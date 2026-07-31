https://sarabic.ae/20260731/جبل-لبنان-بين-عامي-1840-و1860-1115648482.html
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
سبوتنيك عربي
تناول الجزء الثاني من حلقة برنامج "خطوط التماس" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، موضوع إمارة جبل لبنان، مع المؤرخة المتخصصة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر ديما... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T09:23+0000
2026-07-31T09:23+0000
2026-07-31T09:23+0000
راديو
لبنان
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جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
سبوتنيك عربي
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
وأسهم سقوط الإمارة الشهابية بعد نهاية الحكم المصري، والتنافس الأوروبي وإصلاحات الدولة العثمانية وانهيار الإقطاع وازدهار تجارة الحرير، في تغيير موازين القوى داخل المجتمع.بدء أول عمليات قتل المسيحيين على يد الدروز في الجبل في أيلول 1841 وبسلاح قدمه الإنجليز لهم وقالت دوكليرك: "بسبب انهيار النظام المصري، حاولت الدولة العثمانية فرض سيطرة مباشرة على جبل لبنان، والبحث عن ذريعة لإلغاء استقلاله، وبالاتفاق مع الإنجليز وبعد نفي الأمير بشير الثاني، فرضت الأمير بشير الثالث مكانه، لكنه لم يستطع فرض سلطته على الدروز".وتابعت: كما حاصر الدروز بشير الثالث في دير القمر لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يعزل في 13 كانون الثاني (يناير) عام 1842، لتنتهي بذلك إمارة آل شهاب في الجبل".تقسيم الجبل إلى "قائمقاميتين" بعد فشل الإدارة العثمانيةوأوضحت دوكليرك أن "انتفاضة فلاحية اندلعت في شمال جبل لبنان ضد كبار ملاك الأراضي والإقطاعيين، وبلغت ذروتها عام 1858، حيث طردت عائلات إقطاعية مسيحية أبرزها آل الخازن، وصودرت أملاكهم ووزعت على الفلاحين بقيادة طانيوس شاهين، الذي أعلن جمهورية شعبية في بكفيا".اندلاع فتنة طائفية في أيار 1860وأشارت المؤرخة المتخصصة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر إلى أن "المسيحيين في الشمال انقسموا بين رجال الدين والفلاحين من جهة والإقطاعيين من جهة أخرى، فيما تخوف الدروز من انتقال الحالة الثورية إلى القائمقامية الدرزية".توحيد جبل لبنان ضمن متصرفية جبل لبنان التي أسست للنظام السياسي الطائفي في البلادوختمت دوكليرك بالقول: "تم توحيد جبل لبنان ضمن متصرفية جبل لبنان وتعيين حاكم مسيحي غير لبناني يعينه الباب العالي بموافقة الدول الكبرى، كما قُسّم جبل لبنان إلى سبعة أقضية، يرأس كل منها قائمقام من الطائفة الأكثر عددًا، تطبيقًا للنظام الطائفي في الإدارة والأقضية، وهو ما أسس للنظام السياسي الطائفي في لبنان".
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جمال وكيم
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سبوتنيك عربي
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جمال وكيم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0d/1112529245_0:0:866:866_100x100_80_0_0_243a9698a04f552d5cebc53caaa47b4a.jpg
لبنان, الحرب الأهلية اللبنانية, خطوط التماس
لبنان, الحرب الأهلية اللبنانية, خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
تناول الجزء الثاني من حلقة برنامج "خطوط التماس" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، موضوع إمارة جبل لبنان، مع المؤرخة المتخصصة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر ديما دوكليرك، عبر استعراض تاريخ جبل لبنان بين عامي 1840 و1860 والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة، التي أدت إلى انهيار النظام التقليدي وانفجار الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة عام 1860.
وأسهم سقوط الإمارة الشهابية بعد نهاية الحكم المصري، والتنافس الأوروبي وإصلاحات الدولة العثمانية وانهيار الإقطاع وازدهار تجارة الحرير، في تغيير موازين القوى داخل المجتمع.
