https://sarabic.ae/20260731/موسكو-روسيا-ستدعم-بيلاروسيا-إذا-تعرضت-لاستفزازات--1115644889.html
موسكو: روسيا ستدعم بيلاروسيا إذا تعرضت لاستفزازات
موسكو: روسيا ستدعم بيلاروسيا إذا تعرضت لاستفزازات
سبوتنيك عربي
أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيليف، أن موسكو ستقدم الدعم لبيلاروسيا، سواء في إطار دولة الاتحاد أو منظمة معاهدة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T04:25+0000
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2026-07-31T04:34+0000
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وقال فاسيليف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "التوتر يتزايد، وفي الوقت نفسه تسعى قيادة جمهورية بيلاروسيا إلى تجنب الخطاب التصادمي والأعمال الاستفزازية".وتابع: "الكلمة الفصل تعود إلى الجانب البيلاروسي، فيما يتعلق بتقييم الوضع على امتداد الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا والدول الأخرى غير الصديقة".وأجرت القوات المسلحة الروسية من 19 إلى 21 مايو/ أيار الماضي، مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية في مواجهة خطر العدوان.وشارك في المناورات أكثر من 64 ألف فرد، وأكثر من 7800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة، من بينها 8 غواصات إستراتيجية، كما يجري التدريب المشترك على استخدام الأسلحة النووية المنتشرة على الأراضي البيلاروسية.غيراسيموف: تم تسليم ذخائر نووية للوحدات الروسية والبيلاروسية استعدادا للمناورات المشتركةلوكاشينكو: بيلاروسيا تستعد "بكامل قوتها" لأي حرب محتملة
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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, العالم
موسكو: روسيا ستدعم بيلاروسيا إذا تعرضت لاستفزازات
04:25 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 04:34 GMT 31.07.2026)
أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيليف، أن موسكو ستقدم الدعم لبيلاروسيا، سواء في إطار دولة الاتحاد أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إذا تعرضت لاستفزازات على حدودها مع أوكرانيا أو مع دول أخرى غير صديقة.
وقال فاسيليف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "التوتر يتزايد، وفي الوقت نفسه تسعى قيادة جمهورية بيلاروسيا إلى تجنب الخطاب التصادمي والأعمال الاستفزازية".
وأضاف: "لكن على الدول المجاورة أن تدرك أن روسيا ستقدم الدعم، سواء في إطار دولة الاتحاد أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وتابع: "الكلمة الفصل تعود إلى الجانب البيلاروسي، فيما يتعلق بتقييم الوضع على امتداد الحدود البيلاروسية مع أوكرانيا والدول الأخرى غير الصديقة".
وأجرت القوات المسلحة الروسية من 19 إلى 21 مايو/ أيار الماضي، مناورات حول إعداد واستخدام القوات النووية
في مواجهة خطر العدوان.
وخُطط لهذه المناورات التركيز على الإعداد المشترك واستخدام الأسلحة النووية المنتشرة في بيلاروسيا، وبدأ التدريب على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية والدعم النووي للوحدات العسكرية في الجمهورية.
وشارك في المناورات
أكثر من 64 ألف فرد، وأكثر من 7800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة، و13 غواصة، من بينها 8 غواصات إستراتيجية، كما يجري التدريب المشترك على استخدام الأسلحة النووية المنتشرة على الأراضي البيلاروسية.