https://sarabic.ae/20260731/خلال-3-سنوات-تركيا-تخطط-لإنشاء-بديل-لمضيق-هرمز-1115647587.html

خلال 3 سنوات... تركيا تخطط لإنشاء بديل لمضيق هرمز

خلال 3 سنوات... تركيا تخطط لإنشاء بديل لمضيق هرمز

سبوتنيك عربي

تستهدف تركيا إنجاز مشروع "طريق التنمية" خلال ثلاث سنوات، وهو مشروع إستراتيجي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا عبر العراق، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مضيق... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T08:24+0000

2026-07-31T08:24+0000

2026-07-31T08:24+0000

أخبار تركيا اليوم

التنمية

اقتصاد

العراق

مشروع الفاو

مضيق هرمز

أخبار الشرق الأوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104321851_0:273:3059:1993_1920x0_80_0_0_8165c4b68029751b7adcfd329f0209e6.jpg

ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قوله إن "المشروع يمكن إنجازه خلال فترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، إلا أن الحكومة ستدرس، بعد انطلاق الأعمال، إمكانية تقليص مدة التنفيذ إلى ثلاث سنوات".ويُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، إذ يعبره ما يقارب خمس صادرات النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل أي توترات مرتبطة بإيران مصدر قلق للأسواق العالمية بسبب احتمالات تعطل حركة التجارة وارتفاع أسعار الطاقة.وأوضحت أن "أنقرة تعتزم استكمال الوثائق الفنية في أقرب وقت، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء خلال العام الحالي، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ خطوط السكك الحديدية، نظرًا لما توفره من كفاءة أعلى في نقل البضائع إلى أوروبا، فضلًا عن دورها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".كما أشارت الصحيفة التركية إلى أن "تشغيل المشروع سيؤدي إلى تراجع الأهمية اللوجستية لمضيق هرمز في حركة التجارة العالمية".وكان مسؤولون عراقيون وأتراك، بحثوا قبل أيام قليلة في أنقرة، آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل، إلى جانب الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى تركيا.ويُعدّ مشروع "طريق التنمية" من أبرز هذه المشاريع، إذ سيربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية، ومن ثم بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.

https://sarabic.ae/20260728/تركيا-والعراق-يبحثان-تعزيز-التعاون-في-قطاعات-التجارة-والطاقة-وتوسيع-الشراكة-الاقتصادية-1115575931.html

https://sarabic.ae/20260419/وكالة-الطاقة-الدولية-تقترح-خطا-نفطيا-جديدا-سيغير-مستقبل-إمدادات-الطاقة-في-المنطقة-1112684244.html

https://sarabic.ae/20260703/العراق-يبحث-توقيع-بروتوكول-مع-تركيا-لضمان-استمرار-تدفق-النفط-1114923141.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, التنمية, اقتصاد, العراق, مشروع الفاو, مضيق هرمز, أخبار الشرق الأوسط