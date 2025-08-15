https://sarabic.ae/20250815/رئيس-الحكومة-اللبنانية-لا-أحد-في-لبنان-يريد-الحرب-الأهلية--1103766926.html

رئيس الحكومة اللبنانية: لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية

رئيس الحكومة اللبنانية: لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية

ونشر سلام عبر حسابه على منصة "إكس" مقتطفات من حديثه لجريدة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، قال فيها: "الاتهامات بأن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا، هو حديث مردود، إذ أن قراراتنا لبنانية خالصة تُصنع في مجلس الوزراء دون إملاءات خارجية".وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات، وأن المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلف الأمر"وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.

