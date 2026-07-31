https://sarabic.ae/20260731/حماس-تحسم-موقفها-لا-نزع-للسلاح-قبل-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-1115650259.html
"حماس" تحسم موقفها: لا نزع للسلاح قبل انسحاب إسرائيل من غزة
"حماس" تحسم موقفها: لا نزع للسلاح قبل انسحاب إسرائيل من غزة
سبوتنيك عربي
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية غازي حمد، اليوم الجمعة، أن تنفيذ اتفاق السلام، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، "سيتوقف على وفاء... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال حمد لوسائل إعلام عربية: "عملية تخزين السلاح ستكون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وستتم في حال قامت إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ فيما يتعلق بالشق الإنساني، وأن تبدأ بتنفيذ الانسحاب وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ودخول اللجنة وانتشار القوات الدولية وحل الميليشيات".وأشار إلى أن "حماس" ستوافق حينها فقط على تسليم سلاحها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط جديدة تأسست لإدارة القطاع".وأضاف: "أصررنا على الوسطاء أن إسرائيل يجب أن تلتزم بذلك".وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية أن "حماس" ستواصل دورها الوطني والسياسي بكل السبل الممكنة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، ولن تغيب عن المشهد على الإطلاق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.مصدر لـ"سبوتنيك": حركة حماس وافقت على خارطة طريق المرحلة الثانية واتفاق لحصر السلاح في غزةترامب: اتفاق تاريخي لنزع سلاح "حماس" والفصائل المسلحة في غزة
https://sarabic.ae/20260731/السلاح-مقابل-الانسحاب-ما-تفاصيل-مسودة-اتفاق-غزة-الجديد؟-1115646624.html
https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-مسودة-اتفاق-السلام-الشامل-في-قطاع-غزة-1115645361.html
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العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل
"حماس" تحسم موقفها: لا نزع للسلاح قبل انسحاب إسرائيل من غزة
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية غازي حمد، اليوم الجمعة، أن تنفيذ اتفاق السلام، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، "سيتوقف على وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه العام الماضي"، وفق تعبيره.
وقال حمد لوسائل إعلام عربية: "عملية تخزين السلاح ستكون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وستتم في حال قامت إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ فيما يتعلق بالشق الإنساني، وأن تبدأ بتنفيذ الانسحاب وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ودخول اللجنة وانتشار القوات الدولية وحل الميليشيات".
وأضاف أن "إسرائيل ملزمة، بموجب ذلك الاتفاق، بوقف هجماتها على غزة، وسحب قواتها إلى المواقع التي كانت عليها في أكتوبر/ تشرين الأول (2023)، فضلًا عن زيادة تدفق السلع والمساعدات إلى القطاع".
وأشار إلى أن "حماس" ستوافق حينها فقط على تسليم سلاحها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط جديدة تأسست لإدارة القطاع".
وأضاف: "أصررنا على الوسطاء أن إسرائيل يجب أن تلتزم بذلك".
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية أن "حماس" ستواصل دورها الوطني والسياسي بكل السبل الممكنة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، ولن تغيب عن المشهد على الإطلاق".
في حين، أكد "مجلس السلام"، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصّلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم، التوصل إلى "اتفاق تاريخي"
يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية
من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.