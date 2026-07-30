https://sarabic.ae/20260730/من-التوثيق-إلى-الترميم-مشاريع-لإعادة-إحياء-مدينة-تدمر-التاريخية--1115633965.html

من التوثيق إلى الترميم.. مشاريع لإعادة إحياء مدينة تدمر التاريخية

من التوثيق إلى الترميم.. مشاريع لإعادة إحياء مدينة تدمر التاريخية

سبوتنيك عربي

تمثل مدينة تدمر، المدرجة على قائمة التراث العالمي، أحد أبرز الرموز الحضارية في سوريا، بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب. وفي إطار الجهود الرامية إلى... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T15:55+0000

2026-07-30T15:55+0000

2026-07-30T15:55+0000

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وفي السياق، أكد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا الدكتور مسعود بدوي، في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تدمر كانت ولا تزال على رأس أولويات المديرية، نظرًا لمكانتها الاستثنائية باعتبارها مدينة أثرية متكاملة ومسجلة على قائمة التراث العالمي".وأشار إلى أن "إعادة إحياء واحة تدمر تمثل جزءًا أساسيًا من خطة التعافي، لأن عودة الحياة ستشجع السكان على العودة والاستقرار، لا سيما أن المجتمع المحلي يشكل شريكًا رئيسيًا في حماية الآثار والحفاظ عليها، ولذلك تحرص المديرية على إشراكه في مختلف مراحل العمل".وأضاف: "خلال الأشهر الماضية تم عقد اجتماعات مع جهات متخصصة في مجال الترميم، كان أبرزها اجتماع خُصص لمناقشة مشروع ترميم قوس النصر في تدمر، ولا يزال العمل جاريًا في مرحلة إعداد مذكرة تفاهم مع الجهة المعنية، ولم يتم توقيعها حتى الآن".وبيّن أن "الاجتماعات التي عقدت حتى الآن كانت اجتماعات أولية عبر الاتصال المرئي، جرى خلالها تبادل وجهات النظر والاتفاق مبدئيًا على مشروع الترميم، إلا أن تنفيذ المشروع يتطلب إعداد مذكرة تفاهم رسمية تتضمن تفاصيل الأعمال المقترحة، على أن تُعرض لاحقًا على الجهات المختصة للحصول على الموافقات الرسمية، وفي مقدمتها موافقة وزارة الخارجية السورية باعتبارها الجهة المخولة بإقرار الاتفاقيات الدولية".وشدد بدوي على أن "تدمر تمثل الوجهة السياحية الأولى في سوريا، وتحظى بأهمية استثنائية لدى الباحثين والبعثات الأثرية من مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من قيمة تاريخية وحضارية فريدة".وأوضح أن "المدينة، رغم ازدهارها خلال العصر الروماني، احتفظت بخصوصية مميزة، إذ تمتعت بقدر كبير من الاستقلالية وكانت مركزًا تجاريًا مهمًا يربط البحر المتوسط بالمشرق، الأمر الذي منحها مكانة تاريخية وحضارية بارزة، ناهيك انها مدينة أثرية متكاملة تضم مختلف المقومات السياحية والمعمارية".وأشار إلى "وجود عدد من المشاريع التي تنفذها جهات وطنية ودولية، تشمل ترميم متحف تدمر، وترميم القلعة العربية، والجسر المؤدي إليها، وتأهيل عدد من المباني الخدمية، من بينها بيت الضيافة ومركز إقامة البعثات الأثرية العاملة في المدينة، إلى جانب دعم المجتمع المحلي وإعادة إحياء واحة تدمر".وحسب بدوي: "تعتمد مديرية الاَثار أحدث التقنيات في مجال التوثيق الرقمي للمواقع الأثرية، والتي تشكل الأساس العلمي لأي مشروع ترميم، إلا أن حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له المدينة خلال سنوات الحرب يجعل الحاجة كبيرة إلى الدعم المالي والفني لإنجاز الدراسات اللازمة وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل".وختم بدوي: "معبد بل" يعد أكثر المواقع تضررًا، وتدميره يعد من أكبر الكوارث التي أصابت مدينة تدمر"، موضحًا أن "المديرية تقوم بأعمال التوثيق الرقمي لكامل المدينة، تمهيدًا لتنفيذ مشاريع الترميم على مراحل، وفق خطة تبدأ بإعادة تأهيل متحف تدمر باعتباره أولوية المرحلة الحالية".

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أخبار سوريا اليوم, تدمر, إعادة تأهيل, ترميم, توثيق, تقارير سبوتنيك, حصري