أمساليوم
بث مباشر
رئيس الحكومة اللبنانية: لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية
رئيس الحكومة اللبنانية: لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ينطوي على تهديد مبطن بالحرب الأهلية"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد في... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T15:43+0000
2025-08-15T15:43+0000
لبنان
أخبار حزب الله
نزع سلاح
الجيش اللبناني
حرب أهلية
العالم العربي
المقاومة
ونشر سلام عبر حسابه على منصة "إكس" مقتطفات من حديثه لجريدة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، قال فيها: "الاتهامات بأن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا، هو حديث مردود، إذ أن قراراتنا لبنانية خالصة تُصنع في مجلس الوزراء دون إملاءات خارجية".وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات، وأن المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلف الأمر"وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
رئيس الحكومة اللبنانية: لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية

15:43 GMT 15.08.2025
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Anonymous
تابعنا عبر
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ينطوي على تهديد مبطن بالحرب الأهلية"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد في لبنان يريد الانجرار إليها، وأن التهديد أو التلويح بها مرفوض تماما".
ونشر سلام عبر حسابه على منصة "إكس" مقتطفات من حديثه لجريدة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، قال فيها: "الاتهامات بأن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا، هو حديث مردود، إذ أن قراراتنا لبنانية خالصة تُصنع في مجلس الوزراء دون إملاءات خارجية".
وأكد أن "اتفاق الطائف هو الميثاق الوطني، وينص بوضوح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مشددا على أنه "لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية".
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
نعيم قاسم: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات
09:45 GMT
وأضاف سلام: "لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدو الإسرائيلي كما يروج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيته"، محذرا من "التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات، وأن المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلف الأمر"
عضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق
10:45 GMT
وشدد قاسم على أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان"
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
