https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-5-مستودعات-للأسلحة-تابعة-لـحماس-في-قطاع-غزة-1115683267.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 مستودعات للأسلحة تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 مستودعات للأسلحة تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تدمير 5 مستودعات للأسلحة التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة. 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T14:02+0000

2026-08-01T14:02+0000

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، خلال الليلة الماضية (ليل السبت)، مناطق عدة في أنحاء قطاع غزة، ودمّر 5 مستودعات للأسلحة التابعة لمنظمة "حماس"، كانت تخزن فيها بنادق من طراز كلاشنيكوف، وعبوات ناسفة، وقواذف مضادة للدروع، وذخائر، ومعدات عسكرية إضافية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، فيما دمرت غارة أخرى مستودعين لتخزين الأدوية تابعين لمستشفى شهداء الأقصى.وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، يوم أمس الجمعة، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

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