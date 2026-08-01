https://sarabic.ae/20260801/أكبر-10-مشروعات-طاقة-شمسية-في-القارة-السمراء-كيف-تصدرت-الدول-العربية-1115675835.html

أكبر 10 مشروعات طاقة شمسية في القارة السمراء... كيف تصدرت الدول العربية؟

أكبر 10 مشروعات طاقة شمسية في القارة السمراء... كيف تصدرت الدول العربية؟

سبوتنيك عربي

تشهد قارة أفريقيا توسعًا متسارعًا في مشروعات الطاقة الشمسية، مدفوعة بوفرة الإشعاع الشمسي والحاجة إلى توفير مصادر كهرباء مستدامة، في ظل استمرار معاناة مئات... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T07:41+0000

2026-08-01T07:41+0000

2026-08-01T07:41+0000

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وتتصدر مصر والمغرب وجنوب أفريقيا قائمة أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في القارة، بفضل مشروعات ضخمة تجمع بين الإنتاج الكهربائي وتقنيات التخزين وخفض الانبعاثات.1) مصر.. مجمع "بنبان" للطاقة الشمسيةالقدرة: نحو 1465 ميغاواط (مستهدف 2.05 غيغاواط) يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في أفريقيا، ويقع بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلومتر مربع، يضم أكثر من 600 مليون خلية شمسية، ويوفر الكهرباء لنحو مليون منزل، ويسهم في خفض ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنويًا، كما يمثل أحد أبرز مشروعات مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة.2) المغرب.. مجمع "نور ورزازات" للطاقة الشمسيةالقدرة: 582 ميغاواط يعد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية المركزة عالميًا، ويتكون من 4 محطات تعتمد تقنيات مختلفة، مع قدرة على تخزين الطاقة لعدة ساعات. ويسهم المشروع في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل أكثر من 800 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.3) جنوب أفريقيا.. محطة "كينهاردت" الهجينةالقدرة: 540 ميغاواط شمسي + تخزين 1140 ميغاواط/ ساعة تجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة البطاريات، وتوفر إمدادات كهربائية مستقرة للشبكة خلال ساعات طويلة من اليوم، ما يساعد في مواجهة أزمة انقطاعات الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية. 4) جنوب أفريقيا.. محطة "شينا سولار وان"القدرة: نحو 100 ميغاواط 5) أنغولا.. محطة "بيوبيو" للطاقة الشمسيةالقدرة: 188.8 ميغاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أنغولا، يضم نحو 500 ألف لوح شمسي، ويهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم البنية التحتية الكهربائية في البلاد. 6) جنوب أفريقيا.. محطة "دي آر سولار"القدرة: 175 ميغاواط تسهم في توفير الكهرباء لنحو 19 ألف منزل، وتساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية، ضمن خطة جنوب أفريقيا لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. 7) جنوب أفريقيا.. محطة "كاثو" للطاقة الشمسيةالقدرة: 100 ميغاواط تتميز باستخدام تقنية الطاقة الشمسية المركزة مع التخزين الحراري، ما يسمح باستمرار إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس، وتوفر الطاقة لنحو 179 ألف منزل. 8) جنوب أفريقيا.. محطة "إيلانغا 1" للطاقة الشمسية القدرة: 100 ميغاواط تعتمد تقنية الطاقة الشمسية المركزة، وتوفر الكهرباء لأكثر من 80 ألف منزل، مع مساهمة في تقليل انبعاثات الكربون سنويا. 9) جنوب أفريقيا.. محطة "كاكسو سولار وان"القدرة: 100 ميغاواط 10) جنوب أفريقيا.. مشروع "غاسبر" للطاقة الشمسيةالقدرة: 96 ميغاواط يوفر الكهرباء لنحو 80 ألف منزل، ويسهم في تجنب انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ويعد من المشروعات المهمة ضمن توسع جنوب أفريقيا في الطاقة النظيفة. وتؤكد هذه المشروعات المكانة المتنامية للقارة في قطاع الطاقة المتجددة، مع تصدر مصر والمغرب للمشهد العربي والأفريقي، فيما تواصل جنوب أفريقيا تعزيز حضورها بأكبر عدد من المشروعات الكبرى، في وقت تتوقع فيه المؤسسات الدولية استمرار نمو استثمارات الطاقة الشمسية بالقارة خلال السنوات المقبلة.

https://sarabic.ae/20260713/حضور-عربي-لافت-كيف-دخلت-دولة-عربية-قائمة-أكبر-10-دول-في-إنشاء-محطات-الطاقة-الشمسية-خلال-2026؟-1115162368.html

https://sarabic.ae/20260710/الطاقة-الشمسية-تجذب-العراقيين-مع-تفاقم-أزمة-الكهرباء-وارتفاع-درجات-الحرارة-1115106642.html

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