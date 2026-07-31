https://sarabic.ae/20260731/حماس-تعلن-عبر-سبوتنيك-خطوات-الاتفاق-كاملا-لن-ننفذ-قبل-التزام-إسرائيل-بكامل-المندرجات-1115657954.html

"حماس" تعلن عبر "سبوتنيك" خطوات الاتفاق كاملا: لن ننفذ قبل التزام إسرائيل بكامل المندرجات

"حماس" تعلن عبر "سبوتنيك" خطوات الاتفاق كاملا: لن ننفذ قبل التزام إسرائيل بكامل المندرجات

سبوتنيك عربي

أشار عضو المكتب السياسي في حركة حماس، غازي حمد، إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، جاء بعد مفاوضات مضنية وشاقة، وفي... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T14:30+0000

2026-07-31T14:30+0000

2026-07-31T14:30+0000

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وأضاف في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حماس أرادت إنقاذ أهالي القطاع من المحاولات العدوانية الإسرائيلية، وكانت دائما على تشاور مع القوى السياسية الفلسطينية لاتخاذ موقف وطني موحد في هذا الشأن". وتابع حمد: "نقف سدا منيعا أمام الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسنبقى متمسكين برؤيتنا ومشروعنا الوطني ومواقفنا، ولن نتخلى عنها. لقد وافقنا على تسليم الحكم إلى حكومة تكنوقراط، لكننا لن نتخلى عن دورنا الوطني والسياسي والاجتماعي والمدني بكل جوانبه، ولن نتخلى عن تحرير أرضنا من الاحتلال، وعن إقامة الدولة الفلسطينية، وحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني".وبيّن حمد أن "حماس اتفقت مع الوسطاء على هذه الرؤية، بانتظار الرد الإسرائيلي، الذي أثبتت التجارب السابقة عدم التزامه بالاتفاقيات ورغبته في استمرار العدوان على قطاع غزة. وهنا تقع المسؤولية على عاتق الوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لوضع الضمانات اللازمة وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق"، وأردف: "لن ننفذ أي خطوة إذا لم تنفذ إسرائيل استحقاقاتها". وأشار إلى أن "أمام الوسطاء والضامنين تحديا كبيرا يتمثل في الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، وأن تبدأ إسرائيل، من اليوم الأول، بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى بكل تفاصيلها، والتوصل إلى اتفاق على جدول زمني مفصل وآلية تنفيذ خلال 14 يومًا بما يضمن توافق الطرفين عليها".

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https://sarabic.ae/20260731/مجلس-السلام-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-يتزامن-مع-نزع-سلاح-حماس-1115646971.html

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