المجمع الصناعي الجزائري سوقًا تجارية تتجاوز الشحنة الأولى، شريطة تحويل الطلبات المسجلة إلى عقود مؤكدة وتنفيذها ضمن الآجال المحددة.وكان المدير العام لمجمع كوندور، محمد صالح دعاس، قد أعلن في 10 يوليو/تموز 2026، تلقّي الشركة اتصالات من مراكز شراء في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.ويمنح الموقع الجغرافي للجزائر أفضلية لوجستية في السوق الأوروبية، إذ تستغرق الرحلة البحرية نحو موانئ جنوب أوروبا نحو يومين، بحسب وزير التجارة الخارجية. وفي المقابل، يمكن أن تتجاوز مدة التوريد من المصانع الآسيوية خمسة أسابيع، وفق تقديرات سابقة لإدارة كوندور.وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجزائر إلى رفع الصادرات خارج المحروقات وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الإيرادات بالعملة الأجنبية. كما تمثل فرصة لاختبار قدرة المؤسسات الصناعية المحلية على تلبية طلبيات كبيرة، والمحافظة على مستويات موحدة من الجودة، وبناء شبكات توزيع مستدامة خارج السوق الوطنية.دراسة: موجة الحر في أوروبا تكبد محاصيل الحبوب خسائر تقدر بملياري يوروالحرارة تقترب من 50 درجة... خبير يحذر من تزايد مخاطر الفشل الكلوي في ليبيا
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العالم, العالم العربي, أوربا, الجزائر, أخبار إسبانيا
العالم, العالم العربي, أوربا, الجزائر, أخبار إسبانيا
مكيفات عربية تقتحم أوروبا... أول شحنة تصل إلى إسبانيا وسط موجات حر قياسية
وسط موجات الحر القياسية التي تعاني منها الدول الأوروبية في هذا الصيف، قامت الجزائر في إطلاق أوّل عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى إسبانيا، تحت إشراف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق.
أكثر من 250 ألف مكيف هوائي طلبتها مراكز شراء أوروبية من مجمع "كوندور"، بالتزامن مع إطلاق أول عملية تجارية لتصدير مكيفات صنعت في الجزائر، نحو إسبانيا، إلى جانب تصدير مكيفات هوائية ثابتة من نوع “سبليت” إلى تونس ضمن شحنة تضم 46 حاوية.
وأشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على انطلاق العملية من القاعدة اللوجستية التابعة لكوندور، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، تشمل العملية أول شحنة من المكيفات الهوائية المتنقلة الموجهة إلى إسبانيا، تنفيذًا لطلبية تجارية قدمتها مراكز شراء أوروبية كبرى، إلى جانب تصدير مكيفات ثابتة نحو تونس.
وأكد وزير التجارة الخارجية أن المنتجات الموجهة إلى التصدير اجتازت متطلبات الجودة والسلامة والأداء المعتمدة داخل السوق الأوروبية، معتبرًا أن قبولها من جانب مراكز الشراء يعكس ارتفاع ثقة المستوردين في القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية الجزائرية.
كما كشف الوزير عن تسجيل طلبات تصدير تتجاوز 250 ألف وحدة من المكيفات الهوائية المتنقلة، وهو حجم يفتح أمام المجمع الصناعي الجزائري سوقًا تجارية تتجاوز الشحنة الأولى، شريطة تحويل الطلبات المسجلة إلى عقود مؤكدة وتنفيذها ضمن الآجال المحددة.
وكان المدير العام لمجمع كوندور، محمد صالح دعاس، قد أعلن في 10 يوليو/تموز 2026، تلقّي الشركة اتصالات من مراكز شراء في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأوضح دعاس أن المجمع أرسل الملفات التقنية وشهادات المطابقة اللازمة إلى الجهات المختصة، بينما شرع الشركاء المحتملون في الإجراءات المتعلقة بتسجيل العلامة واعتماد المنتجات داخل الأسواق المستهدفة.
ويمنح الموقع الجغرافي للجزائر أفضلية لوجستية في السوق الأوروبية، إذ تستغرق الرحلة البحرية نحو موانئ جنوب أوروبا نحو يومين، بحسب وزير التجارة الخارجية. وفي المقابل، يمكن أن تتجاوز مدة التوريد من المصانع الآسيوية خمسة أسابيع، وفق تقديرات سابقة لإدارة كوندور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجزائر إلى رفع الصادرات خارج المحروقات وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الإيرادات بالعملة الأجنبية. كما تمثل فرصة لاختبار قدرة المؤسسات الصناعية المحلية على تلبية طلبيات كبيرة، والمحافظة على مستويات موحدة من الجودة، وبناء شبكات توزيع مستدامة خارج السوق الوطنية.