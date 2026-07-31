https://sarabic.ae/20260731/جبل-لبنان-بين-عامي-1840-و1860-1115648482.html

جبل لبنان بين عامي 1840 و1860

جبل لبنان بين عامي 1840 و1860

سبوتنيك عربي

تناول الجزء الثاني من حلقة برنامج "خطوط التماس" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، موضوع إمارة جبل لبنان، مع المؤرخة المتخصصة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر ديما... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T09:23+0000

2026-07-31T09:23+0000

2026-07-31T09:23+0000

راديو

لبنان

الحرب الأهلية اللبنانية

خطوط التماس

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جبل لبنان بين عامي 1840 و1860 سبوتنيك عربي جبل لبنان بين عامي 1840 و1860

وأسهم سقوط الإمارة الشهابية بعد نهاية الحكم المصري، والتنافس الأوروبي وإصلاحات الدولة العثمانية وانهيار الإقطاع وازدهار تجارة الحرير، في تغيير موازين القوى داخل المجتمع.بدء أول عمليات قتل المسيحيين على يد الدروز في الجبل في أيلول 1841 وبسلاح قدمه الإنجليز لهم وقالت دوكليرك: "بسبب انهيار النظام المصري، حاولت الدولة العثمانية فرض سيطرة مباشرة على جبل لبنان، والبحث عن ذريعة لإلغاء استقلاله، وبالاتفاق مع الإنجليز وبعد نفي الأمير بشير الثاني، فرضت الأمير بشير الثالث مكانه، لكنه لم يستطع فرض سلطته على الدروز".وتابعت: كما حاصر الدروز بشير الثالث في دير القمر لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يعزل في 13 كانون الثاني (يناير) عام 1842، لتنتهي بذلك إمارة آل شهاب في الجبل".تقسيم الجبل إلى "قائمقاميتين" بعد فشل الإدارة العثمانيةوأوضحت دوكليرك أن "انتفاضة فلاحية اندلعت في شمال جبل لبنان ضد كبار ملاك الأراضي والإقطاعيين، وبلغت ذروتها عام 1858، حيث طردت عائلات إقطاعية مسيحية أبرزها آل الخازن، وصودرت أملاكهم ووزعت على الفلاحين بقيادة طانيوس شاهين، الذي أعلن جمهورية شعبية في بكفيا".اندلاع فتنة طائفية في أيار 1860وأشارت المؤرخة المتخصصة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر إلى أن "المسيحيين في الشمال انقسموا بين رجال الدين والفلاحين من جهة والإقطاعيين من جهة أخرى، فيما تخوف الدروز من انتقال الحالة الثورية إلى القائمقامية الدرزية".توحيد جبل لبنان ضمن متصرفية جبل لبنان التي أسست للنظام السياسي الطائفي في البلادوختمت دوكليرك بالقول: "تم توحيد جبل لبنان ضمن متصرفية جبل لبنان وتعيين حاكم مسيحي غير لبناني يعينه الباب العالي بموافقة الدول الكبرى، كما قُسّم جبل لبنان إلى سبعة أقضية، يرأس كل منها قائمقام من الطائفة الأكثر عددًا، تطبيقًا للنظام الطائفي في الإدارة والأقضية، وهو ما أسس للنظام السياسي الطائفي في لبنان".

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لبنان

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لبنان, الحرب الأهلية اللبنانية, خطوط التماس