https://sarabic.ae/20260801/الخارجية-الأمريكية-تعتمد-برنامجا-دائما-لضمانات-التأشيرات-بقيمة-20-ألف-دولار-لمواطني-50-دولة-1115684351.html
الخارجية الأمريكية تعتمد برنامجا دائما لضمانات التأشيرات بقيمة 20 ألف دولار لمواطني 50 دولة
الخارجية الأمريكية تعتمد برنامجا دائما لضمانات التأشيرات بقيمة 20 ألف دولار لمواطني 50 دولة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن إقرار نظام دائم لفرض ضمانات مالية للحصول على التأشيرات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، مستهدفًا مواطني 50 دولة. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح إشعار صادر عن الوزارة أن هذا القرار يأتي لتثبيت الإجراء المؤقت الذي أُقر في 20 أغسطس/آب 2025، ليتحول إلى برنامج دائم يمنح الموظفين القنصليين صلاحية مطالبة المتقدمين لتأشيرات غير المهاجرين بإيداع هذا المبلغ كشرط أساسي لإصدار التأشيرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. ويأتي القرار ضمن إجراءات أمريكية لتشديد سياسات الهجرة، بعد تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20251218/المزيد-من-الوظائف-للأمريكيين-ترامب-يفتخر-بأول-هجرة-عكسية-من-البلاد-منذ-نصف-قرن-1108291532.html
https://sarabic.ae/20260705/ترامب-أوروبا-تتحول-إلى-دولة-من-العالم-الثالث-1114952864.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, أخبار العالم الآن
الخارجية الأمريكية تعتمد برنامجا دائما لضمانات التأشيرات بقيمة 20 ألف دولار لمواطني 50 دولة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن إقرار نظام دائم لفرض ضمانات مالية للحصول على التأشيرات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، مستهدفًا مواطني 50 دولة.