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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 مستودعات للأسلحة تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 مستودعات للأسلحة تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تدمير 5 مستودعات للأسلحة التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T14:02+0000
2026-08-01T14:02+0000
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، خلال الليلة الماضية (ليل السبت)، مناطق عدة في أنحاء قطاع غزة، ودمّر 5 مستودعات للأسلحة التابعة لمنظمة "حماس"، كانت تخزن فيها بنادق من طراز كلاشنيكوف، وعبوات ناسفة، وقواذف مضادة للدروع، وذخائر، ومعدات عسكرية إضافية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، فيما دمرت غارة أخرى مستودعين لتخزين الأدوية تابعين لمستشفى شهداء الأقصى.وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، يوم أمس الجمعة، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260731/بن-غفير-مسودة-الاتفاق-التي-نشرها-مجلس-السلام-غير-مقبولة-بالنسبة-لإسرائيل-1115658920.html
https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-مسودة-اتفاق-السلام-الشامل-في-قطاع-غزة-1115645361.html
https://sarabic.ae/20260731/مجلس-السلام-ينشر-بنود-خريطة-طريق-لاستكمال-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-قطاع-غزة-1115656978.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 مستودعات للأسلحة تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة

14:02 GMT 01.08.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatرفات ضحايا غزة تحت الركام.... مصير مجهول يثقل قلوب العائلات
رفات ضحايا غزة تحت الركام.... مصير مجهول يثقل قلوب العائلات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تدمير 5 مستودعات للأسلحة التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، خلال الليلة الماضية (ليل السبت)، مناطق عدة في أنحاء قطاع غزة، ودمّر 5 مستودعات للأسلحة التابعة لمنظمة "حماس"، كانت تخزن فيها بنادق من طراز كلاشنيكوف، وعبوات ناسفة، وقواذف مضادة للدروع، وذخائر، ومعدات عسكرية إضافية".

وأضاف البيان أن "أحد هذه المستودعات، الواقع بمحاذاة مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، استخدم فعليا كمخبأ لعناصر "حماس" الذين خزنوا فيه أسلحة. ويعد ذلك مثالا إضافيا على الاستخدام والتموضع المنهجي الذي تنتهجه "حماس" داخل البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية، بهدف دعم وتنفيذ أنشطة إرهابية".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
بن غفير: مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل
أمس, 13:47 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، فيما دمرت غارة أخرى مستودعين لتخزين الأدوية تابعين لمستشفى شهداء الأقصى.

وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، على النسخة الأخيرة من خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء ومبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف، باعتبارها تسوية مرحلية مشروطة وليست اتفاقًا نهائيًا.

وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
إعلام أمريكي يكشف تفاصيل مسودة "اتفاق السلام الشامل" في قطاع غزة
أمس, 05:17 GMT
ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، يوم أمس الجمعة، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".

حفل توقيع وثيقة ميثاق مجلس السلام في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
"مجلس السلام" ينشر بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة
أمس, 12:36 GMT
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".

وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
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