كما عزز "نظام القائمقاميتين" في لبنان، الانقسام الطائفي بدلًا من معالجته، بينما زادت ثورة طانيوس شاهين، والتدخلات الخارجية من حدة التوتر، وانتهت الأزمة بالتدخل الأوروبي وإنشاء متصرفية جبل لبنان عام 1861، التي وفّرت استقرارًا نسبيًا، لكنها كرّست التمثيل الطائفي وأثّرت في تطور النظام السياسي اللبناني.
بدء أول عمليات قتل المسيحيين على يد الدروز في الجبل في أيلول 1841 وبسلاح قدمه الإنجليز لهم
وقالت دوكليرك: "بسبب انهيار النظام المصري، حاولت الدولة العثمانية فرض سيطرة مباشرة على جبل لبنان، والبحث عن ذريعة لإلغاء استقلاله
، وبالاتفاق مع الإنجليز وبعد نفي الأمير بشير الثاني، فرضت الأمير بشير الثالث مكانه، لكنه لم يستطع فرض سلطته على الدروز".
وأضافت: "رفض المسيحيون العودة إلى نظام الإقطاع، وعجز بشير الثالث عن ضبط الخلافات بينهم وبين الدروز، ما أدى إلى أولى عمليات قتل المسيحيين على يد الدروز في الجبل، في أيلول 1841 بمساعدة أبناء طائفتهم في حوران ووادي التيم، وبسلاح قدمه الإنجليز لهم".
وتابعت: كما حاصر الدروز بشير الثالث في دير القمر لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يعزل في 13 كانون الثاني (يناير) عام 1842، لتنتهي بذلك إمارة آل شهاب في الجبل".
تقسيم الجبل إلى "قائمقاميتين" بعد فشل الإدارة العثمانية
وأضافت دوكليرك: "فرضت أوروبا تقسيم الجبل في كانون الثاني 1843 إلى منطقتين بعد فشل الإدارة العثمانية، منطقة شمالية يحكمها قائمقام مسيحي، ومنطقة جنوبية يحكمها قائمقام درزي، وكلتاهما تحت السيادة العثمانية، وعرف هذا النظام بنظام "القائمقاميتين".
وأوضحت دوكليرك أن "انتفاضة فلاحية اندلعت في شمال جبل لبنان
ضد كبار ملاك الأراضي والإقطاعيين، وبلغت ذروتها عام 1858، حيث طردت عائلات إقطاعية مسيحية أبرزها آل الخازن، وصودرت أملاكهم ووزعت على الفلاحين بقيادة طانيوس شاهين، الذي أعلن جمهورية شعبية في بكفيا".
اندلاع فتنة طائفية في أيار 1860
وأشارت المؤرخة المتخصصة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر إلى أن "المسيحيين في الشمال انقسموا بين رجال الدين والفلاحين من جهة والإقطاعيين من جهة أخرى، فيما تخوف الدروز من انتقال الحالة الثورية إلى القائمقامية الدرزية".
وأضافت دوكليرك: "بدأت الحركة الثالثة في أيار 1860، للرد على أي حركة فلاحية مسيحية قد تقضي على النظام الإقطاعي، واشتعلت الفتنة الطائفية، وبدأت الاغتيالات من دون أي عقاب ووقعت مجازر ارتكبها المحاربون الدروز قُتل خلالها نحو 12 ألف مسيحي خلال ثلاثة أشهر وهُجّر نحو 100 ألف مسيحي من الجبل إلى بيروت".
توحيد جبل لبنان ضمن متصرفية جبل لبنان التي أسست للنظام السياسي الطائفي في البلاد
وختمت دوكليرك بالقول: "تم توحيد جبل لبنان ضمن متصرفية جبل لبنان وتعيين حاكم مسيحي غير لبناني يعينه الباب العالي بموافقة الدول الكبرى
، كما قُسّم جبل لبنان إلى سبعة أقضية، يرأس كل منها قائمقام من الطائفة الأكثر عددًا، تطبيقًا للنظام الطائفي في الإدارة والأقضية، وهو ما أسس للنظام السياسي الطائفي في لبنان".