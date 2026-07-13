حضور عربي لافت... كيف دخلت دولة عربية قائمة أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية خلال 2026؟
© Photo / Unsplash/ Manny Becerraمحطة طاقة شمسية
© Photo / Unsplash/ Manny Becerra
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كشفت قائمة أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الجديدة المتوقعة خلال عام 2026، حضورًا عربيًا لافتًا، حيث دخلت إحدى الدول العربية هذه القائمة.
وظهرت المملكة العربية السعودية في قائمة أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الجديدة المتوقعة خلال عام 2026، بفضل التوسع السريع للقطاع.
وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، من المتوقع وصول إضافات سعة الطاقة الشمسية الجديدة في السعودية إلى 7 غيغاواط، خلال عام 2026، لتحتل المركز التاسع عالميًا.
وما تزال الصين تتربع على عرش الطاقة الشمسية عالميًا، متفوقة بفارق شاسع على منافسيها، حيث تشير التوقعات إلى إضافة نحو 310 غيغاواط لشبكتها، وفي المقابل، تتنافس الهند والولايات المتحدة على المركز الثاني، إذ من المرجح أن تسجل كل دولة منهما إنشاءات جديدة تبلغ نحو 50 غيغاواط بحلول عام 2026.
وتظهر القائمة التالية أكبر 10 دول في إنشاء محطات الطاقة الشمسية خلال 2026:
الصين: 310 غيغاواط.
الهند: 50 غيغاواط.
الولايات المتحدة: 50 غيغاواط.
ألمانيا: 17 غيغاواط.
باكستان: 14 غيغاواط.
البرازيل: 14 غيغاواط.
إسبانيا: 10 غيغاواط.
إيطاليا: 9 غيغاواط.
السعودية: 7 غيغاواط.
اليابان: 6 غيغاواط.
ورغم التوقعات بانخفاض إجمالي إنشاء محطات الطاقة الشمسية العالمية إلى 640 غيغاواط في 2026، (مقابل 650 غيغاواط في 2025)، ما يمثل أول تراجع سنوي للقطاع منذ 20 عامًا، إلا أن المستقبل لا يزال مشرقًا.
وأشارت التقارير إلى أن هذا الانخفاض مؤقت وسيعقبه استئناف للنمو في 2027. والأهم من ذلك، أن خريطة الطاقة الشمسية ستتسع لتشمل 46 دولة إضافية حول العالم، حيث يتوقع أن تسجل كل منها إضافات تتجاوز 1 غيغاواط خلال العام المقبل.
11 يوليو, 07:00 GMT
إنشاءات الطاقة الشمسية في 2025
عززت الصين هيمنتها المطلقة على سوق الطاقة الشمسية عالميًا في عام 2025، حيث قفزت إنشاءاتها بنسبة 16% لتصل إلى 382 غيغاواط، و يمثل هذا الإنجاز العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الإضافات الصينية بمفردها مجموع ما أضافته أكبر 10 أسواق حول العالم مجتمعة.
وفي المراكز التالية، جاءت الهند في المرتبة الثانية بنمو قوي بلغ 49% محققة 45.7 غيغاواط، تلتها الولايات المتحدة في المركز الثالث، لكنها شهدت تراجعاً بنسبة 14% لتستقر سعتها المضافة عند 43.2 غيغاواط.
أما ألمانيا فحافظت على المركز الرابع باستقرار ملحوظ عند 17.4 غيغاواط مقارنة بعام 2024. من جهة أخرى، تراجعت البرازيل للمركز الخامس بانخفاض قدره 23% (14.5 غيغاواط)، بينما صعدت إسبانيا للمركز السادس بنمو إيجابي وصل إلى 21% محققة 11.3 غيغاواط.
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا في قطاع الطاقة الشمسية، حيث دخلت لأول مرة ضمن قائمة أكبر 10 أسواق عالمية بتموضعها بالمركز السابع. وشهدت المملكة طفرة غير مسبوقة في إنشاءاتها الشمسية خلال 2025، حيث تضاعفت السعة المضافة 3 مرات لتصل إلى 8.4 غيغاواط، مقارنة بـ 2.8 غيغاواط فقط في العام السابق.
وفي المراكز التالية، تقدمت فرنسا للمركز الثامن مدفوعة بنمو بنسبة 23% بلغ به إضافاتها 6.9 غيغاواط، تلتها إيطاليا بزيادة متواضعة بلغت 5% (6.4 غيغاواط). أما اليابان فقد جاءت في المركز العاشر والأخير، مسجلة تراجعًا بنسبة 6.5% لتستقر عند 5.8 غيغاواط.