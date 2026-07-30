https://sarabic.ae/20260730/مكيفات-عربية-تقتحم-أوروبا-أول-شحنة-تصل-إلى-إسبانيا-وسط-موجات-حر-قياسية-1115626697.html

مكيفات عربية تقتحم أوروبا... أول شحنة تصل إلى إسبانيا وسط موجات حر قياسية

مكيفات عربية تقتحم أوروبا... أول شحنة تصل إلى إسبانيا وسط موجات حر قياسية

سبوتنيك عربي

وسط موجات الحر القياسية التي تعاني منها الدول الأوروبية في هذا الصيف، قامت الجزائر في إطلاق أوّل عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى إسبانيا، تحت إشراف... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T13:22+0000

2026-07-30T13:22+0000

2026-07-30T13:22+0000

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أكثر من 250 ألف مكيف هوائي طلبتها مراكز شراء أوروبية من مجمع "كوندور"، بالتزامن مع إطلاق أول عملية تجارية لتصدير مكيفات صنعت في الجزائر، نحو إسبانيا، إلى جانب تصدير مكيفات هوائية ثابتة من نوع “سبليت” إلى تونس ضمن شحنة تضم 46 حاوية.وبحسب وسائل إعلام جزائرية، تشمل العملية أول شحنة من المكيفات الهوائية المتنقلة الموجهة إلى إسبانيا، تنفيذًا لطلبية تجارية قدمتها مراكز شراء أوروبية كبرى، إلى جانب تصدير مكيفات ثابتة نحو تونس.كما كشف الوزير عن تسجيل طلبات تصدير تتجاوز 250 ألف وحدة من المكيفات الهوائية المتنقلة، وهو حجم يفتح أمام المجمع الصناعي الجزائري سوقًا تجارية تتجاوز الشحنة الأولى، شريطة تحويل الطلبات المسجلة إلى عقود مؤكدة وتنفيذها ضمن الآجال المحددة.وكان المدير العام لمجمع كوندور، محمد صالح دعاس، قد أعلن في 10 يوليو/تموز 2026، تلقّي الشركة اتصالات من مراكز شراء في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.ويمنح الموقع الجغرافي للجزائر أفضلية لوجستية في السوق الأوروبية، إذ تستغرق الرحلة البحرية نحو موانئ جنوب أوروبا نحو يومين، بحسب وزير التجارة الخارجية. وفي المقابل، يمكن أن تتجاوز مدة التوريد من المصانع الآسيوية خمسة أسابيع، وفق تقديرات سابقة لإدارة كوندور.وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجزائر إلى رفع الصادرات خارج المحروقات وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الإيرادات بالعملة الأجنبية. كما تمثل فرصة لاختبار قدرة المؤسسات الصناعية المحلية على تلبية طلبيات كبيرة، والمحافظة على مستويات موحدة من الجودة، وبناء شبكات توزيع مستدامة خارج السوق الوطنية.دراسة: موجة الحر في أوروبا تكبد محاصيل الحبوب خسائر تقدر بملياري يوروالحرارة تقترب من 50 درجة... خبير يحذر من تزايد مخاطر الفشل الكلوي في ليبيا

https://sarabic.ae/20260726/موجة-الحر-تكبد-الاقتصاد-البريطاني-خسائر-تفوق-مليار-جنيه-إسترليني-1115524978.html

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