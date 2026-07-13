https://sarabic.ae/20260713/حضور-عربي-لافت-كيف-دخلت-دولة-عربية-قائمة-أكبر-10-دول-في-إنشاء-محطات-الطاقة-الشمسية-خلال-2026؟-1115162368.html

حضور عربي لافت... كيف دخلت دولة عربية قائمة أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية خلال 2026؟

حضور عربي لافت... كيف دخلت دولة عربية قائمة أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية خلال 2026؟

سبوتنيك عربي

كشفت قائمة أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الجديدة المتوقعة خلال عام 2026، حضورًا عربيًا لافتًا، حيث دخلت إحدى الدول العربية هذه القائمة. 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T08:41+0000

2026-07-13T08:41+0000

2026-07-13T08:41+0000

طاقة

العالم

العالم العربي

طاقة شمسية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1b/1103080114_1:0:1281:720_1920x0_80_0_0_15ce7ed328f429677181e0b3c827d250.jpg

وظهرت المملكة العربية السعودية في قائمة أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الجديدة المتوقعة خلال عام 2026، بفضل التوسع السريع للقطاع.وما تزال الصين تتربع على عرش الطاقة الشمسية عالميًا، متفوقة بفارق شاسع على منافسيها، حيث تشير التوقعات إلى إضافة نحو 310 غيغاواط لشبكتها، وفي المقابل، تتنافس الهند والولايات المتحدة على المركز الثاني، إذ من المرجح أن تسجل كل دولة منهما إنشاءات جديدة تبلغ نحو 50 غيغاواط بحلول عام 2026.وأشارت التقارير إلى أن هذا الانخفاض مؤقت وسيعقبه استئناف للنمو في 2027. والأهم من ذلك، أن خريطة الطاقة الشمسية ستتسع لتشمل 46 دولة إضافية حول العالم، حيث يتوقع أن تسجل كل منها إضافات تتجاوز 1 غيغاواط خلال العام المقبل.إنشاءات الطاقة الشمسية في 2025عززت الصين هيمنتها المطلقة على سوق الطاقة الشمسية عالميًا في عام 2025، حيث قفزت إنشاءاتها بنسبة 16% لتصل إلى 382 غيغاواط، و يمثل هذا الإنجاز العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الإضافات الصينية بمفردها مجموع ما أضافته أكبر 10 أسواق حول العالم مجتمعة.أما ألمانيا فحافظت على المركز الرابع باستقرار ملحوظ عند 17.4 غيغاواط مقارنة بعام 2024. من جهة أخرى، تراجعت البرازيل للمركز الخامس بانخفاض قدره 23% (14.5 غيغاواط)، بينما صعدت إسبانيا للمركز السادس بنمو إيجابي وصل إلى 21% محققة 11.3 غيغاواط.وفي المراكز التالية، تقدمت فرنسا للمركز الثامن مدفوعة بنمو بنسبة 23% بلغ به إضافاتها 6.9 غيغاواط، تلتها إيطاليا بزيادة متواضعة بلغت 5% (6.4 غيغاواط). أما اليابان فقد جاءت في المركز العاشر والأخير، مسجلة تراجعًا بنسبة 6.5% لتستقر عند 5.8 غيغاواط.قطر تتصدر والسعودية تحقق أكبر قفزة... قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجا للغازدولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا

https://sarabic.ae/20260711/قطر-تتصدر-والسعودية-تحقق-أكبر-قفزة-قائمة-أكبر-10-دول-عربية-إنتاجا-للغاز-1115119494.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طاقة, العالم, العالم العربي, طاقة شمسية, روسيا