https://sarabic.ae/20260731/حماس-تعلن-عبر-سبوتنيك-خطوات-الاتفاق-كاملا-لن-ننفذ-قبل-التزام-إسرائيل-بكامل-المندرجات-1115657954.html
"حماس" تعلن عبر "سبوتنيك" خطوات الاتفاق كاملا: لن ننفذ قبل التزام إسرائيل بكامل المندرجات
"حماس" تعلن عبر "سبوتنيك" خطوات الاتفاق كاملا: لن ننفذ قبل التزام إسرائيل بكامل المندرجات
سبوتنيك عربي
أشار عضو المكتب السياسي في حركة حماس، غازي حمد، إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، جاء بعد مفاوضات مضنية وشاقة، وفي... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T14:30+0000
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وأضاف في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حماس أرادت إنقاذ أهالي القطاع من المحاولات العدوانية الإسرائيلية، وكانت دائما على تشاور مع القوى السياسية الفلسطينية لاتخاذ موقف وطني موحد في هذا الشأن". وتابع حمد: "نقف سدا منيعا أمام الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسنبقى متمسكين برؤيتنا ومشروعنا الوطني ومواقفنا، ولن نتخلى عنها. لقد وافقنا على تسليم الحكم إلى حكومة تكنوقراط، لكننا لن نتخلى عن دورنا الوطني والسياسي والاجتماعي والمدني بكل جوانبه، ولن نتخلى عن تحرير أرضنا من الاحتلال، وعن إقامة الدولة الفلسطينية، وحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني".وبيّن حمد أن "حماس اتفقت مع الوسطاء على هذه الرؤية، بانتظار الرد الإسرائيلي، الذي أثبتت التجارب السابقة عدم التزامه بالاتفاقيات ورغبته في استمرار العدوان على قطاع غزة. وهنا تقع المسؤولية على عاتق الوسطاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لوضع الضمانات اللازمة وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق"، وأردف: "لن ننفذ أي خطوة إذا لم تنفذ إسرائيل استحقاقاتها". وأشار إلى أن "أمام الوسطاء والضامنين تحديا كبيرا يتمثل في الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، وأن تبدأ إسرائيل، من اليوم الأول، بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى بكل تفاصيلها، والتوصل إلى اتفاق على جدول زمني مفصل وآلية تنفيذ خلال 14 يومًا بما يضمن توافق الطرفين عليها".
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https://sarabic.ae/20260731/مجلس-السلام-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-يتزامن-مع-نزع-سلاح-حماس-1115646971.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, قطاع غزة, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, قطاع غزة, العالم العربي
"حماس" تعلن عبر "سبوتنيك" خطوات الاتفاق كاملا: لن ننفذ قبل التزام إسرائيل بكامل المندرجات
حصري
أشار عضو المكتب السياسي في حركة حماس، غازي حمد، إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، جاء بعد مفاوضات مضنية وشاقة، وفي ظل ظروف قاسية وكارثة إنسانية يعيشها قطاع غزة".
وأضاف في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حماس أرادت إنقاذ أهالي القطاع من المحاولات العدوانية الإسرائيلية، وكانت دائما على تشاور مع القوى السياسية الفلسطينية لاتخاذ موقف وطني موحد في هذا الشأن".
وأكد حمد أن "الاتفاق يشكل منظومة متكاملة، وليس مسألة سلاح فقط، إذ يشمل انسحاب إسرائيل من القطاع، ودخول اللجنة الوطنية وتسلمها مهامها في قطاع غزة، وانتشار القوات الدولية، وتفكيك العصابات المسلحة التي صنعتها إسرائيل، وإعادة الإعمار، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".
وتابع حمد: "نقف سدا منيعا أمام الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسنبقى متمسكين برؤيتنا ومشروعنا الوطني ومواقفنا، ولن نتخلى عنها. لقد وافقنا على تسليم الحكم إلى حكومة تكنوقراط، لكننا لن نتخلى عن دورنا الوطني والسياسي والاجتماعي والمدني بكل جوانبه، ولن نتخلى عن تحرير أرضنا من الاحتلال، وعن إقامة الدولة الفلسطينية، وحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني".
وأضاف عضو المكتب السياسي في حركة حماس: "هذه مرحلة عابرة في التاريخ، فرضتها الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لكن طريقنا ومسيرتنا واضحان، وسنستمر في أداء مهماتنا وواجباتنا تجاه شعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة، وفي جميع المراحل اللاحقة".
وبيّن حمد أن "حماس اتفقت مع الوسطاء على هذه الرؤية، بانتظار الرد الإسرائيلي، الذي أثبتت التجارب السابقة عدم التزامه بالاتفاقيات ورغبته في استمرار العدوان على قطاع غزة. وهنا تقع المسؤولية على عاتق الوسطاء،
وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لوضع الضمانات اللازمة وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق"، وأردف: "لن ننفذ أي خطوة إذا لم تنفذ إسرائيل استحقاقاتها".
وتوجّه عضو المكتب السياسي في حركة حماس بالشكر إلى الوسطاء على الجهود الكبيرة التي بذلوها لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين".
وأشار إلى أن "أمام الوسطاء والضامنين تحديا كبيرا يتمثل في الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، وأن تبدأ إسرائيل، من اليوم الأول، بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى بكل تفاصيلها، والتوصل إلى اتفاق على جدول زمني
مفصل وآلية تنفيذ خلال 14 يومًا بما يضمن توافق الطرفين عليها".