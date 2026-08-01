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الخارجية الأمريكية تعتمد برنامجا دائما لضمانات التأشيرات بقيمة 20 ألف دولار لمواطني 50 دولة
الخارجية الأمريكية تعتمد برنامجا دائما لضمانات التأشيرات بقيمة 20 ألف دولار لمواطني 50 دولة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن إقرار نظام دائم لفرض ضمانات مالية للحصول على التأشيرات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، مستهدفًا مواطني 50 دولة. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T14:37+0000
2026-08-01T14:37+0000
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وأوضح إشعار صادر عن الوزارة أن هذا القرار يأتي لتثبيت الإجراء المؤقت الذي أُقر في 20 أغسطس/آب 2025، ليتحول إلى برنامج دائم يمنح الموظفين القنصليين صلاحية مطالبة المتقدمين لتأشيرات غير المهاجرين بإيداع هذا المبلغ كشرط أساسي لإصدار التأشيرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. ويأتي القرار ضمن إجراءات أمريكية لتشديد سياسات الهجرة، بعد تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20251218/المزيد-من-الوظائف-للأمريكيين-ترامب-يفتخر-بأول-هجرة-عكسية-من-البلاد-منذ-نصف-قرن-1108291532.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, أخبار العالم الآن

الخارجية الأمريكية تعتمد برنامجا دائما لضمانات التأشيرات بقيمة 20 ألف دولار لمواطني 50 دولة

14:37 GMT 01.08.2026
© flickr.com / tom.arthurالخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© flickr.com / tom.arthur
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن إقرار نظام دائم لفرض ضمانات مالية للحصول على التأشيرات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، مستهدفًا مواطني 50 دولة.
وأوضح إشعار صادر عن الوزارة أن هذا القرار يأتي لتثبيت الإجراء المؤقت الذي أُقر في 20 أغسطس/آب 2025، ليتحول إلى برنامج دائم يمنح الموظفين القنصليين صلاحية مطالبة المتقدمين لتأشيرات غير المهاجرين بإيداع هذا المبلغ كشرط أساسي لإصدار التأشيرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
المزيد من الوظائف للأمريكيين... ترامب يفتخر بأول "هجرة عكسية من البلاد منذ نصف قرن
18 ديسمبر 2025, 06:44 GMT

وبيّن الإشعار أن هذه الضمانات ستُفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرات "بي-1" و"بي-2" الخاصة بغرض العمل أو السياحة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من يوم غد الأحد بالتزامن مع نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
ترامب: أوروبا تتحول إلى دولة من العالم الثالث
5 يوليو, 05:12 GMT
ويأتي القرار ضمن إجراءات أمريكية لتشديد سياسات الهجرة، بعد تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
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