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خلال 3 سنوات... تركيا تخطط لإنشاء بديل لمضيق هرمز
خلال 3 سنوات... تركيا تخطط لإنشاء بديل لمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
تستهدف تركيا إنجاز مشروع "طريق التنمية" خلال ثلاث سنوات، وهو مشروع إستراتيجي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا عبر العراق، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مضيق... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T08:24+0000
2026-07-31T08:24+0000
أخبار تركيا اليوم
التنمية
اقتصاد
العراق
مشروع الفاو
مضيق هرمز
أخبار الشرق الأوسط
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ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قوله إن "المشروع يمكن إنجازه خلال فترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، إلا أن الحكومة ستدرس، بعد انطلاق الأعمال، إمكانية تقليص مدة التنفيذ إلى ثلاث سنوات".ويُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، إذ يعبره ما يقارب خمس صادرات النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل أي توترات مرتبطة بإيران مصدر قلق للأسواق العالمية بسبب احتمالات تعطل حركة التجارة وارتفاع أسعار الطاقة.وأوضحت أن "أنقرة تعتزم استكمال الوثائق الفنية في أقرب وقت، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء خلال العام الحالي، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ خطوط السكك الحديدية، نظرًا لما توفره من كفاءة أعلى في نقل البضائع إلى أوروبا، فضلًا عن دورها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".كما أشارت الصحيفة التركية إلى أن "تشغيل المشروع سيؤدي إلى تراجع الأهمية اللوجستية لمضيق هرمز في حركة التجارة العالمية".وكان مسؤولون عراقيون وأتراك، بحثوا قبل أيام قليلة في أنقرة، آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل، إلى جانب الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى تركيا.ويُعدّ مشروع "طريق التنمية" من أبرز هذه المشاريع، إذ سيربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية، ومن ثم بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.
https://sarabic.ae/20260728/تركيا-والعراق-يبحثان-تعزيز-التعاون-في-قطاعات-التجارة-والطاقة-وتوسيع-الشراكة-الاقتصادية-1115575931.html
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https://sarabic.ae/20260703/العراق-يبحث-توقيع-بروتوكول-مع-تركيا-لضمان-استمرار-تدفق-النفط-1114923141.html
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أخبار تركيا اليوم, التنمية, اقتصاد, العراق, مشروع الفاو, مضيق هرمز, أخبار الشرق الأوسط
أخبار تركيا اليوم, التنمية, اقتصاد, العراق, مشروع الفاو, مضيق هرمز, أخبار الشرق الأوسط

خلال 3 سنوات... تركيا تخطط لإنشاء بديل لمضيق هرمز

08:24 GMT 31.07.2026
© Photo / unsplash/xتركيا...اسطنبول
تركيا...اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Photo / unsplash/x
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تستهدف تركيا إنجاز مشروع "طريق التنمية" خلال ثلاث سنوات، وهو مشروع إستراتيجي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا عبر العراق، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
ونقلت صحيفة "يني شفق" التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قوله إن "المشروع يمكن إنجازه خلال فترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، إلا أن الحكومة ستدرس، بعد انطلاق الأعمال، إمكانية تقليص مدة التنفيذ إلى ثلاث سنوات".

وبحسب الصحيفة، يتضمن المشروع إنشاء شبكة تمتد لنحو 1200 كيلومتر، تشمل خطوط سكك حديدية وطرقًا سريعة، وبنية تحتية للطاقة والاتصالات، تربط ميناء الفاو جنوبي العراق بالحدود التركية، ثم تمتد إلى أوروبا، وتبلغ الكلفة التقديرية لمكوّن السكك الحديدية وحده نحو 15 مليار دولار.

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ويُعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، إذ يعبره ما يقارب خمس صادرات النفط المنقولة بحرًا على مستوى العالم، الأمر الذي يجعل أي توترات مرتبطة بإيران مصدر قلق للأسواق العالمية بسبب احتمالات تعطل حركة التجارة وارتفاع أسعار الطاقة.
وأضافت الصحيفة: "تركيا والعراق توصلا إلى تفاهمات بشأن إنشاء معبر حدودي جديد في منطقة فيشخابور-أوفاكوي، إلى جانب الاتفاق على آلية تمويل المشروع".
وأوضحت أن "أنقرة تعتزم استكمال الوثائق الفنية في أقرب وقت، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء خلال العام الحالي، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ خطوط السكك الحديدية، نظرًا لما توفره من كفاءة أعلى في نقل البضائع إلى أوروبا، فضلًا عن دورها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
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كما أشارت الصحيفة التركية إلى أن "تشغيل المشروع سيؤدي إلى تراجع الأهمية اللوجستية لمضيق هرمز في حركة التجارة العالمية".

ويشارك في مشروع "طريق التنمية" كل من تركيا والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة، في ما تنظر إليه أنقرة باعتباره ممرًا تجاريًا بديلًا يحد من الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وقناة السويس.

وكان مسؤولون عراقيون وأتراك، بحثوا قبل أيام قليلة في أنقرة، آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل، إلى جانب الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى تركيا.
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واتجهت أنقرة وبغداد، خلال الفترة الأخيرة، إلى توسيع نطاق شراكتهما الاقتصادية، من خلال التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب إطلاق مشاريع إستراتيجية.

ويُعدّ مشروع "طريق التنمية" من أبرز هذه المشاريع، إذ سيربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية، ومن ثم بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.
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